Polícia procura ‘múltiplos’ suspeitos após 4 mortos e 17 feridos

Quatro pessoas morreram e 17 ficaram feridas após o início de um tiroteio em um distrito de entretenimento em Birmingham, Alabama, no fim de semana… confirmou a polícia local.

As autoridades dizem que estão trabalhando ativamente para identificar vários atiradores após o caos no bairro de Five Points South no sábado… que deixou Anitra Holloman21; Tahj Booker27; Carlos McCain27; dar Roderick Lynn Paterson Jr., 26; morto.

O tiroteio ocorreu na calçada em frente ao Hush, um popular salão de narguilé e charutos… onde as autoridades dizem que um veículo parou próximo ao local e vários atiradores saíram e descarregaram armas “totalmente automáticas” na multidão.

Várias vítimas foram relatadas após tiroteio na área de Five Points South, em Birmingham, Alabama

@BobbyEllisonKY

Segundo a polícia, os culpados usaram “dispositivos de conversão de metralhadoras”, que fazem com que as armas semiautomáticas disparem mais rapidamente.

Embora muitos transeuntes tenham sido apanhados na mira do tiroteio de sábado, a polícia diz que apenas uma pessoa foi alvo do ataque que ocorreu não muito longe da Universidade do Alabama.

As autoridades acreditam que se trata de uma conspiração de assassinato de aluguel… porém, o alvo do ataque não foi identificado. No entanto, presume-se que um dos falecidos era o alvo pretendido.

Chefe de Polícia de Birmingham Scott Thurmond observou … “Alguém estava disposto a pagar para que aquela pessoa fosse morta.”

Mais de 100 cartuchos foram recuperados do local sangrento… onde os policiais encontraram 2 homens e uma mulher mortos. Uma terceira vítima do sexo masculino baleada foi levada às pressas para o hospital, mas posteriormente declarada morta… enquanto outras vítimas ficaram em estado crítico.

Este não foi o único tiroteio que Birmingham enfrentou no fim de semana… já que mais três pessoas foram baleadas em outros lugares da populosa cidade do Alabama. Uma das três vítimas, um homem, foi declarada morta no local no domingo.

Prefeito Randall Woodfin disse que era uma “prioridade” tirar esses homens armados das ruas… chamando a violência armada de “uma epidemia” não apenas em Birmingham, mas também nos EUA.

As autoridades planejam falar mais sobre o caso durante uma entrevista coletiva na manhã de segunda-feira.