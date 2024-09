Policiais de Springfield recebem centenas de ligações diariamente perguntando se os imigrantes estão realmente comendo animais de estimação

Donald Trump promover uma teoria da conspiração selvagem sobre imigrantes haitianos comendo cães e gatos americanos em uma cidade de Ohio levou as pessoas a inundar a força policial local com investigações… a tal ponto que os policiais estão tendo problemas para investigar crimes reais.

A polícia de Springfield, OH, disse ao TMZ… o departamento está recebendo o dobro de ligações diárias – que já chegava a centenas! – de cidadãos preocupados de todo o país, todos perguntando a mesma coisa… os imigrantes estão realmente comendo os animais de estimação das pessoas?!?

Policiais dizem que o aumento do volume de ligações começou depois que Trump promoveu a desmascarada conspiração sobre os haitianos no debate de terça-feira à noite contra Kamala Harris … quando ele disse que os imigrantes eram comendo gatos e cachorros na cidade, que ele chamou especificamente.

A polícia de Springfield diz que houve ZERO relatos de assassinatos e consumo de animais… mas isso não impede as pessoas de inundar o Departamento de Polícia com ligações buscando informações sobre a teoria da conspiração de Trump.