Policial que algemou Tyreek Hill tem histórico de reclamações, reprimendas e suspensões

O policial que colocou o joelho Monte TyreekAs costas e algemas agressivas do superastro da NFL durante uma parada de trânsito no fim de semana passado foram acusadas de força excessiva no passado, TMZ Esportes aprendeu.

De acordo com os registros do Departamento de Polícia de Miami-Dade que obtivemos, policial Danny Torres recebeu inúmeras reclamações desde que ingressou no MDPD em outubro de 1996.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Os registos mostram que, em seis ocasiões distintas, ele foi acusado de má conduta, incluindo violações da força, bem como procedimentos impróprios. Torres também foi investigado pelo uso da força pelo menos 13 vezes.

Os registros mostram que ele também foi bastante disciplinado em sua carreira de décadas… recebendo reprimendas por escrito, bem como múltiplas suspensões – com uma suspensão em 2018 durando 20 dias.

Deve-se notar, porém, que Torres também recebeu mais de duas dúzias de elogios durante sua gestão – incluindo um prêmio por profissionalismo em maio de 2023.

Torres está atualmente em funções administrativas… já que os funcionários do MDPD iniciaram uma investigação sobre seu comportamento durante a parada de trânsito envolvendo Hill fora do Hard Rock Stadium no último domingo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Golfinhos de Miami

Hill alegou que Torres foi muito rude com ele durante o incidente… e as ações deveriam levar à sua demissão. Os representantes de Torres, entretanto, argumentaram que a sua conduta foi justificada devido à falta de cooperação de Hill no local – e pediram a sua reintegração.