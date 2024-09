Por dentro da busca da estrela dos Falcons, Bijan Robinson, pela atuação

COMEÇOU QUANDO Bijan Robinson estava no ensino médio antes de jogar futebol americano na Universidade do Texas ou se tornar uma escolha de primeira rodada do Atlanta Falcons.

Ele era um calouro na Salpointe Catholic em Tucson, Arizona, em uma viagem de recrutamento, um promissor running back visitando Austin, quando teve uma breve e passageira apresentação de alguém que se tornaria uma figura-chave em sua vida.

Robinson não sabia que se tornaria amigo de Matthew McConaughey — o ator ganhador do Oscar, superfã do Texas e morador de Austin. Eles eventualmente descreveriam seu relacionamento como sendo como irmãos.

“Meu primeiro ano… um dos caras do Texas, ele perguntou o que eu queria fazer”, disse Robinson. “Eu disse, ‘Um dia eu quero ser ator, tipo depois do futebol, ou até mesmo durante.’

“Ele disse: ‘Eu deveria colocar você em contato com Matthew McConaughey’. Eu pensei: ‘Seria legal.'”

No último ano de Robinson no Texas em 2022, ele costumava ficar na casa de McConaughey quando o ator estava em Austin. Eles conversavam e mandavam mensagens regularmente e eram vistos frequentemente pela cidade juntos, a ponto de se tornar, “Lá estão McConaughey e Bijan. Certo. Claro”, disse McConaughey à ESPN.

Conforme a amizade se aprofundou, ela também se tornou uma mentoria. Quando McConaughey percebeu o quão sério Robinson era sobre atuar, ele começou a oferecer conselhos sobre fama e vida.

Robinson sabia que queria dar uma chance à atuação quando chegou à NFL. Ele já tinha feito uma aula e tinha mentores de fato como McConaughey, Glen Powell e Jonathan Daviss — todos atores consagrados em diferentes estágios de suas carreiras.

“Eu disse a ele: ‘É, cara, você consegue fazer isso'”, disse o diretor Jonas Pate, cujo trabalho inclui a série da Netflix “Outer Banks”. “‘E quanto mais cedo você tratar isso como trata o futebol, e levar isso a sério, e for uma verdadeira arte, e você fizer o melhor para aprender, você pode se preparar completamente.'”

O PRIMEIRO DIA da aula de “Fundamentos da Atuação” de Barbara Chisholm no Texas, Robinson disse a ela que se matriculou porque estava pensando em se transferir para o departamento para estudar atuação. Ela já tinha tido atletas na aula antes, mas raramente calouros, e não sabia nada sobre Robinson.

“É uma aula muito desconfortável para muitos alunos que não são formados. Acho que algumas pessoas acham que vai ser algo que não é, mas é uma coisa muito vulnerável estar nessa aula”, disse Chisholm. “E ele estava tão aberto a isso, e ele estava super ansioso.”

Chisholm estimulou seus alunos a explorar lugares que eles não tinham tentado antes, incorporando uma pessoa completamente diferente toda vez que entravam em um papel. Não apenas memorizar falas, mas mergulhar no personagem. Aprender a ser honesto em circunstâncias imaginárias — algo que Chisholm chama de “um conceito simples de entender, mas algo muito difícil de alcançar”.

Bijan Robinson passou um tempo no set de Bunk’d no ano passado, onde conseguiu seu maior papel como ator até hoje. Cortesia de Bunk-d

No caso de Robinson, ele conseguia tocar para 100.000 pessoas, mas ficava nervoso ao se apresentar para 10.

Chisholm mostrou a ele similaridades nas abordagens. Foco na performance, não em mais nada.

“Isso não é algo que você pode simplesmente inventar de improviso”, disse Robinson. “Você tem que entender que isso é um ofício e como você quer ser bom nisso; você tem que fazer a mesma coisa para isso.”

Ao longo da aula, eles colaboraram em uma variedade de técnicas e material de origem. Isso foi importante para Robinson porque permitiu relacionamentos genuínos com colegas aspirantes a atores.

O exame final foi um monólogo com curadoria para cada aluno. Os alunos estavam trocando mensagens nervosamente no aplicativo Canvas nos dias que antecederam a final. Chisholm perguntou quem queria ir primeiro, e a mão de Robinson se levantou rapidamente. Ele ainda não sabe o porquê. Normalmente, ele ia por último ou quase.

“Você está tão nervoso, eu estava pensando em nem fazer porque eu estava tipo, ‘E se você errar?’ Então é o jogo mental”, disse Robinson. “Então você está dizendo, ‘Sim, você memorizou. Mas e se eu tropeçar ou se eu disser a coisa errada?’

“Ou se, quando você terminar, ninguém disser nada ou a Sra. Barbara disser: ‘Bem, você poderia ter feito…’ Eram tantas coisas passando pela minha cabeça.”

Chisholm e Robinson já tinham trabalhado a cena como parte da preparação para a final. Nessas sessões, Chisholm desafiou Robinson a pensar em um cenário incrivelmente difícil. E se ele estivesse falando com sua família, pedindo permissão para parar de jogar futebol. A julgar por sua reação, Chisholm sabia que ela havia acertado na emoção necessária.

“Foi maravilhoso”, disse Chisholm. “Foi muito, muito honesto.”

ROBINSON SE SENTOU EM o trailer dos atores no verão passado e viu seu amigo, Daviss, ficar em silêncio. Por um minuto, Robinson ficou preocupado.

Em seguida, eles foram para o set de “Outer Banks”. Ao chegar, Daviss ficou na frente da câmera enquanto Robinson ficou atrás dela e observou Pate gritar: “Ação”.

Daviss soltou um grito enorme. Robinson ficou um pouco abalado.

“Ter que se colocar mentalmente naquele espaço em preparação para qualquer coisa que pudesse acontecer naquele dia, foi bem intenso”, disse Robinson. “E tendo visto ele fazer todo tipo de coisa assim, quero dizer, eu fiquei tipo, ‘Cara’.

“Quer dizer, é isso que eu quero fazer.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Depois que eles deixaram o set, Robinson inundou Daviss com perguntas. O que ele estava pensando? Para onde ele estava indo mentalmente? Quanto tempo levou para chegar lá? Como ele volta?

“Ele conseguiu ver esse método de como você cai em algo”, disse Daviss. “Há muitas maneiras diferentes de fazer isso, e cada um tem um método diferente.”

Daviss percebeu a paixão de Robinson por atuar. Robinson se importava com o processo, não com as partes, e com o que Daviss usava como motivação. Robinson queria fazer as 10 perguntas depois das óbvias para obter respostas mais profundas.

Às vezes, Daviss disse a ele, ele sabia exatamente o que ia fazer de antemão. Outras vezes, é uma reação no momento ou elaborada por meio de múltiplas tomadas. Daviss comparou isso a Robinson praticando um corte ou giro no futebol, sem saber como essas habilidades seriam empregadas em um jogo.

Robinson entendeu. Ele tinha ouvido isso na aula de Chisholm e nas conversas com McConaughey, que enfatizou estar confortável na frente da câmera para criar autenticidade.

Robinson chegou em casa de sua experiência em “Outer Banks” e olhou no espelho nas semanas e meses seguintes. Ele começou a pensar nas piores coisas que aconteceram com ele ou poderiam acontecer com ele.

Ele imaginou como reagiria se visse sua mãe sendo espancada na rua. Ou se pessoas com quem ele se importava fossem machucadas. Robinson começou a suar. Tremendo.

“E então”, disse Robinson, “as lágrimas começaram a sair.

“E eu fiquei muito feliz naquele momento.”

Robinson berrou. Levando-se a um lugar que ele não sabia que poderia alcançar. Ele achou o processo exaustivo, interessante e esclarecedor.

Robinson aprendeu uma importante lição de atuação. Ele conseguia canalizar emoções. Ele conseguia chorar sob comando.

McCONAUGHEY COMPARA A ATUAÇÃO para o futebol. Cada cena é como uma chamada de jogada. Você consegue navegar pelos problemas que podem surgir? E se alguém ficar preso?

“Uma ótima atuação é quando você tem um plano e obstáculos lhe dão resistência”, disse McConaughey. “E você tem que descobrir um jeito, seja lutando, fugindo ou puxando a chave da sorte para destrancar aquela porta e passar por ela para chegar onde você está indo.

“É quando você vê a vida acontecer. É isso que acontece na vida. É isso que acontece todos os dias.”

Matthew McConaughey tem sido uma espécie de treinador de atuação e mentor de Bijan Robinson, que atuou no Texas de 2020 a 2022. Aaron E. Martinez-USA TODAY NETWORK

Um conselho específico de McConaughey ressoou com Robinson. Ajudou na atuação, em entrevistas que ele dá sobre futebol e como ele aborda diferentes situações na vida.

“Como eu estou fazendo as coisas na vida real, imagine uma câmera na sua frente”, disse McConaughey. “Você pode fazer exatamente a mesma coisa na vida real, mas com uma câmera na sua frente. … Eu sinto que somos todos atores na vida real, mas simplesmente não temos uma câmera ligada na vida.

“Se houvesse uma câmera na nossa frente e estivéssemos conversando agora, poderíamos falar exatamente da mesma maneira enquanto alguém estivesse olhando para nós e apontando uma câmera?”

McConaughey, ao ouvir o conselho, explicou por que o compartilhou com Robinson.

“Você tem uma tomada. Ação foi chamada de dia em que nascemos. Corte é chamado de dia em que morremos e deixamos esta vida”, disse McConaughey. “O que estamos fazendo nessa tomada? Como homens, como pessoas, como um jogador, como um artista, é isso que você tem.

“Sim, na atuação e nos filmes, você e eu aqui, podemos ter uma segunda tomada. Podemos até melhorar na segunda tomada. Mas isso é como bônus. Você não tem isso. Você tem algumas reprises. Você é perdoado. Você erra e pode consertar e uma segunda tomada na vida. Mas ainda é tudo parte da mesma primeira tomada.”

É MEADOS DE ABRIL E um Robinson sorridente está sentado dentro das instalações dos Falcons em Flowery Branch, Geórgia. Há partes potenciais, ele disse, que ele não pode discutir ainda.

Dois meses antes, ele filmou um papel — interpretando a si mesmo em um episódio do programa do Disney Channel “Bunk’d”. Isso foi um progresso além dos comerciais para sua linha de condimentos Bijan Mustardson.

O melhor da NFL Nation • Existe um novo Patriot Way sob Jerod Mayo?

• Qual é o segredo do molho dos Jets?

• Por que a mudança dos Chargers para o ataque de corrida primeiro está funcionando

• Os Colts e Richardson podem entrar no caminho certo?

• Veremos um FG de 70 jardas de Aubrey, do Cowboys?

Dois meses depois, Robinson deveria ir ao set para um papel em “Outer Banks”, um papel que havia sido concebido um ano antes, quando Robinson visitou Daviss no set e conheceu Pate, um fã incondicional dos Falcons.

“Primeiro foi tipo, ‘Ei cara, vamos te jogar. Vamos filmar isso'”, disse Pate. “E eu sabia que ele seria bom. E então, conforme os roteiros continuavam, começamos a considerar escrever para ele. E foi o que fizemos.

“E então tivemos que dar para outra pessoa eventualmente. Mas basicamente como qualquer bom ator jovem, ele estava se negociando.”

No ano passado, no set, Pate viu Robinson processando e aprendendo. A combinação da greve dos roteiristas no outono passado, futebol e o cronograma de filmagens transformaram um papel falado nesta temporada com falas claras em um papel menor, sem fala.

Se houver uma quinta temporada, Pate disse que ele tem um plano para Robinson. Ele também continua pensando em papéis para Robinson e o encoraja a fazer testes na offseason. Pate insiste que Robinson pode aprender com o processo de teste também.

“Tenho minha coisa principal aqui, e meu amor e alegria é o futebol”, disse Robinson. “Mas sinto que é importante para um atleta, ou qualquer pessoa, ter um Plano B em sua vida que eles amem aproveitar também.

“E acho que esse seria um ótimo Plano B para mim.”