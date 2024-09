Por dentro do falso punt da Thomas Downey High que abalou a internet

Tudo o que Alex Besaw precisava era de uma jogada criativa de 2 pontos.

Duas semanas atrás, a Monterey High conquistou uma vitória decisiva por 40-14 em seu jogo de abertura da temporada, mas teve dificuldades com pontos extras. Besaw, o técnico de futebol da Monterey High School em Monterey, Califórnia, se perguntou se valeria a pena tentar mais conversões de 2 pontos. O assistente Albert Platt mencionou que seu chefe de seu trabalho anterior de assistente, Jeremy Plaa, tinha esquemas criativos que poderiam ajudar.

Platt contatou Plaa, que concordou em enviar a Hudl imagens de sua escola, Thomas Downey High em Modesto, Califórnia. Plaa enviou algumas jogadas intrigantes, mas o clipe que chamou a atenção de Besaw não tinha nada a ver com conversões de 2 pontos.

Foi “Vomit”, uma jogada de punt falsa que Plaa vem aprimorando há duas décadas. Nomeado apropriadamente por seu método não convencional de entrega, no qual o punter se enrola no estilo softball para lançar um passe alto e arqueado por baixo para um gunner, a primeira reação de Besaw à falsa foi confusão.

“Tive que assistir de 10 a 15 vezes diferentes para perceber o que realmente estava acontecendo”, ele disse à ESPN. “Eu fiquei tipo, ‘Acho que nunca vi nada assim antes.'”

jogar 0:27 A Thomas Downey High School tem um histórico de truques de punt Confira a peça criativa que a Thomas Downey High School realizou diversas vezes ao longo dos anos.

A confusão é compreensível para um truque que vem confundindo os oponentes há anos.

Plaa convocou Vomit 10 vezes diferentes em três escolas diferentes ao longo de sua carreira como treinador principal, desde 1999. Seis vezes tiveram sucesso, incluindo quatro das últimas cinco tentativas.

Vomit é tanto um truque mental quanto uma jogada efetiva. Ele capitaliza a reversão de tudo que as unidades de retorno de punt são tipicamente ensinadas.

O escudo de bloqueadores na frente do punter restringe a visibilidade do início da jogada, impedindo que os jogadores percebam que a bola está sendo lançada e não chutada. Uma vez no ar, o que é percebido como um punt baixo e curto, geralmente estimula a reação instintiva das unidades de retorno de correr para longe da bola, como foram ensinadas em tais punts. No momento em que o time de retorno — agora precisando jogar na defesa — percebe que é uma farsa, geralmente é tarde demais.

Apesar de sua elegância simples, parecida com a de um jogo de playground, Vomit não é fácil de controlar.

Para começar, sua natureza única significa que, uma vez que Plaa o chama, Vomit tem que ser aposentado por anos até que os oponentes tenham tempo suficiente para esquecê-lo. Seu uso potencial é quase exclusivamente reservado para oponentes fora da conferência de Thomas Downey, times que são menos propensos a ter ouvido falar do fake de Plaa.

Escolhas do editor

1 Relacionado

E nem todo punter é capaz de fazer isso — Vomit requer uma mistura de força de braço e maestria de um ângulo de lançamento único. De acordo com Plaa, em muitos anos a jogada tem que ser retirada de seu arsenal porque ele pode não ter um punter que consiga executar o lançamento.

“Uma das dificuldades com a jogada é: seu apostador consegue lançar a bola por baixo a uma distância de 25 a 30 jardas?”, ele disse.[In 1999] tínhamos um garoto que conseguia fazer isso. O clipe que viralizou, esse garoto conseguia fazer isso. Nem todo apostador consegue. Nosso apostador agora tentou ano passado, e ele basicamente joga direto para o alto.”

Os árbitros também são um fator X. Porque enquanto os oponentes podem não esperar o punt falso, os oficiais certamente esperam.

“O engraçado é que quando falo com os árbitros antes do jogo, se eles já nos viram antes e executarem a jogada, eles vão dizer ‘Oh, vocês são os que fazem aquele punt falso. Vocês vão fazer isso neste jogo?'” Plaa disse.

A conscientização do árbitro é crítica, porque uma recepção não é a única maneira de marcar uma vitória no fake. Se o confuso time adversário de retorno de punt derrubar o gunner de Downey, isso é interferência de passe de livro didático e um primeiro down automático.

“Nas 10 vezes que corremos, eu diria que provavelmente duas vezes nossos filhos foram destruídos”, disse Plaa. “E tivemos a interferência no passe e tivemos a chamada do primeiro down.”

Besaw assistiu ao clipe repetidamente, admirado com a jogada. Como dono de uma conta X que compartilha clipes variados para fãs e treinadores aprenderem, ele pediu a Platt para entrar em contato com Plaa para ver se ele estaria disposto a ter o clipe compartilhado na conta. Plaa concordou.

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• Quatro ofertas comerciais por Hassan Reddick »

• Premier League reclassificada: Liverpool?! »

• Draft da NBA de 2025, 6 histórias para assistir »

Mais conteúdo ESPN+ »

“Eu fico tipo, ‘Não me importo, vocês estão em Monterey, que fica a umas 2 horas e meia daqui. Duvido que qualquer um dos nossos moradores locais vá ver. Então, sim, vá em frente, sinta-se à vontade.”

Mas algumas horas depois, o telefone de Plaa começou a tocar.

As mídias sociais não se cansavam de Vomit. No momento da publicação, o clipe tinha pouco menos de três milhões de visualizações no X. Ele foi compartilhado milhares de vezes e recolhido por vários veículos de mídia.

Besaw, que opera o @Spread_Offense desde 2019, ficou surpreso com a resposta.

“Eu nunca experimentei nada parecido”, ele disse. “Eu não estava perto do meu telefone. Acho que postei de manhã, ou talvez em algum momento da tarde. A próxima coisa que eu sei no X foi curtido mais de mil vezes e retuitado e [on] O Instagram decolou. … Eu estava sendo bombardeado com um monte de notificações ao mesmo tempo.”

Plaa disse que foi legal ver sua escola e seu time nas notícias. Mas a fama tem um preço.

Thomas Downey não chamava Vomit desde 2018, e Plaa estava de olho nos próximos jogos de seu time como uma oportunidade perfeita para quebrar a jogada. Ele determinou que com repetições adicionais no campo de treino seu punter poderia estar pronto para a ação de arremesso. Dois oponentes não-conferências estavam na pauta, então a reputação da jogada provavelmente não a precederia.

Não tive essa sorte.

“Agora que milhões de pessoas viram essa coisa, acho que ela está praticamente arruinada há anos”, disse ele.

Mas o que são mais alguns anos para uma jogada que está no bolso de trás de Plaa desde 2018? Não será a primeira vez que Plaa terá que jogar o jogo longo quando se trata do uso de Vomit — mas aqui está o palpite de que não será a última.