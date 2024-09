Por dentro do jogo histórico de 606 jardas do QB Jayden Daniels contra a Flórida

ASHBURN, Virgínia — Um sorriso surgiu no rosto de Jayden Daniels.

Foi sua primeira entrevista coletiva como membro do Washington Commanders, e Daniels, vestindo um terno todo preto e um boné cinza escuro do Commanders, estava ouvindo uma pergunta de um repórter local.

Na noite anterior, após selecionar o ex-quarterback da LSU como número 2 geral no draft de 2024, o gerente geral do Washington, Adam Peters, disse aos repórteres que Daniels, no seu melhor, pode ter um impacto devastador nas defesas adversárias.

O repórter, ecoando as palavras de Peters, estava tentando esclarecer o comentário do QB novato.

“Como é isso quando Jayden Daniels tira a alma de uma defesa?” ele perguntou.

“O jogo da Flórida em 2023”, disse Daniels, sorrindo ainda mais.

“Você pode explicar melhor?”, perguntou o repórter.

O quarterback, agora rindo, respondeu: “Basta ligar a fita e assistir ao jogo”.

O que Daniels fez com o Florida Gators em 11 de novembro de 2023 foi histórico. Ele se tornou o primeiro quarterback da FBS a lançar por pelo menos 350 jardas e correr por pelo menos 200 em um jogo. Ele também estabeleceu um recorde da SEC com 606 jardas multiuso. Ele terminou com 372 jardas de passe e três touchdowns em 17 finalizações enquanto correu 12 vezes para 234 jardas e mais duas pontuações. O desempenho de Daniels na vitória de 52-35 sobre a Flórida o elevou à posição de liderança para o Troféu Heisman, que ele mais tarde ganhou. Para Peters e os Commanders, mostrou o braço preciso e a habilidade de corrida elétrica que eles esperam que ajudem a reviver uma franquia em declínio.

“Foi meio que tipo, ‘OK, isso é real'”, disse Peters. “É um jogo realmente único. Acho que você nunca verá muitos jogos como esse de ninguém.”

Daniels mostrou lampejos das habilidades demonstradas contra os Gators durante seus dois primeiros jogos da NFL. Ele correu por 88 jardas contra o Tampa Bay Buccaneers na abertura. Ele liderou sete drives de pontuação — usando seu braço (226 jardas) e pernas (44 jardas) — para vencer o New York Giants na Semana 2. Ele terá sua próxima oportunidade contra o Cincinnati Bengals na noite de segunda-feira (20h15 ET, ABC/ESPN/ESPN+), enquanto os Commanders visam um início de 2-1 em 2024.

Vindo de uma temporada de 4-13 — sua sétima consecutiva sem um recorde de vitórias — a franquia está no meio de uma reconstrução. Será preciso mais do que apenas Daniels para ascender a fim de ser um sério candidato aos playoffs. Mas Peters e o novo técnico Dan Quinn gostam que ele seja uma peça central, e o jogo da Flórida é uma forte evidência do porquê.

Aqui está a história daquela noite em Baton Rouge, contada por aqueles que estavam lá.

Daniels se tornou o primeiro quarterback da FBS a lançar por pelo menos 350 jardas e correr por pelo menos 200 em um jogo. Jonathan Mailhes/Cal Sport Media

O prelúdio

Havia preocupação sobre o status de Daniels indo para o jogo. Ele entrou no protocolo de concussão após ser eliminado da derrota de 42-28 da LSU para o Alabama na semana anterior. Daniels saiu com 219 jardas de passe e 163 de corrida e arrependimento por um jogo que ele disse aos seus treinadores que eles teriam vencido se não fosse por sua lesão. Isso levou a uma semana ansiosa para a LSU antes do jogo da Flórida. Daniels participou de um treino sem contato três dias antes, depois treinou no dia seguinte e passou no protocolo mais tarde naquela noite. Mas as dúvidas sobre sua disponibilidade — ou quão eficaz ele seria — persistiram.

O ex-técnico da linha ofensiva da Flórida, Darnell Stapleton, agora assistente técnico da linha dos Commanders: Nosso coordenador defensivo [Austin Armstrong] estava um pouco feliz que ele poderia ter perdido aquele jogo, mas ele apareceu e se destacou. Ele saiu no sábado e simplesmente f—— incendiou tudo.

Pedro: Jogue fora os números, só para voltar e jogar é inacreditável e jogar do jeito que ele fez com coragem e apenas a mentalidade. Isso só fala sobre sua competitividade.

As pernas de Daniels venceram a Flórida tanto quanto seu braço na vitória da LSU por 52 a 35. Foto AP/Derick Hingle

As pernas

Uma das jogadas de assinatura de Daniels veio com LSU liderando por 10-7 no meio do segundo quarto. Correndo uma read-option com o running back Kaleb Jackson, Daniels manteve a bola quando viu o defensive end da Flórida Princely Umanmielen cair em Jackson. Ele ultrapassou o cornerback Jalen Kimber para a linha lateral esquerda antes de correr intocado para um touchdown de 85 jardas.

Daniel: Geralmente ninguém realmente cai tão forte na zona externa. Essa foi praticamente a única vez que eu puxei um desses, o que é irônico e louco de se dizer. Mas aconteceu. Aquele safety… jogou errado. [Receiver] Malik Nabers fez um grande bloqueio conseguindo dois [defenders] e dali era só eu na lateral do campo. … Na minha cabeça eu estava tipo, cara, consegui esse placar.

Ex-coordenador ofensivo da LSU, Mike Denbrock: [Daniels runs] tão suave que eu acho que é isso que engana as pessoas, sabe o que quero dizer? Eles ficam tipo, sim, OK, ele é rápido. E então ninguém o pega quando estão jogando contra ele, e eles ficam tipo, “Oh m—. Não, ele é realmente rápido.”

Locutor da rádio LSU, Chris Blair: Jayden parece estar em uma [moving sidewalk] da cintura para cima. Ele parece estar flutuando. … Olhe para a separação, olhe como isso é dominante. … Quando alguém diz Flórida 2023, eu digo Jayden Daniels em 85 jardas.

Denbrock: Olhei para as pessoas ao meu redor na tribuna de imprensa e pensei: “O jogo acabou”.

Daniels mostrou sua habilidade de correr novamente no final do terceiro quarto. Desta vez, em uma jogada de passe projetada com LSU perdendo por 28-24, Daniels esperou no pocket por quatro segundos antes de irromper pelo meio da linha. Quando chegou à end zone, ele ultrapassou e passou por sete defensores a caminho de uma pontuação de 51 jardas.

Ex-WR da LSU Brian Thomas: Como ele conseguiu sair daquela situação ou como ele fez essa exibição de jogo? Quero dizer, é simplesmente louco poder assistir e ser capaz de fazer parte de algo assim. É simplesmente incrível vê-lo ir lá e ser capaz de fazer um cara errar daquele jeito.

O analista da SEC Network, Cole Cubelic, descreveu o jogo: Essa foi, obviamente, a jogada mais ridícula que ele fez no jogo.

Ex-recebedor da Flórida Ricky Pearsall: Um monte de [teammates] eram como, ele é rápido, mas realmente quão rápido ele é? Quero dizer, ele ultrapassou nossa defesa, então ele é muito rápido.

Pedro: Isto é a Flórida, não é como o Middle Tennessee State ou algo assim. … Era só ele correndo e arrasando nos ângulos dos atletas de ponta.

Daniels incendiou a Flórida pelo ar, completando 17 passes para 372 jardas e três touchdowns. Foto AP/Derick Hingle

O braço

Daniels mostrou um talento para ler a cobertura durante toda a vitória. Ele completou cinco passes que renderam 38 jardas ou mais antes de terminar o jogo com três passes para touchdown nos últimos 18 minutos. Mais cedo, ele mostrou a habilidade de usar seus olhos, um sinal de crescimento em seu jogo. Ele conectou com Thomas por 41 jardas no segundo quarto, segurando a segurança com seus olhos antes de conectar uma bola profunda pela linha lateral esquerda.

Pedro: Ele foi muito bom como passador naquele jogo bem cedo, colocando a bola no lugar certo. Apenas tornando os lançamentos fáceis fáceis. Nem todo mundo consegue fazer isso. E então, obviamente, fez muitos lançamentos profundos realmente bons também. Isso só mostra o quão bem ele se preparou mentalmente, porque no começo daquele jogo, ele estava muito calmo no pocket, passou por suas progressões, fez leituras realmente boas, tirou a bola rapidamente.

A última grande jogada de Daniels contra a Flórida foi um passe para touchdown de 37 jardas para Thomas, que seria selecionado em 23º lugar geral pelo Jacksonville Jaguars na primavera seguinte. Antes da série, Denbrock disse a Daniels que se os safeties da Flórida estivessem muito perto da linha de scrimmage, eles teriam uma chance de uma grande jogada. Com pouco mais de nove minutos restantes e LSU ganhando por 38-35, Daniels conseguiu o visual que queria e flutuou um passe perfeito para Thomas.

Denbrock: Eu disse a Jayden que se conseguíssemos colocar Brian cara a cara no corner, o negócio estaria fechado. … BT passou voando pelo corner, e Jayden viu exatamente isso e, obviamente, colocou a bola no lugar.

Tomás: Quando vi como o DB estava me manipulando, eu sabia o que estava prestes a fazer. Eu sabia que isso estava vindo para mim.

Daniel: [Nabers] estava aberto no meio, mas eu vi o safety bem ali, então eu sabia que Brian estava atrás dele, então eu consegui lançar o poste e ele fez uma ótima recepção para um touchdown. É só jogar com visão e deixar meus caras fazerem jogadas.

Seu desempenho contra os Gators provou ser o momento Heisman de Daniels. Gus Stark/Getty Images

A pose de Heisman

Após o passe para touchdown para Thomas, Daniels correu para a lateral, onde ele e o quarterback reserva Garrett Nussmeier fizeram uma pose de Heisman.

Daniel: É um jogo de criança. Acho que as pessoas colocam muita publicidade [and] expectativa sobre isso porque, obviamente, conforme você envelhece, isso se torna mais um negócio, mas isso é divertido. E então, depois disso, acho que consegui meu segundo touchdown longo antes de Garrett ficar tipo, “Cara, você tem que bater”. E então, ali mesmo, eu fiquei tipo, “Cara, espero vencer. Vou bater bem rápido”.

Stapleton: Ele fez uma pose de Heisman depois de um dos touchdowns. Acho que nós, sozinhos, o ajudamos a capturar isso.

Blair: Você meio que pensou: existe um jogador melhor no país do que esse cara que faz consistentemente? … Para mim, foi uma escolha óbvia.

Pérola: Nós meio que chegamos até ele no começo, e eu sei que alguns dos meus companheiros de equipe estavam o irritando e eu não sei o que aconteceu, mas dois segundos depois, ele simplesmente começou a aparecer e você fica tipo, OK, aqui vamos nós. É o Heisman bem aqui.

Stapleton: Sabíamos que ele era o jogador dominante. Sabíamos que ele era alguém que não seríamos capazes de parar completamente. Nós apenas tínhamos que administrar. Mas ele superou as expectativas do que eu achava que ele faria.

O gerente geral do Commanders, Adam Peters, disse que Daniels pode tirar a alma de uma defesa quando está no seu melhor. Foto AP/Derick Hingle

O rescaldo

Daniels disse que recebeu pelo menos 100 mensagens de texto na manhã seguinte, o que o ajudou a perceber a magnitude de seu desempenho.

Daniel: [This game] me ajudou a dar esse salto para uma categoria diferente onde meu nome foi mencionado. Obviamente, ser capaz de ir lá e realizar algo que ninguém na história da NCAA, o futebol americano realizou antes. E então, a partir daí, foi como, OK, todos começaram a me reconhecer mais.

Cúbico: Muitos caras podem ir lá e dominar um jogo de uma forma ou de duas formas. Mas ele provou que podia fazer isso com os olhos, podia fazer isso com as pernas, podia fazer isso com o braço, provavelmente fazer isso com o cérebro. O que quer que você fosse dar a ele, ele não iria simplesmente aceitar. … As coisas que ele fez foram simplesmente insanas.

Stapleton: Quando ele chegou pela primeira vez [pre-draft visit in April]eu trouxe [the game] para cima e ele riu e riu e sorriu tão legal quanto pôde, e eu meio que fui embora tipo, f—. Mas ele é f—— afiado. Estou animado por estar no mesmo time que ele.