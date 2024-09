Por quanto tempo Tua Tagovailoa ficará fora devido à concussão?

Eos alarmes que dispararam no Miami Dolphins seguindo Tua TagovailoaA concussão de ‘s na noite de quinta-feira pode continuar sendo uma dor de cabeça para a equipe após especulações sobre quanto tempo levaria para o quarterback voltar a jogar.

Depois TagovailoaA infeliz colisão com Damar Hamlinque resultou em mais uma lesão que encerrou sua carreira, especulações sobre a extensão de sua doença começaram a correr soltas na grande mídia, embora o comentário mais sensato e preciso tenha sido ouvido na CBS Sports.

“A posição Tagovailoa foi deixado depois da colisão é um sinal claro de que foi um golpe sério na cabeça. Um olhar mais atento às imagens mostra que o QB bateu a cabeça duas vezes. Uma vez no impacto e uma vez quando caiu. Tua não pode se dar ao luxo de continuar a ter lesões cerebrais e pensar que terá uma longa carreira nos esportes. Esse pensamento não seria justo com ele ou com sua família”, explicou Matty Jaramilloum médico especialista neste tipo de lesão.

Jaramillo disse que esse tipo de lesão causa um tempo aproximado entre oito e doze semanas sem atividade esportiva. “Imagino que o jogador e os médicos do time terão que discutir a melhor forma de prevenir algo grave e dar ao jogador uma chance melhor a longo prazo, e não estou falando apenas de jogar futebol.

JaramilloAs palavras de ‘s têm um contexto melhor se as juntarmos Antecedentes de Tagovailoajá que o QB, de apenas 26 anos, ponderou sua aposentadoria da atividade esportiva em 2022, quando teve dois eventos de lesão semelhantes ao que teve contra Buffalo Bills.