Por que as coisas são diferentes para Derek Carr do Saints no ano 2

METAIRIE, Louisiana — O quarterback do New Orleans Saints, Derek Carr, estava esperando seu momento e, durante o segundo quarto da vitória por 44 a 19 sobre o Dallas Cowboys no domingo, ele o aproveitou.

Carr levou a bola para a end zone para seu primeiro touchdown terrestre desde a temporada de 2020. Ele pulou da pilha e começou a dançar movimentos que ficaram famosos por Michael Jackson.

“Eu tenho que ver isso!”, o linebacker Demario Davis disse a Carr mais tarde no vestiário. “Você fez o Michael Jackson, mano?”

“Isso é diferente! OK!” Davis exclamou deliciado enquanto assistia ao vídeo.

Não é necessário empurrar. TD CARR 📺 RAPOSA foto.twitter.com/turLKY1FCM — New Orleans Saints (@Saints) 15 de setembro de 2024

As duas primeiras semanas da temporada revelaram um aspecto da personalidade de Carr que ele não demonstrou muito no ano passado.

“As pessoas não sabem muita coisa sobre mim. … Casamentos ou aniversários, estou sempre dançando”, disse Carr. “Uma vez eu fui ao Michael Jackson e [my brothers] “Ficamos tipo: ‘Cara, você tem que fazer isso se quiser marcar.'”

Carr, 33, tem muito o que comemorar até agora em sua segunda temporada com os Saints.

Os Saints (2-0) pontuaram em suas primeiras 16 posses de bola da temporada e seus 91 pontos combinados são os maiores desde 2009, quando o time marcou 93 pontos nos dois primeiros jogos. O time lidera a NFL em margem de pontos (62), e Carr lidera todos os quarterbacks em QBR total (96,6) e tem 443 jardas de passe para cinco pontuações e uma interceptação.

Chegar a esse ponto não foi fácil. New Orleans venceu quatro dos últimos cinco jogos — incluindo um jogo da Semana 17 contra o Tampa Bay Buccaneers — dando ao time uma chance de ganhar uma vaga nos playoffs. Apesar de vencer o Atlanta Falcons por 48-17 para encerrar a temporada de 2023, uma vitória do Tampa Bay sobre o Carolina Panthers deu ao Buccaneers o desempate na corrida da NFC South.

Carr, que assinou um contrato de quatro anos e US$ 150 milhões em 2023, teve que fazer muita introspecção. Ele terminou a temporada de 2023 em 13º em jardas de passe (3.878), 10º em touchdowns de passe (25) e 10º em classificação de quarterback (97,9) enquanto lançava oito interceptações, mas se tornar o rosto de uma nova franquia não foi fácil.

“Demorou mais para me acostumar do que eu pensava”, disse Carr durante o verão. “Eu pensei que estar na liga… 11 [years]aconteceria mais rápido. Isso realmente não importava. Você muda de organização, é uma curva de aprendizado.”

O QB Derek Carr pode levar os Saints ao próximo nível no ano 2? Chris Graythen/Getty Images

DEPOIS DE FICAR A FALTA de uma tentativa de playoff no ano passado, Carr disse que os Saints estavam bravos.

“Estamos um pouco irritados e um pouco nervosos, um pouco irritados, como minha esposa provavelmente diria”, disse Carr durante o treinamento.

Ele se sentiu determinado a começar mais rápido este ano. Os Saints começaram 2-0 na temporada passada, mas ambas as vitórias — uma vitória de 16-15 contra o Tennessee Titans e uma vitória de 20-17 contra o Panthers — exigiram heroísmo no quarto período de Carr e New Orleans para selar a vitória.

Ele disse que sua liberação do Las Vegas Raiders em 2023 após nove temporadas “acendeu um fogo sob ele”, mas os resultados duraram pouco. Carr torceu a articulação AC em seu ombro em uma derrota por 18-17 para o Green Bay Packers na Semana 3. Contra o Buccaneers na Semana 4, ele lançou 23 passes para 127 jardas e nenhum touchdown para seu pior QBR total como um Saint (22,7).

O quarterback descreveu o início da temporada passada como “difícil”, citando as lesões e o jogo ruim do time. Quando um carro alegórico local do Mardi Gras o descreveu como um “zumbi da zona vermelha” de um braço só, Carr levou na esportiva, dizendo que o carro alegórico era “exatamente o que eu senti na primeira metade da temporada, então eu entendo”. Quando os fãs o vaiaram durante uma derrota em casa para o Detroit Lions, ele também foi compreensivo.

O running back do Saints, Alvin Kamara, que teve um dia de quatro touchdowns contra os Cowboys, disse que Carr recebeu muitas críticas no ano passado e “talvez mais do que merecia”.

“Eu estaria mentindo se eu me levantasse aqui e dissesse a vocês que isso não o machucou. Tenho certeza de que o machucou, porque vejo o tipo de trabalho que ele faz”, disse Kamara. “Eu vejo o tipo de jogador que ele é e o jogador que ele quer ser.”

Eles entraram em uma queda após seu início quente de dois jogos e foram 3-6. Nesse período de nove jogos, o ataque ficou em 29º em eficiência na red zone (42,5%) e 30º em porcentagem de pontuação na red zone (77,5%).

Carr espera evitar essa calmaria no meio da temporada.

Por meio de conversas com o quarterback do Hall da Fama Peyton Manning e o ex-quarterback do Saints Drew Brees, ele recebeu conselhos sobre como começar mais rápido em um novo ataque projetado pelo novo coordenador Klint Kubiak. Ele imitou a estratégia de “repetições mentais” pela qual Brees era conhecido, executando todo o roteiro de treino todos os dias antes que o resto do time aparecesse.

“Não estou sendo engraçado, mas passei por muitas experiências ofensivas”, disse Carr ao se referir a estar em sua segunda ofensiva em dois anos com os Saints. “E eu fico tipo, ‘Cara, como começo mais rápido dessa vez? Como posso ser melhor dessa vez do que já fui começando em uma nova ofensiva?’ Eu sempre aprendo. Eu sempre sei, mas são as repetições [that matter].”

Carr descreveu a offseason como “exaustiva”, mas gratificante.

Até agora, não passou despercebido. Ele coroou o drive de abertura da temporada dos Saints contra os Panthers com um touchdown de 59 jardas para o recebedor Rashid Shaheed. Ele ajudou a fazer a defesa dos Cowboys, que permitiu o quinto menor número de pontos por jogo na temporada passada (18,5), parecer porosa e desorganizada em seu campo.

“A cidade tem sido dura com ele. Você chegando, você tentando preencher os sapatos de um Drew Brees que tem sido ‘aquele cara’ por tanto tempo”, disse Kamara. “Isso é difícil para qualquer um fazer.”

O SENTIDO DOS SANTOS de urgência era alta indo para a temporada de 2024. Allen, 16-18 em duas temporadas com New Orleans, se separou da maioria da equipe ofensiva na offseason. A equipe substituiu o coordenador ofensivo de longa data Pete Carmichael por Kubiak na esperança de modernizar o ataque. Carmichael, 52, estava na organização desde 2006 e foi o OC por 15 temporadas.

O sistema de Kubiak, uma versão do ataque de seu pai Gary Kubiak, depende de movimento pré-snap e ação de jogo. Os Saints utilizaram ação de jogo em 13% dos seus dropbacks na temporada passada, a menor taxa da liga. Esse número aumentou para 51% nesta temporada, a maior.

“Recuos [are] vai fazer parte disso, mas a ênfase principal é conseguir correr com a bola de forma eficaz e, então, conseguir criar algumas jogadas de passe a partir da jogada de ação”, disse Allen em março.

Kubiak também pretendia fazer Carr se movimentar mais em vez de simplesmente recuar para lançar. Isso envolvia fazê-lo sair do bolso em jogadas piratas ou vender jogadas de ação. Carr disse que saiu do bolso contra os Panthers mais do que nunca em sua carreira.

O outro objetivo do coordenador era a simplificação. O que antes funcionava para Brees e o ex-técnico Sean Payton — chamadas de jogadas longas e um manual de jogadas notoriamente complexo — pode não funcionar mais.

Em um ano de vitórias para Allen, eles precisavam evoluir para encaixar os jogadores no elenco.

Derek Carr assinou um contrato de quatro anos com New Orleans em março de 2023. Foto AP/Matthew Hinton

“Se você for cabeça-dura, então não vai muito longe”, disse Kubiak. “É tudo sobre os jogadores e colocá-los em posição.”

Allen também queria tirar um pouco do peso dos ombros de Carr.

“Ele ficou um pouco mais livre em termos de não ter que controlar tudo na linha de scrimmage”, disse Allen.

Kubiak deixou claro que dirá a Carr quando for a hora de ser agressivo ou diminuir o ritmo.

“Ele diz, ‘Eu vou te contar. Nem se preocupe com isso. Você só toca.’ E é libertador para mim. … Não há indecisão alguma”, disse Carr.

O sistema depende de confiança total em Kubiak. Carr disse que teve que morder a língua bastante no começo.

“Sou grato por isso porque existe esse meio termo. … E também por eu dar um passo para trás e dizer ‘O que é melhor para o nosso time? O que é melhor para mim? O que é melhor para todos ao meu redor?'”, disse Carr. “‘Talvez Derek consiga fazer isso, mas os outros 10 conseguem lidar com isso? [all of it]?’ É diferente para cada um.”

TERIA foi fácil para Carr se concentrar nas áreas que ele precisava melhorar no campo. Mas ele sabia que precisava ser um líder melhor também.

Na temporada passada, ele foi flagrado pela câmera gritando com o wideout Chris Olave pela maneira como ele correu uma rota. Em outra, ele desabafou frustrações com Carmichael em um momento capturado pela câmera por um fã. No final da temporada, ele e o center Erik McCoy, um colega capitão, brigaram um com o outro saindo do campo.

Carr disse mais tarde que precisava aprender a controlar suas emoções daqui para frente.

Ele queria estar mais presente para seus companheiros de equipe fora do futebol. Com as responsabilidades de mudar sua família para uma nova cidade para trás, ele prometeu fazer melhor.

Ele apareceu mais em passeios comunitários. Allen disse que se tornou mais presente nas instalações, o que tem um efeito cascata para jogadores mais jovens, que tendem a seguir a direção dos líderes.

“Derek tem sido muito mais visível no prédio”, disse Allen. “… Você pode meio que fazer sua preparação em casa. E sim, você pode se preparar, mas há algo sobre todo mundo meio que ver tudo da mesma maneira, e há algo sobre todo mundo ver nossos melhores jogadores no prédio e assistir a fitas e estudar e se preparar.”

Carr também começou a convidar seus companheiros de ataque e suas famílias para jantar em sua casa. Carr e sua esposa receberam o ataque na primavera em torno das OTAs e novamente quando o training camp terminou, mas ele espera fazer disso uma rotina regular.

“Esta é uma família. O que estamos prestes a passar é difícil. E eu simplesmente senti que no ano passado, em nossa união, à medida que nos aproximamos, jogamos melhor”, disse Carr. “E então estamos apenas tentando promover que não é apenas para jogar melhor, nós realmente nos importamos uns com os outros.”

Quando ele se reúne com o treinador de quarterbacks Andrew Janocko, 36, os dois passam as reuniões contando “piadas de pai”, para a confusão dos quarterbacks reservas Jake Haener, 25, e Spencer Rattler, 23. Ele também tentou ser um mentor para os dois quarterbacks mais jovens.

Ainda assim, Janocko disse que os três quarterbacks ainda são “competitivos”.

“Se um dos caras fizer um arremesso, Derek não vai aceitar. Ele não vai ser superado”, disse Janocko. “Ele vai entrar e dizer ‘Saia, saia, eu entendi.’ Isso também tem sido muito legal.”

Os Saints enfrentam o Philadelphia Eagles no domingo (13h00 horário do leste dos EUA, Fox) de volta ao Caesars Superdome. Em uma temporada crucial para Carr e seu treinador principal, o quarterback disse que prometeu à cidade que faria de tudo para vencer. Até agora, essas vitórias foram fáceis.

“Eu sei que não vai ser perfeito”, disse Carr, “mas eu ia [to] esgotar tudo o que eu poderia começar a imaginar para tentar ser melhor este ano.”