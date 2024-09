Por que enviar Packers e Eagles para o Brasil não foi pouca coisa

O Green Bay Packers levou 10 horas e 40 minutos para chegar a São Paulo, Brasil, em seu Boeing 777-300ER. O Philadelphia Eagles, voando no mesmo tipo de aeronave, tinha um plano de voo um pouco mais curto, de nove horas e meia — só de ida.

E isso inclui apenas os jogadores e treinadores, além de tudo o que couber nas áreas de carga.

Mas quando chegou a hora de transportar tudo o que os dois times precisavam na estrada, levou mais de três meses — e três aviões, além de um navio de carga — para levar tudo para o primeiro jogo da NFL na América do Sul, que começa às 20h15 (horário do leste dos EUA) na sexta-feira no Peacock.

“É difícil toda semana”, disse o diretor de logística/viagem do time do Packers, Matt Klein. “Esta provavelmente é só um pouquinho mais difícil.

“É uma grande tarefa, seja levar um time para Chicago ou Detroit, seja levá-lo para o Brasil. Acho que há muitas coisas que influenciam nisso que são diferentes de viajar dentro dos estados.”

Foi um empreendimento exaustivo para aqueles diretamente envolvidos no planejamento. O gerente geral assistente dos Eagles, Jon Ferrari, brincou que houve apenas três dias desde que a viagem se tornou oficial em abril que ele e o diretor de equipe e logística de viagens Dan Ryan não falaram sobre o Brasil, e um deles foi o Quatro de Julho.

“É preciso pensar muito para criar uma atmosfera normal para os jogadores e treinadores quando chegarmos lá”, disse Ferrari.

Levar um time da NFL para a estrada é um processo como nenhum outro em esportes profissionais. Agora, tente fazer isso em um estádio que nunca sediou um jogo de futebol americano, em um país onde a NFL nunca jogou e os jogadores até expressaram preocupações com a segurança, levando São Paulo a reforçar a segurança antes dos jogos, de acordo com o estado brasileiro.

“É muita educação na parte inicial”, disse Joe Valentine, gerente de operações de jogo e equipe da NFL. “Por exemplo, as autoridades do aeroporto entendendo que isso não é como futebol. Teremos 40.000 libras de equipamento por equipe. [NFL teams] venha com um grupo de viagem de 190 a 200 pessoas. Não são 60.

“Não é que eles não consigam executar, mas é uma tentativa de criar expectativas de que isso seja muito diferente do que você já fez — e isso se aplica a todos os aspectos da operação da equipe.”

PACOTE DO PACKERS, DANIEL O armário de Whelan no Lambeau Field é o mais próximo de onde o gerente de equipamentos do primeiro ano, Chris Kuehn, e sua equipe fazem a maior parte do trabalho diário.

“Tudo o que temos aqui, temos que levar para lá”, disse Whelan antes da viagem. “É muito trabalho para esses caras.”

Ele não sabe nem da metade.

Mesmo antes de ser anunciado em 10 de abril que os Packers seriam os adversários dos Eagles na Semana 1, Klein e um contingente dos Packers voaram com oficiais dos Eagles, que incluíam Ferrari e Ryan, para o Brasil para conhecer o terreno. O Cleveland Browns, que estava na disputa para ser o adversário dos Eagles, também enviou representantes. Eles inspecionaram o estádio e as instalações de treino e analisaram opções de hotéis.

Em junho, Klein retornou a São Paulo com o diretor de nutrição de desempenho dos Packers, Adam Korzun, para se reunir com o hotel sobre refeições. A coordenadora de nutrição de desempenho dos Eagles, Stephanie Coppola, também coordenou com o hotel do time para garantir a qualidade e preparação desejadas dos alimentos. Enquanto os Packers transportavam suas próprias bebidas e lanches (um empreendimento próprio), a alfândega limitava o que poderia ser trazido para o país.

“Eles estão confiando completamente no hotel e no chef para preparar todas as suas refeições”, disse Valentine. “Eles não estão enviando nenhuma carne ou algo assim. É mais uma tentativa de combiná-la com sua nutrição.”

No entanto, parte do que os Packers e os Eagles enviaram já está no Brasil há semanas.

Três componentes foram usados ​​para levar tudo — e todos — até lá:

Caixas de transporte a bordo de um navio de carga oceânica que partiu no início de junho

Avião cargueiro compartilhado que chegou ao Brasil no início da semana

Aeronaves individuais para transporte das equipes

Valentine descreveu os itens que foram levados de barco como “coisas consumíveis, coisas que não podem ir em um avião”, além de itens básicos necessários para jogar em um lugar que nunca sediou futebol americano.

“É basicamente como se estivéssemos começando do zero em todos os aspectos”, disse ele. “Não tínhamos nenhum equipamento pré-existente — então, postes, marcadores de fundo, traves de gol, protetores de traves de gol, bancos. Tudo que entra em campo precisa ser adquirido. Isso tudo fazia parte do nosso frete marítimo.”

Tudo o que ia no navio de carga tinha que ser discriminado em um ATA Carnet, essencialmente um passaporte para mercadorias. A tarefa meticulosa de listar itens um por um levava semanas.

“Se eu enviar uma caixa que tenha, digamos, quatro camisetas e três moletons e dois pares de sapatos — ou o que for”, disse Klein, “você tem que dizer que há dois pares de Nikes e eles foram feitos na Tailândia, e então as camisas foram feitas em outro lugar. E você tem que colocar os tamanhos, do que é feito. O mesmo com cada item médico — uma caixa de compressas de gaze, 25 rolos desse tipo de fita e 50 rolos desse tipo de fita, ibuprofeno, xampu que você leva para o armário que tem que ser enviado porque tem produtos químicos nele.

“Esteve no local, passou pela alfândega [and was] sentado em nosso depósito.”

O avião de carga transportava a maior parte do equipamento necessário para as equipes no dia do jogo.

O componente final, é claro, eram os aviões do time. Uma das preocupações iniciais dos Packers sobre jogar no Brasil era sobre a viagem do time e se eles conseguiriam um avião grande o suficiente para pousar no Aeroporto Internacional Austin Straubel, em Green Bay. Se não, eles teriam que ir de ônibus para Milwaukee, uma viagem de duas horas.

“Finalmente fizemos, mas foi um desafio”, disse Valentine. “O tipo de avião que eles queriam era difícil de conseguir, e então você adiciona a dificuldade de colocá-lo para dentro e para fora de Green Bay.”

O avião maior significa mais cápsulas para os jogadores se esticarem. Os Eagles fizeram outros ajustes para compensar o trajeto mais longo. Em vez da refeição habitual durante a viagem aérea, eles fizeram duas. Houve um foco na hidratação extra antes e durante o voo. E o grupo foi encorajado a ficar acordado durante a viagem para que pudessem dormir bem quando chegassem ao Brasil na quinta-feira à noite.

Nada disso é barato.

Uma fonte da liga disse que custa às equipes entre US$ 750.000 e US$ 1,5 milhão em despesas para um jogo típico fora de casa. O jogo do Brasil excedeu em muito isso, então a NFL cobriu a diferença entre o que custaria aos Packers para chegar à Filadélfia e o custo para chegar ao Brasil porque era originalmente um jogo em casa dos Eagles.

A liga garantiu que cada equipe tivesse a mesma quantidade de recursos para a tarefa de transferir a operação para o exterior, disse Ferrari, “para garantir que tudo fosse justo” para as duas equipes que competiriam na sexta-feira à noite.

Uma vez no campo da Arena Corinthians, os jogadores devem notar uma grama que é semelhante ao tipo em que jogam em seus estádios. O zelador chefe dos Eagles, Tony Leonard, tem trabalhado com o diretor de campo da NFL, Nick Pappas, “por meses”, disse Ferrari, para obter as condições certas para um jogo da NFL.

“É um campo de futebol, mas foi meio que reformado”, disse Ferrari, “então está em ótimo estado”.

Depois, havia as preocupações de última hora. O time fez um “dia do passaporte”, como Klein chamou, durante o minicamp obrigatório em junho, para garantir que cada jogador tivesse a papelada adequada. Eles também planejaram o que aconteceria se o gerente geral Brian Gutekunst adicionasse um jogador que não estivesse com eles na offseason e não tivesse um passaporte. Nesse caso, eles levariam esse jogador para a Chicago Passport Agency em um dia de folga para agilizar o processo. Os Eagles também tinham todos os vistos necessários em vigor para dar conta das mudanças no elenco.

Malik Willis, o quarterback reserva que os Packers negociaram há duas semanas, disse ao chegar em Green Bay que já tinha um passaporte do jogo dos Titans em Londres na temporada passada.

UMA COISA A O que os Eagles têm a seu favor é que eles têm um especialista residente na área, o quarterback Tanner McKee, que morou em São Paulo por um mês e no Brasil por mais de dois anos durante viagens missionárias. Ele é fluente na língua principal do Brasil, o português, e tem sido um recurso para aqueles curiosos sobre o que esperar durante sua estadia.

“Será divertido para toda a equipe vivenciar a cultura. É uma cultura incrível e estou animado para que todos possam mergulhar nela”, disse McKee.

“É parecido com o povo da Filadélfia: sempre que você demonstra um pouco de amor, eles vão te amar de volta 10 vezes mais, então só de ter um time da NFL lá e presente, os fãs vão amar. Eu tive… centenas de brasileiros me seguindo nas redes sociais, me ligando, me fazendo perguntas, então acho que vai ser muito divertido estar lá.”

Como o time chegou na quarta-feira à noite e partirá logo após o jogo, não haverá muito tempo para explorar. Os Eagles também realizaram um pequeno evento comunitário no estádio após sua caminhada na quinta-feira.

Mesmo com todo o planejamento e preparação, ainda há incógnitas e circunstâncias imprevistas que podem ter surgido.

“O truque é que você tem que ter muito mais previsão em como você está planejando isso em comparação a apenas ir para Detroit”, disse Klein. “Há um pouco mais de confiança agora porque você está colocando coisas em [a ship and a plane] e você não está com isso.

“Às vezes, está fora do seu controle. O mais importante dessa viagem é que há muitas coisas que estão fora do nosso controle, seja porque a liga está operando ou porque é em outro país.”