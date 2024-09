Por que o forehand de Jannik Sinner é único — e tão perigoso na quadra de tênis

NOVA YORK — Na história do tênis, um pequeno número de jogadores possuiu a habilidade de fazer uma multidão suspirar. Do puro veneno de um retorno de Andre Agassi à beleza de um meio-voleio de Roger Federer e o estalo de um forehand de Juan Martin del Potro, alguns poucos escolhidos tiveram o dom.

E então há o som de um forehand de Jannik Sinner.

Os golpes de fundo do italiano são a base do seu jogo, a potência e a velocidade dos seus golpes mantendo os seus oponentes sob pressão o tempo todo. Eles foram um fator-chave para lhe render seu primeiro título de Grand Slam, no Aberto da Austrália em janeiro, e foram essenciais para sua ascensão ao ranking de número 1 do mundo.

Sinner chegou ao US Open na semana passada cercado pelas notícias recentes de que ele havia testado positivo duas vezes em março para traços de um esteroide proibido. Ele escapou de uma proibição quando as autoridades antidoping aceitaram que ele havia sido acidentalmente contaminado por um spray usado por seu fisioterapeuta para curar um corte em seu dedo.

Apesar da controvérsia, Sinner pareceu quase imparável, passando por suas partidas em Flushing Meadows com relativa facilidade. Com Carlos Alcaraz e Novak Djokovic saindo cedo, ele é o favorito para o título, e enfrentará Daniil Medvedev nas quartas de final na quarta-feira. Durante tudo isso, ele confiou naquele forehand único.

E não é só a velocidade, potência, precisão ou técnica. É também o som, especialmente em seu forehand, suas alavancas longas e alta velocidade da cabeça da raquete permitindo que ele passe a bola pela quadra com um estalo. Foi a primeira coisa que Darren Cahill, que se juntou à equipe técnica de Sinner no verão de 2022, notou.

“O som da bola quando ele bate é incrível, não é?”, disse Cahill aos repórteres em Melbourne no início deste ano.

“Agassi bate na bola assim. Quando ele bate na bola, parece que ele bateu mais forte do que todo mundo. Rafa [Nadal] era exatamente o mesmo. Roger [Federer]quando ele batia um forehand, você podia ouvir o som dele. E Novak [Djokovic]quando ele acerta um forehand e um backhand, é como um baque. Não é apenas uma pessoa normal batendo na bola. Todos esses jogadores têm um som diferente quando batem na bola e Jannik certamente tem isso também.”

De acordo com a TennisViz, uma empresa que analisa o ATP Tour, a velocidade do forehand de Sinner permaneceu notavelmente semelhante desde que ele estreou no Tour. Com uma média de 78 mph, é 5 milhas por hora mais rápido do que a média do Tour. Mas conforme ele ganhou força e seu corpo foi se desenvolvendo, suas rotações aumentaram significativamente. Em seu primeiro ano no Tour — 2021 — Sinner teve uma média de 2.883 rpm. Em 2024, é 3.041, bem acima da média do Tour de 2.708. Isso também afeta o som que a bola faz quando sai de sua raquete.

“O som da bola quando ele a acerta é único e especial”, disse Cahill. “Ele obtém isso do seu timing e da velocidade da mão. Ele trabalhou muito duro para conseguir fazer isso. Uma das coisas mais difíceis que temos como treinadores é impedi-lo de treinar. Ele jogará sem parar na quadra.”

Ex-jogadores e treinadores estão impressionados com o forehand de Sinner.

Para Thomas Enqvist, ex-número 4 do mundo e agora um dos principais treinadores, isso traz à mente um dos maiores rebatedores de todos os tempos.

“É verdade que tem esse som especial”, ele disse à ESPN. “Isso me lembra um pouco do jeito que Pete Sampras batia na bola. Lembra que o chamávamos de Pistol Pete, é quase como um chicote, sai com tanta força, com tanto efeito. Quando dizemos que a bola ‘passa pela quadra’, queremos dizer que quando a bola quica, ela meio que gira para longe. Joguei com Pete muitas vezes, é assim que me sinto quando estou jogando com ele. Não é sempre como a velocidade da bola, é na verdade como a bola reage quando atinge a superfície. Jannik me lembra muito ele.”

Outros jogadores têm grandes forehands. Alcaraz pode liberar um poder imenso quando ele vai direto para fora; o forehand de Djokovic atravessa a quadra e Andrey Rublev cria uma velocidade imensa de cabeça de raquete quando ele bate na bola. Mas o som do forehand de Sinner é diferente.

James Blake, outro ex-jogador que foi abençoado com grande potência no forehand, disse que parte do som de “estalo” vem das cordas que Sinner usa.

“É um forehand enorme”, ele disse à ESPN. “É um dos maiores forehands do jogo agora, mas acho que parte da diferença sonora é que ele é um dos poucos caras agora — um homem que segue meu coração — que encordoa sua raquete bem firme.

“Quero dizer que pesa cerca de 62 libras ou algo assim. O meu pesou 68 durante toda a minha carreira, então acho que soa diferente porque não tem a mesma sensação e som de trampolim. E, obviamente, ele balança tão forte que tem aquele som diferente e ele acerta a bola com precisão o tempo todo. Em termos de resultados reais, é apenas um tiro enorme.”

Assim como Cahill, o ex-número 2 do mundo Tommy Haas compara a habilidade de Sinner de bater na bola com Agassi. “Lembro-me de crescer assistindo Andre Agassi praticar quando eu ia para a casa de Nick Bollettieri [academy]quando ele soltou o forehand e até o backhand, e eu sempre fiquei em choque e admirado”, ele disse à ESPN. “Eu estava tipo, ‘Eu tenho que tentar acertar meus forehands assim se eu puder.’ Eu sinto o mesmo com Jannik agora — eu acho que a consistência, o controle, ele pode simplesmente confiar nessas coisas.”

No entanto, Sinner não se vê como especial.

“É difícil do meu ponto de vista, é difícil entender quando alguém diz, ‘Olha, você é especial ou é um bom jogador’, porque você conhece apenas a si mesmo”, disse ele em Melbourne. “Você não pode tocar na bola que está batendo do outro lado.”

O pecador pode não conseguir tocá-lo, mas não há como confundir esse som.