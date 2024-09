Por que o jogo decisivo de Jordan Mason não foi uma surpresa para os 49ers

SANTA CLARA, Califórnia — O San Francisco 49ers analisou possíveis opções de running backs de última rodada e de agentes livres não selecionados no draft de 2022 da NFL quando o nome de Jordan Mason surgiu pela primeira vez.

Uma pesquisa na sala permitiu que a equipe de olheiros e o treinador de running backs Bobby Turner identificassem Mason como uma possível adição a uma lista cada vez maior de backs desconhecidos para se juntar aos Niners.

Mas antes que qualquer coisa disso pudesse acontecer, o técnico Kyle Shanahan olhou mais de perto o currículo universitário de Mason e se perguntou por que ele não estava começando em sua temporada final na Georgia Tech. Como se viu, Mason era o reserva de Jahmyr Gibbs, que iria estrelar no Alabama e se tornaria a escolha nº 12 do Detroit Lions no draft de 2023.

“Achei que era um bom motivo para ser reserva”, disse Shanahan. “Acredito [he] foi titular por três anos antes do último ano. Ele teve uma carreira universitária incrível. Seu estilo sempre foi assim.”

É a abordagem agressiva de Mason que o transformou de um novato pouco conhecido e não selecionado em uma das estrelas da semana de abertura da NFL. Mason fez sua primeira partida na NFL contra o New York Jets na segunda-feira, enquanto Christian McCaffrey estava lidando com tensão na panturrilha e tendinite no tendão de Aquiles. De acordo com Adam Schefter, da ESPN, os 49ers estão colocando McCaffrey na reserva de lesionados e ele perderá pelo menos os próximos quatro jogos.

Mason surgiu na Semana 1 não apenas como substituto de McCaffrey, mas como o ponto focal de um ataque carregado de nomes conhecidos, terminando com 28 corridas para 147 jardas e um touchdown com uma recepção de cinco jardas. Foi o segundo maior número de jardas corridas por qualquer jogador da NFL na Semana 1 e o maior número de tentativas de corrida por qualquer 49er em um jogo da temporada regular desde que Shanahan assumiu em 2017.

Embora Mason possa não ser um corredor de rotas tão talentoso quanto McCaffrey, ele compensa isso com um estilo decisivo e contundente que torna difícil para um único defensor derrubá-lo.

“Ele é um cara denso e robusto e ele simplesmente corre ladeira abaixo muito fisicamente”, disse o tight end George Kittle. “Espero que ele consiga continuar fazendo isso.”

Mason começou como running back pela primeira vez em sua carreira na segunda-feira contra os Jets. David Gonzales/Imagn Images

O desempenho de destaque de Mason não foi uma surpresa total — ele tem feito algo parecido em pequenas quantidades quase desde que chegou a São Francisco. Ele não teve a oportunidade de ser autor de uma amostra maior de sucesso porque está preso atrás de McCaffrey que, desde que chegou por meio de troca em 2022, só perdeu um jogo (2023 Semana 18) para os 49ers antes de segunda-feira.

Mason foi limitado ao papel de “closer” ocasional em seus primeiros dois anos. McCaffrey se referiu a Mason como o Mariano Rivera de São Francisco (closer do Hall da Fama do New York Yankees) porque ele usa seu corpo de 5-11, 223 libras para atacar as defesas no quarto período depois que elas se cansam de perseguir McCaffrey por todo o campo nos primeiros três.

Mason abraçou esse papel, mas teve apenas 83 corridas em suas duas primeiras temporadas. Ele teve uma média de 5,6 jardas por tentativa, mas ainda estava aprendendo a ser um back mais completo que poderia assumir um papel maior.

É pelo menos parcialmente por isso que Mason não ficou atrás apenas de McCaffrey, mas também de Elijah Mitchell na maior parte de seus dois primeiros anos. Mitchell foi colocado na reserva de lesionados no mês passado com uma lesão no tendão e perderá a temporada de 2024.

Para subir na tabela de profundidade, Mason tomou as medidas necessárias para se tornar o jogador completo que Turner e Shanahan exigem de seus backs primários. Primeiro e mais importante na lista de verificação? Entrar na mesma página com Turner, o lendário treinador de running backs que em oito anos com os 49ers treinou quatro backs não selecionados para postar pelo menos um jogo de corrida de 100 jardas.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Em reuniões de running back, Turner fazia perguntas. Mason raramente respondia porque, como ele diz, “eu simplesmente não sabia”.

“Ele precisava crescer, se tornar um profissional”, disse Turner durante o training camp. “Sou muito detalhista, muito exigente. Não que outros treinadores não sejam. Não apenas respondendo, mas eu quero a resposta correta.

“O ponto principal é que ele cresceu.”

De muitas maneiras, o quarterback Brock Purdy e Mason cresceram juntos. Eles chegaram como novatos em 2022 com pouca fanfarra e ainda menos expectativas. Mason e Purdy perceberam logo que as oportunidades não seriam entregues a eles, então eles passaram inúmeras horas ajudando um ao outro a aprender o volumoso manual de Shanahan.

Os resultados não foram imediatos. Quando Purdy e Mason tiveram a oportunidade de jogar no quarto período de uma vitória da Semana 11 de 2022 contra o Arizona Cardinals na Cidade do México, Purdy tirou um snap da pistola com Mason atrás dele. Purdy pegou o snap e virou para a esquerda para entregar a bola para Mason. O único problema era que Mason tinha ido para a direita, deixando uma jogada quebrada que Purdy transformou em um ganho de 5 jardas.

“Vê-lo nos últimos dois anos é forçar os limites cada vez mais a cada ano”, disse Purdy. “Ele mereceu. Ele é o tipo de cara que não foi dado a ele. … Estou muito feliz por ele e sei que ele vai continuar se esforçando.”

A presença de McCaffrey abriu os olhos de Mason para o que é preciso para se tornar um pass catcher eficaz enquanto joga como running back. Para isso, Mason gastou US$ 3.000 para comprar uma máquina Jugs na offseason. Quando Mason estava de volta em casa no Tennessee, seu pai arremessava passes para Mason enquanto ele trabalhava em sua rota de corrida.

Em suas duas primeiras temporadas, Mason foi alvo apenas quatro vezes em 37 rotas. Contra os Jets, Mason foi alvo apenas uma vez, mas ele fez a recepção para 5 jardas e um primeiro down.

Quando Mason não estava no Tennessee, ele permanecia na Bay Area treinando com os caras encarregados de derrubá-lo: os linebackers. Com Fred Warner, Curtis Robinson e Demetrius Flannigan-Fowles como parceiros de treino, Mason rapidamente adotou os elementos competitivos de tarefas mundanas como correr e levantar pesos. Essas sessões também ajudaram Mason a melhorar como bloqueador, o que lhe permitiu jogar 59 snaps ofensivos, o recorde da carreira, contra os Jets, mais que o dobro do recorde anterior.

Siga a NFL durante toda a temporada • Calendário completo » | Classificação »

• Gráficos de profundidade para cada equipe »

• Transações » | Lesões »

• Índice de Poder do Futebol »

• Projeções de imagens dos playoffs »

Mais cobertura da NFL »

“É legal ver o novato jovem, ingênuo e não selecionado que chega aqui e agora e vê-lo como alguém em quem podemos confiar”, disse o fullback Kyle Juszczyk. “Ele realmente intensificou as coisas e conseguiu começar a ser utilizado no jogo de passe e entender todas as suas proteções e todas as pequenas coisas, porque há muito mais em ser um running back neste ataque do que apenas correr com a bola.”

Jogadores da NFL que começam a carreira há dois ou três anos geralmente falam sobre como o jogo fica mais lento para eles à medida que se acostumam com a liga.

Mas Mason diz que tudo ainda está se movendo a 100 milhas por hora, e é por isso que ele não pretende tirar o pé do acelerador tão cedo. Sua próxima oportunidade chega no domingo no Minnesota Vikings (13h00 horário do leste dos EUA, CBS) e ele sabe que não há tempo a perder olhando para trás.

“Você só precisa ter esse coração”, disse Mason. “Você precisa ter esse cachorro em você para querer. Ele se acumula e você apenas joga com tudo o que tem.”