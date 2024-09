Por que o quarterback dos Jaguars, Trevor Lawrence, não correspondeu às expectativas?

JACKSONVILLE, Flórida — O quarterback dos Jaguars, Trevor Lawrence, normalmente não é um cara muito efusivo. Ele não faz discursos emocionais antes do jogo ou no vestiário. Ele não grita com os companheiros de equipe ou treinadores na lateral do campo.

Não é assim que ele lidera. O técnico do Jacksonville Jaguars, Doug Pederson, sempre elogiou Lawrence pela maneira como ele se mantém nivelado, nunca ficando muito alto ou muito baixo.

Mas quando ele subiu ao pódio após a derrota dos Jaguars por 18-13 para o Cleveland Browns na Semana 2, Lawrence ficou bravo e desanimado com o desempenho abaixo do esperado do ataque. Ele balançou a cabeça e listou erros cometidos por ele mesmo, pelos recebedores, linha ofensiva, backs e treinadores. Ele falou sobre todos terem que ser responsabilizados por um segundo desempenho ofensivo abaixo do esperado para começar a temporada.

“Estamos péssimos agora”, ele disse no pódio. “Então, estou bem chocado.”

Foi a pessoa mais visivelmente chateada que já viu Lawrence em Jacksonville em mais de três temporadas.

“É isso que você quer do seu líder”, disse Pederson na semana passada. “Não quero que ninguém adoce a pílula de nada.

“Pode não ser da natureza dele fazer isso, mas sabe de uma coisa? Ele tem que fazer isso.”

Enquanto os Jaguars (0-2) vão a Buffalo para enfrentar os Bills (2-0) no “Monday Night Football” (19h30 horário do leste dos EUA, ESPN), o debate sobre se Lawrence correspondeu às expectativas está crescendo após duas atuações abaixo do esperado no início da temporada.

Lawrence foi rotulado com um rótulo de “prospecto geracional” por analistas de recrutamento vindos de Clemson em 2021, mas ele tem lutado com jogo inconsistente e turnovers em suas três primeiras temporadas na NFL. Ele jogou bem o suficiente para ganhar uma extensão de contrato de US$ 275 milhões que o tornou um dos QBs mais bem pagos da liga neste verão, mas ele não correspondeu ao status de QB de topo em campo.

Sua temporada de estreia foi ofuscada pelo então técnico Urban Meyer, que foi demitido após um início de 2-11. Lawrence e Pederson se recuperaram com uma vaga nos playoffs em 2022, mas o quarterback regrediu quando as lesões inundaram o time em 2023. Essas dificuldades persistiram no início desta temporada, mas Lawrence pode finalmente se destacar de vez e levar os Jaguars de volta aos playoffs?

Como disse um executivo da NFC: “Você quer se apaixonar por ele um dia e se divorciar dele no dia seguinte.”

Trevor Lawrence foi considerado o melhor candidato a QB desde Andrew Luck quando foi convocado em 2021. AP Photo/Wilfredo Lee

EM 2021, LAWRENCE foi considerado por olheiros, analistas de mídia e fãs como o melhor prospecto de quarterback desde Andrew Luck em 2012. Seu tamanho (1,98 m), talento no braço e domínio enquanto estava em Clemson (que incluiu ganhar um título nacional como calouro), fizeram dele o quarterback mais badalado no dia do draft.

Quando os Jaguars o selecionaram pela primeira vez, as expectativas eram altíssimas.

A temporada de estreia de Lawrence foi um desastre sob o comando de Meyer, cujas decisões questionáveis ​​no futebol e maus-tratos aos jogadores criaram um ambiente disfuncional.

Lawrence lançou 12 passes para touchdown e teve 22 turnovers (17 interceptações) em uma temporada de 3-14. Um executivo da NFL, que pediu anonimato, chamou isso de um ano desperdiçado que desequilibrou o cronograma de desenvolvimento de Lawrence.

Os Jaguars contrataram Pederson — que é conhecido por ser amigável com QBs e venceu o Super Bowl LII com Nick Foles e o Philadelphia Eagles — em 2022.

A segunda temporada de Lawrence começou devagar. Nas semanas 1-8, ele lançou nove touchdowns para nove interceptações. Foi somente nas semanas 9-18 que ele mostrou seu potencial de QB de ponta — completando 69,7% de seus passes (segundo na NFL) com 15 TDs e duas interceptações.

E ele teve vários momentos de elite nesse período também.

Eliminando um déficit de 17-0 no primeiro tempo para vencer o Las Vegas Raiders por 27-20. Superando um déficit de nove pontos no quarto período para vencer o Baltimore Ravens por 28-27. Lançando três passes para TD em nove minutos para forçar a prorrogação e vencer o Dallas Cowboys após estar perdendo por 17 pontos no terceiro período.

E, finalmente, o maior momento de sua carreira: depois de lançar quatro interceptações no primeiro tempo do jogo do wild card contra o Los Angeles Chargers, Lawrence lançou quatro passes para touchdown e os Jaguars venceram por 31 a 30 com um field goal no último segundo.

“Sinto que ele nunca fica nervoso”, disse o jogador de linha defensiva DeForest Buckner, do rival dos Jaguars na AFC South, Indianapolis Colts. “Obviamente, do seu ano de novato até agora, ele cresceu muito. Mas eu realmente diria que ele está equilibrado durante o jogo. Todos nós fomos testemunhas disso naquele jogo de playoff contra os Chargers. … E isso só mostra a resistência mental … e apenas a memória curta.”

Em 2023, os Jaguars começaram 8-3. Lawrence teve um QBR de 61,5 (10º na NFL) e completou 67,3% de seus passes com 12 passes para touchdown e sete interceptações. Mas ele desmoronou nas últimas seis semanas, lançando nove passes para TD e sete interceptações. Ele teve um QBR de 44,8 e os Jaguars foram 0-5 em suas partidas.

O declínio de Lawrence pode ser explicado por lesões — ele teve uma concussão, além das lesões no tornozelo e no ombro — e seus dois principais recebedores, Christian Kirk e Zay Jones, e vários jogadores de linha ofensiva também perderam jogos.

“Ele claramente não estava bem no ano passado”, disse um diretor de pessoal da NFL antes da temporada. “Ele estava bem machucado e tentou jogar apesar disso. Acho que sua resistência e sua capacidade de jogar apesar desses problemas e fazer tudo sobre o time são louváveis.”

jogar 0:26 Por que Tyler Fulghum não espera muitos pontos no confronto Jaguars-Bills Tyler Fulghum explica por que os Jaguars e os Bills podem estar marcando gols em um ritmo mais lento quando se enfrentam no “Monday Night Football”.

É preciso analisar atentamente para encontrar uma ocasião em que Lawrence tenha jogado bem por um longo período.

Houve um período — da Semana 12 em 2022 à Semana 12 em 2023 — em que Lawrence foi um dos melhores quarterbacks da NFL. Ele ficou entre os 10 melhores em porcentagem de conclusão, jardas por tentativa, QBR e jardas de passe. Ele lançou 24 passes para touchdown e nove interceptações. Mais importante, os Jaguars estavam 14-4 (o mesmo recorde de Patrick Mahomes e do Kansas City Chiefs). O único time e QB com um recorde melhor naquele período foi Philadelphia e Jalen Hurts (15-1).

Mas tudo isso destaca seu maior problema: inconsistência. Parte disso são os turnovers. Ele tem 60 em três temporadas, mais do que qualquer outro jogador na NFL.

“[He’s] superconfiante, mas a tomada de decisão tem que ser melhor”, disse o executivo da NFC. “Acho que se resume ao fato de que ele foi ótimo a vida toda. … Agora ele está percebendo que você não pode fazer algumas das coisas que ele tentou fazer.

“Eu acredito que ele será um quarterback top 10 quando descobrir tudo isso. Talvez não o nível mais alto, mas próximo.”

As 39 interceptações de Lawrence são o terceiro maior número na liga, atrás das 47 de Josh Allen e das 43 de Mahomes desde que ele entrou na liga, mas ele tem 59 passes para touchdown (16º na NFL), enquanto Mahomes (109) e Allen (103) são os únicos dois jogadores com três dígitos.

Lawrence também luta com a segurança da bola. Ele perdeu 21 fumbles em 52 jogos na carreira, de longe o maior número de qualquer jogador desde o início da temporada de 2021 — Jared Goff, de Detroit, está em segundo com 14 — e já empatou com o maior número na história da franquia com Mark Brunell, que fez isso em 120 jogos.

Chegando a segunda-feira, Lawrence tem uma sequência de três jogos sem perder um fumble — mais dois jogos igualariam a sequência mais longa de sua carreira.

“Eu mantive as duas mãos na bola quando estava escapando, quando estava avançando, quando o bolso estava enlameado e eu podia ver e sabia dos problemas”, disse Lawrence esta semana. “Sinto que fiz um trabalho muito melhor.”

Os Jaguars acreditam que Lawrence solidificará sua posição como um dos melhores QBs da liga, e é por isso que deram a extensão do contrato que incluía US$ 200 milhões em garantias. Isso o tornou o QB mais bem pago até o acordo de Dak Prescott superar isso no início deste mês.

Os Jaguars poderiam ter esperado mais um ano para fechar o acordo? Claro, outro executivo de pessoal da NFC disse antes da temporada, mas o preço só teria aumentado, especialmente se Lawrence colocasse os lampejos de jogo de elite juntos por uma temporada completa.

Duas semanas da temporada de 2024 e isso ainda não aconteceu.

O QBR de 51,1 de Lawrence desde que entrou na liga em 2021 o coloca em 22º lugar entre os quarterbacks. Peter Joneleit/Ícone Sportswire

LAWRENCE LANÇOU um passe para touchdown em dois jogos nesta temporada. Foi para o recebedor novato Brian Thomas Jr. contra Miami na abertura da temporada, e foi um dos melhores passes de sua carreira na NFL.

Thomas ficou espremido entre três defensores dos Dolphins e Lawrence deixou a bola passar enquanto era atingido pelo linebacker Emmanuel Ogbah.

Lawrence colocou a bola no canto esquerdo traseiro da end zone sobre o cornerback Jalen Ramsey e o safety Jordan Poyer. Thomas usou seu alcance para fazer a recepção ao longo da linha final. Foi um arremesso perfeito onde apenas Thomas conseguiu pegar a bola. Thomas estava a cerca de 15-20 jardas de onde ele eventualmente a pegaria quando Lawrence a lançou.

Isso mostrou a capacidade de Lawrence de enxergar o campo, a antecipação, a força do braço e a precisão: todas as qualidades de um quarterback de elite.

Pederson disse que durante a offseason espera que Lawrence tenha um ano de evolução, já que ele está mais confortável no ataque — o que o coordenador ofensivo Press Taylor acredita que quase aconteceu na temporada passada, antes de Lawrence se machucar.

“Na primeira metade da temporada, ele estava jogando tão bem quanto qualquer um”, disse Taylor. “Não sei se ele estava recebendo crédito por isso fora do prédio. Não tenho ideia. Mas estávamos muito felizes com a forma como ele estava jogando, como ele estava comandando o ataque, gerenciando jogos, vencendo jogos para nós.”

Não há sinal de um salto acontecendo nesta temporada ainda. A porcentagem de conclusão de Lawrence (51%) está em 30º, e ele está em último em porcentagem de conclusão em terceira descida (21,4%).

Seu jogo, de acordo com QBR (56,7), está pouco acima da média (50). Ele registrou um QBR de menos de 60 em sete partidas consecutivas — todas as quais ele perdeu, a mais longa sequência ativa na liga.

“Se é uma coisa de lesão, lidando com pressão na frente, eu não sei, mas não há essa consistência em como ele define e entrega. Você quer mecânica repetível”, disse um ex-técnico da NFL sobre as performances de Lawrence. “Algumas de suas conclusões que vejo estão um pouco fora do quadro quando não deveriam estar… Eu sei que ele fez esforços para isso, mas na minha mente, ele não parece tão afiado, nisso o tempo todo, agora.

“Eu acho que pode ser [that] ele está pressionando — muito.”

Os problemas ofensivos não foram todos em Lawrence. Entrando no domingo, a linha ofensiva estava em 24º na taxa de vitória de bloqueio de passe. A taxa de pressão de Lawrence (porcentagem de dropbacks em que ele foi sacado, sob coação ou atingido) e sacks por dropback estavam em 31º e último, respectivamente. E os recebedores de Lawrence têm quatro quedas, o maior número da liga.

“Se você avaliar Trevor — e eu sei que a posição de quarterback recebe muito escrutínio — mas há muitos problemas que temos… apenas erros de atribuição que precisam ser corrigidos”, disse Pederson. “Ele pode ser melhor? Sim, ele pode ser melhor. Acho que tudo isso faz parte de continuar crescendo. … Ele está no caminho certo.”

Lawrence já se recuperou de começos difíceis antes. Apesar de tudo que ele passou — de Meyer a interceptações na end zone contra Houston e Denver em 2022, até o retorno do wild-card playoff para sua lista de lesões em 2023 — sua autoconfiança não diminuiu.

“Eu realmente não me importo com o que as pessoas pensam sobre mim”, Lawrence disse à ESPN. “Eu jogo para as pessoas ao meu redor. … Mas eu também acho que as coisas são conquistadas nesta liga, e eu adoraria chegar ao ponto na minha carreira em que não haja dúvidas sobre o jogador que eu sou.”

O repórter nacional da NFL da ESPN, Jeremy Fowler, contribuiu para esta história.