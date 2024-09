Por que o relacionamento de Patrick Mahomes e Travis Kelce e seu sonho de um campeonato de três turfeiras podem ser destruídos pela política

Fou muitos especialistas, os Kansas City Chiefs são a nova dinastia da NFL, e há pouco que possa ser argumentado contra isso: com três Super Bowls vencidos nos últimos cinco anoso time comandado por Andy Reid se tornou o rival a ser batido no campeonato. Para melhorar ainda mais, este ano começaram a temporada como favoritos para conquistar novamente o Troféu Lombardi e conquistar o que nenhum outro time na história conseguiu: a primeira turfa na era do Super Bowl.

Durante a pré-temporada, com a adição do recebedor novato Xavier Worthy, as coisas pareciam promissoras para os atuais campeões consecutivos. No entanto, desde o início da temporada regular, eles não estão exatamente no seu melhor, apesar de ostentarem um recorde de 3-0. Os Chiefs venceram seus jogos contra os Ravens, Bengals e Falcons, mas foi mais graças à sua defesa e a algumas jogadas cruciais que os salvaram.

Brittany Mahomes ficou de fora ao lado de Taylor Swift e Travis Kelce

Entre tudo isso, um aspecto se destacou: a falta de ligação entre as duas estrelas mais famosas do timePatrick Mahomes e Travis Kelce. O tight end dos Chiefs só fez 8 recepções (nº 95 na NFL) para 69 jardas (nº 118) e não tem touchdowns (nº 92) em três jogos. Kelce é considerado um dos melhores em sua posição, mas algo está acontecendo entre ele e Mahomes que simplesmente não está funcionando.

Alguns torcedores e analistas sugerem que isso se deve a mudanças na linha ofensiva dos Chiefs, à idade de Kelce ou ao ajuste dos times, tornando Kelce menos livre do que antes. Mas talvez o verdadeiro motivo esteja fora do campoenvolvendo seus parceiros: Brittany Mahomes (esposa de Patrick) e a superestrela pop Taylor Swift (namorada de Kelce).

Taylor e Brittany rivalizam por diferenças políticas

Este ano, as eleições presidenciais estão acontecendo nos Estados Unidos e são suas preferências políticas que causaram uma ruptura entre eles. Embora eles não tenham parado de conversar, houve certos atritos que podem estar sendo transferidos para o campo de jogo dos Chiefs.

Várias semanas atrás, Bretanha gerou polêmica quando gostou de uma postagem apoiando Donald Trump, o candidato republicano. Embora ela tentasse minimizar isso, Brittany recebeu milhares de comentários negativos em resposta. Semanas depois, Taylor postou uma mensagem em suas redes sociais apoiando abertamente a candidata democrata, Kamala Harris.

Como resultado desses incidentes, as coisas mudaram. Anteriormente, em todos os jogos em casa do Chiefs, os dois eram vistos no mesmo camarote, se divertindo e apoiando o time e seus respectivos parceiros. Desde que revelaram as suas preferências políticas, distanciaram-se: eles não compartilham mais uma caixa, não aparecem juntos em fotos ou encontros e, embora Taylor participou recentemente da festa de aniversário de Patrick Mahomesestá claro que a relação entre Taylor e Brittany não tem sido a mesma desde então.

Poderia a política ser um fator por que Patrick e Travis não estão tendo a mesma química eles fizeram uma vez, o que lhes trouxe tanto sucesso? Coincidentemente, Kelce não tem recebido tantos passes de Mahomes em campo, e isso pode custar caro ao time, mais cedo ou mais tarde. Teremos que esperar e ver se nas próximas semanas Kelce e Mahomes começarão a se reconectar como costumavam fazer, ou se as diferenças políticas entre seus parceiros acabará destruindo suas esperanças no cobiçado campeonato de três turfeiras.