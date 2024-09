Por que os gastos com transferências da Premier League caíram tanto neste verão?

A janela de transferências do verão de 2024 fechou na sexta-feira, e uma coisa é evidente na Premier League. Os gastos — como gastos líquidos, que são o valor recebido ao transferir jogadores, menos o valor desembolsado para adquirir novos jogadores — caíram. Caiu muito. Tipo, Mariana Trench caiu.

De acordo com o Transfermarkt, o gasto líquido dos clubes da Premier League neste verão foi de cerca de £ 629,8 milhões (US$ 827,7 milhões). Isso é mais de 40% abaixo dos £ 1,070 bilhão (US$ 1,406 bilhão) de 2023. É menos do que qualquer temporada desde 2019, excluindo o verão de 2021 impactado pela COVID. E se você ajustar pela inflação, é o menor desde o verão de 2014.

Economistas podem chamar isso de correção, mas em termos leigos, é muito mais simples do que isso: os clubes gastaram muito e agora as galinhas estão voltando para o poleiro. Os clubes estão simplesmente menos dispostos (e capazes) de gastar. Embora ainda gastem mais do que as outras ligas “Big 5” — o gasto líquido da Premier League é maior do que o da Bundesliga alemã (segunda mais alta) e da Série A italiana (terceira mais alta) combinadas — até mesmo a maior e mais popular liga do mundo está cortando gastos.

O GOAT dos blogueiros de finanças de futebol, Swiss Ramble, recentemente fez um verdadeiro show de horrores em seu boletim informativo, e os números são uma leitura sombria. As perdas operacionais mais que triplicaram, de £ 413 milhões (US$ 542,3 milhões) em 2018-19 (o último ano pré-pandemia) para £ 1,338 bilhão (US$ 1,75 bilhão) em 2022-23. Considere as vendas de jogadores — algumas das quais se devem a todas aquelas trocas de jogadores e amortizações que você ouve falar — e os números melhoram, mas não muito: de uma perda de £ 181 milhões (US$ 237 milhões) em 2018-19 para uma perda de £ 710 milhões (US$ 932 milhões) em 2022-23.

O resultado? Os proprietários precisam colocar as mãos nos bolsos — seja emprestando dinheiro ao clube ou injetando capital — para manter as luzes acesas. De fato, o financiamento de £ 1,1 bilhão (US$ 1,45 bilhão) dos proprietários em 2022-23 foi o maior já registrado.

Agora, existem basicamente três razões pelas quais você investe em um negócio:

1. Você gosta de se envolver a ponto de não se incomodar com perdas. Talvez seja porque você é um fã, você gosta do status que isso traz, ou porque é parte de um projeto de longo prazo financiado por bolsos muito, muito fundos. Todos nós podemos pensar em alguns clubes onde isso pode ser verdade, mas é definitivamente não verdade para a grande maioria.

2. Seu negócio é lucrativo. A Premier League, a liga mais rica e lucrativa do mundo, definitivamente não está mais lá.

3. Você acha que seu negócio valerá mais no futuro, então não tem problemas em suportar perdas hoje. Você sem dúvida já viu todas essas classificações de “valor empresarial” de clubes que deixam algumas pessoas salivando. O problema é que eventos recentes sugerem o contrário. Os Glazers supostamente pensaram que poderiam fazer alguém comprar o Manchester United por até £ 8 bilhões (US$ 10,5 bilhões) — eles acabaram vendendo pouco mais de um quarto dele a uma avaliação de cerca de £ 5,25 bilhões (US$ 6,9 bilhões). O Fenway Sports Group pensou que poderia vender todo ou parte do Liverpool por £ 3 bilhões (US$ 3,95 bilhões) — ninguém mordeu a isca. A Elliott Management encontrou alguém para atender à avaliação de € 1,2 bilhão (US$ 1,3 bilhão) do Milan — mas eles tiveram que emprestar a eles uma parte considerável do preço pedido para que isso acontecesse.

Algumas grandes transferências foram feitas, como a de Manuel Ugarte para o Man United, mas uma coisa ficou evidente na janela de transferências do verão de 2024: a Premier League está gastando muito menos do que o normal. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Proprietários do Motivo 1 são muito raros, e as pessoas pararam de acreditar que o Motivo 3 é uma coisa, pelo menos por enquanto. Então os clubes se concentram no Motivo 2, possivelmente para chegar ao Motivo 3: se tornar, se não lucrativo, pelo menos sustentável, sem ter que assinar um grande cheque todo ano. Esse é o motivo macro. Eles estão percebendo que os gastos massivos dos últimos anos ultrapassaram o crescimento da receita. Isso também faz sentido.

Novamente, há (fundamentalmente falando) três maneiras pelas quais os clubes ganham dinheiro: receitas de dias de jogo, receita de transmissão e receita comercial, que inclui patrocínios. Você só pode extrair muito dos seus estádios: eles só podem ser tão grandes e você só pode cobrar tanto antes que os fãs se revoltem.

A maioria dos principais clubes da Europa já tem campos de última geração, e eles não conseguem realmente extrair muito mais dos fãs que vão às partidas. Especialmente se eles não estiverem em lugares como Londres, Paris ou Munique, onde podem vender montes de camarotes e “experiências” de dia de jogo para clientes corporativos e os muito ricos.

Receita de transmissão? Novamente, a Premier League, o padrão ouro, está recebendo quase um terço a menos hoje com seu novo acordo doméstico do que há quase uma década. Os direitos de TV estão, basicamente, estáveis. O fato de que eles estão assinando acordos mais longos (em relação aos acordos usuais de três anos) sugere que a liga prefere estabilidade em vez de apostar em si mesma.

Quanto à receita comercial, sim, isso é quase 40% maior em comparação a 2019, o que é bom, mas parte disso se deve às casas de apostas e às criptolojas, ambas em perigo perene de serem legisladas. Em qualquer caso, não chega nem perto de cobrir o aumento nos salários dos jogadores, que aumentaram em quase um bilhão de libras somente na Premier League desde 2019.

Salários subindo mais rápido que receitas equivalem a perdas, e quando as pessoas param de acreditar que haverá um amanhã dourado que verá alguém pagar bilhões e bilhões por seu clube — bem, é aí que eles cortam. As Regras de Lucro e Sustentabilidade da Premier League (PSR) e seus equivalentes nas competições da UEFA não são a causa — são a consequência. Os clubes — a maioria deles, pelo menos — as colocam em prática para que todos pudessem reduzir juntos.

As boas notícias? Ser sustentável não é tão difícil. Em média, cerca de 70% (às vezes muito mais) dos custos de um clube são jogadores, tanto em termos de salários quanto de taxas de transferência. O lado bom dos jogadores de futebol — diferentemente, digamos, dos trabalhadores sindicalizados de fábrica — é que eles têm contratos por prazo determinado. A cada ano, cerca de um quarto do seu elenco sai do contrato, e pronto! Você não precisa mais pagar os salários deles e pode substituí-los por alguém mais barato. E, claro, às vezes alguém vai realmente pagar a você para tirar seu ganhador alto, economizando dinheiro em salários e rendendo a você um belo pacote: chamamos isso de taxa de transferência.

Em outras palavras, o caminho para a lucratividade — ou, pelo menos, chegar mais perto do ponto de equilíbrio — não é tão difícil de descobrir. E os clubes descobriram. Eles fizeram de tudo para tentar se livrar de jogadores com altos salários. Do Chelsea mandando Romelu Lukaku, Ben Chilwell, Federico Chiesa, Victor Osimhen e Raheem Sterling treinarem sozinhos para “encorajar” uma mudança, até Ilkay Gündogan tendo seu contrato com o Barcelona rescindido meses após uma temporada estelar, até agentes livres veteranos como Adrien Rabiot, Memphis Depay, Mats Hummels e muitos outros passando a janela inteira sem clubes interessados, quase todo mundo está cortando gastos.

As equipes também estão ficando mais inteligentes, o que é uma coisa boa. Muitos estão percebendo que é melhor gastar £ 40 milhões em um jovem de 21 anos em um contrato de cinco anos a £ 3 milhões por ano do que £ 30 milhões em um jovem de 30 anos em um contrato de quatro anos a £ 6 milhões por ano. Eles podem custar quase o mesmo, mas o jovem de 21 anos pode melhorar e terá valor de revenda; o de 30 anos provavelmente não. Você pode agradecer ao esforço de tag team dos contadores e da equipe de análise por destruir algumas crenças antigas sobre “jogadores comprovados” e o “valor da experiência”.

A longo prazo, o esporte ficará bem precisamente porque há pouco em termos de investimento de capital — você não está construindo aeroportos ou pontes aqui — e os custos podem ser cortados muito rapidamente. Mas, por enquanto, é hora de apertar os cintos porque, embora o futebol continue a crescer, não será o crescimento exponencial e vertical que alguns esperavam alguns anos atrás.