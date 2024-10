Porter dos Clippers será ‘responsável’ se a suspensão ocorrer

INGLEWOOD, Califórnia – Kevin Porter Jr. disse que está “grato por estar de volta” à NBA com o LA Clippers, depois de não estar na NBA desde sua prisão em setembro de 2023.

Porter disse na segunda-feira que ele é “responsável por tudo o que vier” caso a NBA suspenda o armador na próxima temporada. Porter chegou a um acordo judicial em um caso de agressão doméstica na cidade de Nova York, declarando-se culpado de agressão por contravenção e violação de assédio em conexão com um incidente envolvendo sua namorada naquele mês de setembro.

“Sou responsável por tudo o que vier”, disse Porter, que conversou com repórteres pela primeira vez este ano. “A liga vai fazer o que faz e estou pronto para isso.”

Porter, que assinou um contrato de dois anos com o Clippers, disse que tem feito aconselhamento e terapia. De acordo com o acordo de confissão, Porter deve completar um programa de intervenção de parceiro abusivo de 26 semanas ou um programa com um conselheiro particular, respeitando outras condições, de acordo com a Associated Press. No entanto, Porter diz que tem recebido aconselhamento desde antes de sua prisão.

“Eu tive que aprender sozinho, experimentar algumas coisas”, disse Porter. “E eu sinto que esta é a melhor versão de mim mesmo, então tem sido bom.

“Não posso dizer tudo”, acrescentou Porter quando questionado sobre o que aprendeu sobre si mesmo. “Mas apenas a minha educação, os gatilhos e as coisas e as experiências. O significado da experiência e o aprendizado com ela.”

Porter, que jogou na Grécia na temporada passada, teve média de 19,2 pontos, 5,7 assistências e 5,3 rebotes durante a temporada 2022-23 em Houston. Ele poderia ter um papel na rotação do Clippers nesta temporada.

“Sempre acreditei em mim mesmo”, disse Porter. “Eu sei a minha verdade e senti que era algo bom, então definitivamente não me excluí.

“Este é o, se não o número 1, dos dois melhores empregos que você pode desejar como atleta, como pessoa. Então, eu vi isso ser tirado e isso apenas o coloca em um lugar com o que você deseja fazer pelo resto da vida, então estou muito grato por estar de volta e farei tudo o que puder e ficarei o tempo que quiser.”