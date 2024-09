Portugal 2-1 Escócia (8 de setembro de 2024) Análise do jogo

O substituto português Cristiano Ronaldo marcou o gol da vitória no final e sua equipe recuperou-se de uma desvantagem de um gol para vencer a Escócia por 2 a 1 e dar continuidade ao seu forte início na Liga das Nações no domingo.

Depois que Bruno Fernandes marcou o gol de empate de Portugal, Ronaldo marcou aos 88 minutos e marcou seu 901º gol na carreira.

A Escócia ganhou esperanças de sua primeira vitória contra Portugal desde 1980 ao assumir uma surpreendente liderança com um gol de cabeça de Scott McTominay aos sete minutos.

Mas os visitantes acabaram não conseguindo nada em troca dos seus esforços, já que Ronaldo, de 39 anos, mais uma vez fez bonito pelo seu país.

“A influência é sempre a mesma, independentemente de ele começar no banco ou não”, disse Fernandes, que jogou sua 600ª partida na carreira, sobre seu ex-companheiro de equipe no Manchester United.

“Todos que entraram fizeram a diferença. Cristiano tem um gol, hoje ele fez 901 e agora está a caminho dos mil, que é o que ele quer.”

Portugal lidera o Grupo 1 da Liga A com seis pontos após começar com uma vitória sobre a Croácia, que está em segundo com três após uma vitória de 1 a 0 contra a Polônia no domingo. A Escócia sofreu duas derrotas, ambas com gols no final.

Os escoceses chegaram a Lisboa ainda sofrendo com a derrota em casa por 3 a 2 para a Polônia, mas o Exército Tartan viajante logo se destacou no Estádio da Luz quando o ex-meio-campista do Manchester United McTominay chegou ao segundo poste para finalizar com força um cruzamento soberbo de Kenny McLean.

Cristiano Ronaldo, à direita, comemora após marcar um gol por Portugal na Liga das Nações.

Portugal respondeu e cercou o gol da Escócia, mas o goleiro Angus Gunn fez uma série de defesas, uma delas com um esforço de classe mundial para impedir o chute rasteiro de Rafael Leão.

Os anfitriões tentaram 15 gols antes do intervalo, mas ficaram frustrados enquanto a Escócia lutava para proteger sua vantagem.

Gunn foi derrotado aos 54 minutos, quando a bola foi puxada para Fernandes, cujo chute foi bem defendido, mas provavelmente deveria ter sido defendido pelo goleiro escocês.

Portugal parecia ter perdido o fôlego, mas recuperou o ritmo no final, com João Félix sendo defendido duas vezes por excelentes defesas de Gunn e Ronaldo cabeceando na parte interna do poste.

Inevitavelmente, porém, Ronaldo roubou a cena com um simples toque após um cruzamento forte de Nuno Mendes.

A Escócia parecia desanimada ao absorver outra decepção tardia em uma sequência de oito partidas competitivas sem vitórias.

Além disso, eles sofreram gols aos 85 minutos ou mais em cinco dos últimos seis jogos em todas as competições.

“Obviamente decepcionado — parecia por um longo período que ganharíamos algo do jogo”, disse o técnico da Escócia, Steve Clarke. “O esforço e a qualidade que os jogadores colocaram, eles mereciam ganhar algo.”