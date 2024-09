Postecoglou do Tottenham: Não é sustentável para Son jogar tanto

LONDRES – Ange Postecoglou disse que não é sustentável que Son Heung-Min participe de todas as partidas pelo Tottenham nesta temporada e que o atacante já jogou mais do que o inicialmente planejado nas primeiras semanas da nova campanha.

O jogador de 32 anos saiu mancando de campo depois de receber tratamento aos 71 minutos da vitória do Spurs na Liga Europa sobre o Qarabag, na quinta-feira, e está em dúvida para a partida do time contra o Manchester United neste fim de semana, com o que seu treinador descreveu como “cansaço em seu tendão da coxa.”

Son fez 415 partidas pelo Spurs em todas as competições desde que assinou pelo clube em 2015 e participou de todos os jogos desta temporada, incluindo a vitória na terceira rodada da Carabao Cup sobre o Coventry City em 18 de setembro.

Na quarta-feira, Son se manifestou contra o volume de jogos que os jogadores de futebol de elite agora são convidados a disputar, dizendo que “às vezes é muito difícil” e que “o risco de lesões é enorme”.

Questionado se é “sustentável” para Son continuar jogando tantos minutos pelo Spurs aos 32 anos, Postecoglou disse: “Não, não… eu gostaria de aliviar seu tipo de carga de trabalho neste início do ano. . Mas perdemos [due to injury] Rico [Richarlison]então perdemos Dominic [Solanke]então perdemos Wilson [Odobert]. Invariavelmente, no futebol, às vezes o que importa não é a quantidade de lesões, mas o tipo de lesões que você sofre. Então, ele jogou mais do que eu certamente gostaria que ele jogasse.

“E a ideia, como eu disse, de contratar Dom e trazer Wilson e estender o mandato de Timo [Werner] empréstimo foi que poderíamos administrar sua carga porque ele também tem futebol internacional. É algo que estou ciente apenas das circunstâncias até agora. E Sonny sempre quer brincar. Essa é a atitude dele, mas temos que ser sensatos quanto a isso.

“Não acho que isso tenha muito a ver com a idade dele. Não vi isso afetá-lo. É mais, só não acho que esse tipo de carga de trabalho no jogo moderno seja sustentável. Conversamos muito muito sobre sobrecarga de jogos Bem, acho que disse na semana passada que parte dessa responsabilidade recai sobre nós, enquanto o calendário estiver assim, para tentar proteger nossos jogadores e certamente com Sonny teremos que estar atentos. disso.”

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, disse que está ansioso para administrar melhor os minutos de Son Heing-Min. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Postecoglou admitiu que, embora Son queira jogar o máximo de jogos possível, ele não acha que precisa sentar-se com seu capitão para tomar “uma xícara de chá” para explicar suas decisões.

“Acho que quando você tem um jogador como Sonny, já tive experiência com caras assim antes. Eles sempre vão querer jogar”, disse o técnico do Spurs. “E eu quero atenuar essa competitividade tendo uma discussão fundamentada sobre isso com uma xícara de chá? Dizendo: ‘Sonny, isso vai ser ótimo para você, ótimo para mim’ – não. Prefiro ir embora ele saiu e ele está desapontado comigo porque acho que é isso que você quer nele.”

Son também é a estrela da seleção sul-coreana e se coloca à disposição para jogar pelo seu país em todas as oportunidades. Postecoglou disse que nunca pediria ao extremo que se aposentasse das seleções para se concentrar no futebol do seu clube.

“Oh, cara. Não. Sem chance”, disse ele. “Não. Eu entendo o quão importante isso é para ele. Podemos olhar para essas coisas apenas de uma forma fria e dura, de ‘o futebol do seu clube será beneficiado se ele não jogar pelo seu país’, mas um dia ele ganhou Ele não poderá jogar pelo seu país e a última coisa que eu gostaria é que ele se arrependesse de ter perdido a oportunidade de jogar o máximo que pudesse e representá-lo.

“Acho que é melhor deixar todas essas decisões para os próprios jogadores. Eles próprios sabem como se sentem em relação à sua carreira. Não importa quanto tempo você joga, a vida de um jogador de futebol profissional ainda é bastante curta em em termos de quanto tempo você vive sua vida. Então, nesse tempo que você tem, você quer tentar ficar o mais realizado possível.

“Você está tentando criar o máximo possível de uma cesta de memórias, porque um dia você não terá essa oportunidade. Então, eu nunca seria o único a dizer a ele: ‘Procure razões egoístas para nós como um clube, seria ótimo se você não jogasse pelo seu país.’ Eu simplesmente não faria isso.”