Poupança SSI: Quanto dinheiro você pode ter no banco sem perder os benefícios do SSI?

Renda de Segurança Suplementar (SSI) é um programa crítico projetado para fornecer ajuda financeira a pessoas com deficiência, cegueira ou maiores de 65 anos que têm recursos e renda limitados. Um fator-chave na determinação da elegibilidade para o SSI é a quantidade de dinheiro que um indivíduo ou casal pode ter no banco ou outros ativos sem exceder o limite de recursos.

Para indivíduos que recebem SSI, o limite de ativos é limitado a $ 2.000. Isso significa que um indivíduo pode ter até $ 2.000 em recursos contáveis, como dinheiro no banco, sem perder a elegibilidade para benefícios de SSI. Para casais, o limite de ativos é $ 3.000. Se seus ativos excederem esses limites, você se torna inelegível para benefícios SSI até que você reduza seus ativos para dentro da faixa permitida.

Agora, nem todos os ativos são contabilizados para esses limites. Certos recursos são excluídos do cálculo do montante totale essas exceções podem ser benéficas para muitos beneficiários do SSI. Por exemplo, a casa em que você mora e o terreno em que ela está não são contabilizados como ativos.

Além disso, um veículo é excluído se for usado para transporte pelo indivíduo ou um membro de sua família. Bens domésticos e efeitos pessoais, incluindo alianças de casamento e noivado, também são isentos do cálculo de recursos.

Gerenciando suas economias e benefícios do SSI

Outras exclusões incluem apólices de seguro de vida com um valor nominal combinado de $ 1.500 ou menos, espaços de sepultamento para você ou sua família imediata e até US$ 1.500 em fundos funerários. Além disso, os fundos colocados em um Alcançando uma Melhor Experiência de Vida (ABLE) conta, até US$ 100.000, não são contabilizados no limite de ativos, oferecendo outra maneira para pessoas com deficiência economizarem sem afetar seus benefícios de SSI.

Se você exceder o limite de recursos em qualquer momento, não poderá receber SSI para aquele mês. No entanto, há situações em que os beneficiários do SSI têm permissão para exceder temporariamente o limite de recursos ao tentar vender determinado ativos, como propriedade, sob um acordo de benefícios condicionais. Isso significa que você ainda pode receber pagamentos de SSI enquanto estiver no processo de liquidação desses ativos, embora, uma vez que eles sejam vendidos, você pode precisar pagar SSI por quaisquer pagamentos acima do limite que recebeu.

É importante observar que se você tentar “esconder” recursos doando-os ou vendendo-os por menos do que seu valor de mercado, você pode ser desqualificado de receber SSI por até 36 meses. A duração desse período de penalidade depende do valor do recurso transferido.

Esses limites de ativos permaneceram inalterados desde 1989, dificultando que muitas pessoas mantenham a estabilidade financeira enquanto recebem benefícios. Propostas para aumentar o limite de ativos ou atualizar as desconsiderações de renda podem ajudar mais pessoas a acessar o suporte de que precisam. No entanto, até que quaisquer mudanças sejam feitas, é crucial que os beneficiários do SSI gerenciem cuidadosamente seus ativos para permanecerem dentro desses limites estritos.