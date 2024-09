Prefeito de Nova York, Eric Adams, indiciado por acusações criminais federais pelo Grande Júri

Prefeito da cidade de Nova York Eric L. Adams agora foi indiciado por acusações criminais federais, de acordo com o New York Times .

Adams, que será o primeiro prefeito de Nova York a ser acusado enquanto estiver no cargo, se renderá na próxima semana, disseram fontes ao Postagem de Nova York . As acusações, que atualmente estão seladas, estão relacionadas a uma investigação federal que deverá ser revelada na manhã de quinta-feira.

Adams disse ao NY Post: “Eu sempre soube que, se defendesse minha posição pelos nova-iorquinos, seria um alvo – e um alvo me tornei. Se eu for acusado, sou inocente e lutarei contra isso com cada grama de minha força e espírito.”