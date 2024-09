Prefeito de Springfield diz que haitianos não comem animais de estimação, mas causam problemas reais

Prefeito Rob Rue diz ao TMZ… a chegada de 20.000 imigrantes haitianos nos últimos anos em uma cidade de 58.000 habitantes está sobrecarregando a infraestrutura e causando um choque cultural… ou seja, um aumento no número de maus motoristas e acidentes de carro mortais.

TMZ. com

O prefeito Rue diz que os migrantes não estão acostumados a dirigir carros e não estão acostumados com as regras de trânsito nos Estados Unidos… e ele diz que isso está causando acidentes de carro, danos e, às vezes, morte.

Trump empurrou o conspiração desmascarada para comer animais de estimação no debate desta semana, e agora a força policial da cidade está sendo inundada com ligações de cidadãos preocupados de todo o país… perguntando se as afirmações de Trump são verdadeiras. Como lhe dissemos, o policiais estão recebendo tantas ligações eles não podem fazer seu trabalho.