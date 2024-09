Prefeitura de Penedo inicia programação alusiva à Semana da Pátria

A tradicional programação alusiva à Semana da Pátria promovida pela Prefeitura de Penedo foi aberta nesta segunda-feira, 02, no Paço Municipal.

Entre as sedes dos Poderes Executivo e Legislativo, representantes de instituições militares e da sociedade civil organizada participaram da solenidade realizada na Praça Barão do Penedo.

Devido às restrições legais relacionadas ao período de campanha eleitoral, o Prefeito Ronaldo Lopes não prestigiou a solenidade, sendo representado pelo Secretário Municipal de Educação Luciano Barros Lucena.

Até a véspera do desfile cívico-militar que acontece no próximo sábado, 07 de setembro, a Semana da Pátria tem programação em frente da sede da Prefeitura de Penedo, a partir das 7h30.

Desfile 7 de Setembro

A ordem do desfile cívico-militar em Penedo já está definida. A apresentação de escolas, unidades das Forças Armadas, órgãos da segurança pública e setores da sociedade civil acontecerá no sábado, 07, no período da tarde.

A concentração será na Praça Clementino do Monte, a partir das 14 horas, onde também ocorre a abertura oficial, com a revista oficial das tropas da Marinha, do Exército, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O desfile que atrai milhares de pessoas terá a participação de bandas filarmônicas e fanfarras penedenses, assim como de bandas convidadas, com palanque oficial na orla ribeirinha, ao lado do Paço Imperial.

Confira abaixo a ordem do desfile