Prêmio em dinheiro dos playoffs da WNBA 2024: quanto dinheiro os times e os jogadores estão ganhando durante esta rodada?

EUÉ hora do crunch na WNBA, que hoje encerra uma das melhores temporadas regulares de sua história, pelo menos em termos de audiência. Os grandes números que a liga teve neste ano se devem, em especial, à presença de novatas como Caitlin Clark e Angel Reeseque deu à liga um impulso que ela não tinha há pelo menos uma década.

O Playoffs da WNBA de 2024 estão se moldando para ser algo especial, atraindo mais atenção do que nunca. Com um nível crescente de talento, públicos maiores e uma onda de excitação em torno de sensações estreantes como Clark e Reese, esta temporada está pronta para quebrar recordes.

Caitlin Clark entregou uma mensagem surpresa aos fãs do Indiana Fever pouco antes do final da temporada regular da WNBA

Uma das maiores mudanças nos últimos anos é o formato do playoff, que dá a mais times uma chance pelo título. Já se foram os dias das rodadas de eliminação única. Agora, as equipes se enfrentam em uma série melhor de três na primeira rodadae as coisas esquentam com batalhas melhor de cinco nas semifinais e finais.

Essa mudança permite que os fãs vejam mais de seus jogadores e times favoritos conforme eles avançam mais na pós-temporada. No final, o time mais bem classificado obtém a importantíssima vantagem de jogar em casa, sediando os jogos 1, 2 e o potencial jogo 5 nas finais. Para os fãs de basquete, isso é um sonho que se tornou realidade.

Os playoffs da WNBA oferecem um pouco mais do que apenas glória

O basquete de playoff tem uma certa magia, e quando a WNBA sai de uma temporada com aumento de 27% na audiênciaparece ainda mais eletrizante. À medida que a liga expande sua base de fãs, não é apenas a competição esquentando – o lado comercial também está ganhando impulso. A excitação é quase palpável, capturando como a crescente atenção levou a WNBA a novos patamares.

Agora, há mais do que apenas o troféu do campeonato em jogo. Graças ao Acordo Coletivo de Trabalho (CNC)os jogadores ganham bônus com base em quão longe seu time avança. Claro, todo atleta sonha com a glória de um título, mas um pouco de dinheiro extra não faz mal. As equipes eliminadas na primeira rodada receberão US$ 1.616 por jogador, as equipes eliminadas na segunda rodada: US$ 3.123 e o

Vice-campeão: US$ 7.746.

O O bônus para os playoffs de 2024 é de $ 500.000com os campeões cada ganhando $ 20.825. Mesmo as equipes eliminadas precocemente ainda levam algum dinheiro para casa, mas o verdadeiro prêmio é levantar o troféu do campeonato.

Enquanto o Ases de Las Vegas são uma das favoritas deste ano, tudo pode acontecer no basquete dos playoffs. Seja uma história corajosa de azarão ou uma performance dominante da cabeça de chave, os fãs ficarão grudados em suas telas enquanto a temporada atinge seu clímax. A expectativa está aumentando e, conforme os playoffs começam, as jogadoras e os fãs estão prontos para o que deve ser uma das pós-temporadas mais emocionantes da WNBA até agora.