Presidente Biden brinca com apoiador de Trump antes de usar o chapéu MAGA, novo vídeo

Presidente Biden dê um Donald Trump os apoiadores provocavam uns aos outros antes de POTUS colocar um chapéu vermelho MAGA… e havia piadas sobre a idade de Biden e as teorias da conspiração de Trump.

Novo vídeo do momento viral do presidente na quarta-feira na Pensilvânia mostra brevemente a preparação para Biden vestindo um boné Trump 2024 … e há muitas brincadeiras entre Biden e um homem local.

Biden presenteia o homem com um de seus próprios chapéus adornado com o selo presidencial, e o cara pede a POTUS para autografar o chapéu… brincando: “Você se lembra do seu nome?”