Presidente Biden usa chapéu Trump pela unidade, afirma a Casa Branca

Presidente Biden quebrou pescoços ao colocar um chapéu vermelho MAGA … mas ele não está trocando de time – a Casa Branca diz que foi no espírito de unir os dois lados do corredor.

Como gesto, deu um chapéu a um apoiante de Trump que depois disse que no mesmo espírito, POTUS deveria colocar o seu boné de Trump. Ele o usou brevemente. https://t.co/7VKZnkVMY7

No Corpo de Bombeiros de Shanksville, @POTUS falou sobre a unidade bipartidária do país após o 11 de setembro e disse que precisávamos voltar a isso.

Biden usou brevemente o chapéu em um gesto de unidade, diz a Casa Branca… tudo isso aconteceu enquanto POTUS conversava com os bombeiros perto de onde o voo 93 da United caiu durante o acidente de setembro. 11 de ataques terroristas de 2001.

Biden também estava lá ao lado de Harris… e manteve a atitude civilizada com Trump, que o criticou várias vezes no palco do debate na noite anterior.