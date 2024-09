Preso do Arizona rasteja pela guarda, supostamente planejado para agredir uma presidiária, em vídeo

Um presidiário de uma prisão no Arizona foi pego rastejando por um guarda de segurança para chegar ao lado feminino da instalação… onde, de acordo com documentos judiciais, ele disse que pretendia “estuprar” uma presidiária.

O incidente perturbador se desenrolou diante das câmeras de vigilância em abril … Justin Avery foi visto passando furtivamente por um guarda às 4 da manhã no centro de admissão do condado de Maricopa, onde estava detido por supostamente agredir sexualmente 5 mulheres perto do campus de Tempe da Universidade Estadual do Arizona.