Preston surpreende Fulham em disputa recorde da Carabao-Cup

O time campeão Preston North End garantiu a maior surpresa da terceira rodada da Carabao Cup na terça-feira, derrotando o Fulham da Premier League por 16 a 15 na disputa de pênaltis mais longa da história da competição.

O jogo terminou em 1 a 1 no final do jogo, com Ryan Ledson colocando o Preston na frente aos 35 minutos e Reiss Nelson empatando para o Fulham aos 61 minutos.

O que se seguiu foi a disputa por pênaltis mais longa na história de 64 anos da Copa da Liga, com o Preston finalmente triunfando após 34 cobranças de pênaltis.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Após 32 pênaltis convertidos com sucesso, Timothy Castagne, do Fulham, errou o alvo e Ledson não cometeu nenhum erro para levar Preston ao quarto round.

Em outro lugar na terça-feira, a campanha problemática do Everton foi de mal a pior depois que eles foram eliminados pelo penúltimo Southampton, perdendo por 6 a 5 nos pênaltis.

Último colocado da Premier League e sem nenhum ponto conquistado, o Everton abriu o placar com Abdoulaye Doucouré aos 20 minutos no Goodison Park, mas Taylor Harwood-Bellis empatou o jogo aos 32 minutos.

O goleiro do Southampton, Alex McCarthy, defendeu o pênalti de Ashley Young em morte súbita e selou o destino do Everton.

Eberechi Eze marcou o gol da vitória do Crystal Palace sobre o Queens Park Rangers, da segunda divisão, por 2 a 1, e o Brentford sobreviveu a um susto inicial contra o Leyton Orient, da terceira divisão, para vencer por 3 a 1.

Brandon Cooper colocou o Orient na frente no 11º, mas Fábio Carvalho, Mikkel Damsgaard e Christian Norgaard facilitaram a vitória do Brentford.

O Stoke venceu o Fleetwood por 2 a 1 nos pênaltis após um empate por 1 a 1, o Sheffield Wednesday venceu o Blackpool por 1 a 0 e o Manchester United derrotou o Barnsley por 7 a 0.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.