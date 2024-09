Prévia da luta Anthony Joshua-Daniel Dubois: Notícias, como assistir

Anthony Joshua tem a chance de se tornar tricampeão mundial dos pesos pesados ​​no sábado, quando Daniel Dubois colocará seu cinturão da IBF em jogo no Estádio de Wembley, em Londres.

Dubois — que derrotou Filip Hrgović em junho — recebeu o título depois que ele foi desocupado por Oleksandr Usyk, que o chamou de “presente” para Dubois e Joshua antes da luta.

A disputa coloca dois lutadores em diferentes estágios de suas respectivas carreiras um contra o outro, com a perspectiva tentadora de outra disputa de título contra Usyk ou Tyson Fury se aproximando.

Detalhes importantes:

Data: Sábado, 21 de setembro. Caminhada no ringue marcada para 22h30, horário do Reino Unido.

Local: Estádio de Wembley

Títulos: Título mundial dos pesos pesados ​​da IBF de Daniel Dubois

O undercard:

Tyler Denny vs. Hamzah Sheeraz pelo título europeu dos médios de Denny

Anthony Cacace vs. Josh Warrington pelo título mundial leve júnior da IBO de Cacace

Joshua Buatsi vs. Willy Hutchinson pelo título interino vago dos meio-pesados ​​da IBF

Ishmael Davis vs. Josh Kelly, peso médio (luta sem título)

Mark Chamberlain vs. Josh Padley, peso leve (luta sem título)

Onde posso assistir ao card da luta Joshua-Dubois?

A luta estará disponível para compra na Sky Sports, TNT e DAZN no Reino Unido e na DAZN nos EUA. A entrada no ringue está marcada para 22h30, horário do Reino Unido (17h30, horário do leste dos EUA).

A ESPN também terá um blog ao vivo na noite.

O que está em jogo?

Além do título IBF de Dubois, o vencedor provavelmente enfrentará Fury ou Usyk no ano que vem, após a revanche em 21 de dezembro em Riad.

Os rumores de um confronto muito aguardado entre Joshua e Fury aumentaram nas últimas semanas, mas ele estará focado em Dubois antes de tudo, porque o perdedor será forçado mais uma vez a lutar para subir no competitivo ranking dos pesos pesados.

Tanto Joshua quanto Dubois já enfrentaram o ucraniano Usyk em lutas pelo título, com Joshua perdendo primeiro no Tottenham Hotspur Stadium em setembro de 2021 e depois em Riad, Arábia Saudita, em agosto de 2022 — ambas as vezes por decisões confortáveis ​​por pontos.

Dubois deu a Usyk, sem dúvida, o maior susto de sua imaculada carreira profissional, na luta em Wrocław, Polônia, quando o inglês derrubou seu oponente no 5º round com o que foi considerado um golpe baixo, controversamente, antes de o campeão se recuperar e vencer por nocaute no 9º round.

Anthony Joshua nocauteou Francis Ngannou de forma devastadora em março Richard Pelham/Getty Images

Estatísticas

Estatísticas a seguir do Grupo de Estatísticas e Informações da ESPN.

Perguntas-chave:

Como Dubois lidará com a grande ocasião?

Joshua, 34, é muito mais experiente que Dubois, de 27 anos, então os holofotes de Wembley serão um verdadeiro teste para o jovem, que terá que lidar com o fato de ser o centro das atenções na semana da luta antes de entrar em campo diante de 96.000 fãs no estádio nacional da Inglaterra.

Em comparação, sem dúvida a melhor noite da carreira de Joshua aconteceu em Wembley em 2017, quando ele nocauteou Wladimir Klitschko para se tornar campeão unificado. Joshua venceu todas as quatro lutas no estádio, três das quais ele foi a atração principal, embora a mais recente dessas lutas tenha ocorrido em dezembro de 2020 contra Kubrat Pulev.

Quão agressivo Joshua será contra um oponente melhor?

Joshua fez um trabalho fácil com Francis Ngannou em março, marcando um nocaute devastador no Round 2 em Riad, mesmo depois de muitos acreditarem que o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC poderia potencialmente lhe causar problemas por ter derrubado Tyson Fury em sua incursão anterior no mundo do boxe peso-pesado. Essa vitória seguiu a exibição selvagem de Joshua contra Otto Wallin em dezembro.

Em ambas as ocasiões, Joshua soltou as mãos e seus oponentes simplesmente não conseguiram lidar com ele. Dubois, que é um grande rebatedor, estará um passo à frente na classe. Então, Joshua mostrará mais cautela? Ou será tudo armas atirando desde o sino de abertura?

Últimas notícias:

Anthony Joshua, o maior astro do boxe britânico de todos os tempos – Eddie Hearn

O boxe britânico nunca mais produzirá uma estrela tão brilhante quanto Anthony Joshua, de acordo com o promotor do Matchroom, Eddie Hearn.

Daniel Dubois promete ser o “matador de reis” contra Anthony Joshua

Dubois tem se apoiado fortemente na preparação para a luta e disse que pode ser o “matador do rei” contra Joshua.

Liam Gallagher se apresentará em Anthony Joshua vs. Daniel Dubois

O vocalista do Oasis, Liam Gallagher, se apresentará como parte do entretenimento da noite de luta, com rumores de que seu irmão Noel também pode fazer uma aparição antes da reunião da banda em 2025.

Oleksandr Usyk desocupa título da IBF antes da luta entre Joshua e Dubois

Depois de se tornar o primeiro campeão mundial indiscutível dos pesos pesados ​​em quase 25 anos em maio, Usyk deixou seu cinturão da IBF vago no que ele chamou de “presente” para Joshua e Dubois.

Dubois é uma ameaça real para Joshua?

Nick Parkinson analisa mais profundamente Dubois e mostra o quanto ele pode ser uma ameaça para seu oponente.

Uma multidão de 96.000 pessoas é esperada no Estádio de Wembley para assistir Anthony Joshua e Daniel Dubois James Fearn/Getty Images

Guia de formulário:

Josué:

Ganhar x Jermain Franklin (UD) 1º de abril de 2023

Ganhar x Robert Helenius (KO) 12 de agosto de 2023

Ganhar Otto Wallin (nocaute técnico) 23 de dezembro de 2023

Ganhar vs. Francis Ngannou (KO) 8 de março de 2024

Dubois:

Ganhar vs. Kevin Lerena (KO) 3 de dezembro de 2022

Perda Oleksandr Usyk (KO) 26 de agosto de 2023

Ganhar vs. Jarrell Miller (KO) 23 de dezembro de 2023

Ganhar x Filip Hrgović (TKO) 1º de junho de 2024