Prévia do UFC 306: A ascensão meteórica de Sean O’Malley alcançará novos patamares com nocaute no evento principal?

Com o UFC 306, e o evento principal entre Sean O’Malley e Merab Dvalishvili, a poucas horas de distância, o tempo para conversar acabou, e o tempo para lutar está prestes a começar. O CEO do UFC, Dana White, prometeu um evento memorável no Sphere em Las Vegas, e conforme a intriga pelo espetáculo que é o Noche UFC continua a aumentar, também aumentam as perguntas sobre a potencial desavença entre O’Malley e Dvalishvili.

Antes do evento pay-per-view de sábado, Jed Meshew e Mike Heck do MMA Fighting fazem uma prévia do card, da atração principal O’Malley x Dvalishvili e das apostas de longo prazo para ambos os atletas. Além disso, os tópicos incluem o co-evento principal entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, a esperada luta principal com Brian Ortega e Diego Lopes, a qualidade do card, previsões, além de responder às suas perguntas.

Assista ao show de prévia do UFC 306 acima. Uma versão somente de áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.