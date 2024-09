Prévia do UFC Paris: Benoit Saint Denis provará que pertence a Renato Moicano?

O UFC Paris está quase chegando.

Neste sábado, o UFC retorna à Accor Arena, em Paris, para um evento de 14 lutas, encabeçado por uma batalha de peso leve entre Renato Moicano e Benoit Saint Denis, e também com um confronto entre os 10 melhores pesos médios entre Nassourdine Imavov e Brendan Allen. É uma noite de grandes lutas na Cidade Luz, com muitas perguntas.

Antes do grande evento de sábado, Jed Meshew e José Youngs, do MMA Fighting, fazem uma prévia do card, detalhando os confrontos marcantes. Os tópicos incluem o que Moicano e Saint Denis estão lutando, se Imavov e Allen foram desprezados ao serem rebaixados para o co-evento principal, quais lutas estão passando despercebidas neste evento empilhado e os melhores doces franceses.

