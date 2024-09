Previsões do UFC 306 – Luta de MMA

Sean O’Malley quer ser o próximo Conor McGregor? Ele tem que provar que pode entrar em campo e entregar. De novo.

Grande parte da conversa antes do card do UFC 306 de sábado no Sphere em Las Vegas está centrada em torno de O’Malley potencialmente ascendendo a outro nível de estrelato caso ele defenda com sucesso seu título peso galo contra Merab Dvalishvili. O desafiante aparentemente indomável tem todos os ingredientes de um destruidor de dinastias, com cardio ininterrupto, uma vontade de ferro e um ataque de wrestling implacável aparentemente feito sob medida para anular o que O’Malley faz de melhor.

Assim como McGregor, O’Malley ouviu muitas críticas desde que foi batizado como a próxima grande novidade por nenhuma autoridade maior do que Snoop Dogg, após ser contratado Dana BrancoSérie Contender de em 2017. Mas McGregor foi alimentado pelos céticos e, para a frustração deles, ele os silenciou repetidas vezes com vitórias decisivas sobre Chad Mendes, Jose Aldo, Eddie Alvarez e o rival de duas lutas Nate Diaz.

Simplificando, quando os holofotes estavam em McGregor, ele brilhava consistentemente. O’Malley parece trilhar o mesmo caminho, mas Dvalishvili pode jogá-lo de volta nas sombras com uma noite impressionante no escritório.

Alexa Grasso também quer responder a uma pergunta: ela merece ser reconhecida como a líder indiscutível da divisão de 125 libras.

Ela derrotou Valentina Shevchenko uma vez, mas quando Grasso teve a oportunidade de consolidar sua posição, a revanche intensamente disputada foi prejudicada por um placar questionável na rodada final, que resultou em um empate dividido.

Grasso e Shevchenko estão tão equilibrados que é inteiramente possível que o co-evento principal de sábado nos deixe com mais perguntas do que respostas. Como fãs, só podemos esperar que desta vez tenhamos um final conclusivo — mesmo que a rivalidade em si não tenha acabado.

Em outra ação do card principal, o bicampeão dos penas Brian Ortega enfrenta o promissor Diego Lopes, o promissor peso leve Daniel Zellhuber luta contra Esteban Ribovics, e os pesos-mosca Ronaldo Rodriguez e Ode Osbourne tentam abrir o card principal com um final emocionante.

O que: UFC 306

Onde: Esfera em Las Vegas

Quando: Sábado, 14 de setembro. O card preliminar de cinco lutas começa às 19h30 ET na ESPNews e ESPN+, seguido pelo card principal de cinco lutas às 22h ET exclusivamente no pay-per-view da ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam a posição em Rankings globais de luta de MMA e Classificação libra por libraeuNgs)

Sean O’Malley (1, P4P-12) vs. Merab Dvalishvili (2, P4P-20)

Antes de fazer minha escolha oficial de Dvalishvili por decisão, deixe-me dizer que estou ciente de que todos os motivos pelos quais estou prestes a escolher o desafiante para derrotar Sean O’Malley também se aplicam a Aljamain Sterling quando ele perdeu o título peso-galo para O’Malley. Eu entendo perfeitamente no que estou me metendo aqui.

E então… Merab Dvalishvili vai lutar pra caramba com O’Malley, não é?

Por alguma razão, Sterling nunca conseguiu fazer seu grappling contra O’Malley e isso provou ser sua ruína, pois ele foi cortado e eliminado no segundo round. Foi um plano de jogo ruim? O movimento soberbo de O’Malley? Arrogância? Nunca saberemos. O que eu sei é que o amigo de Aljo não cairá na mesma armadilha.

Ele vai atirar cedo e frequentemente, ele vai atirar tarde e frequentemente. Ele vai estar em O’Malley como Jon Jones no Twitter quando Tom Aspinall recebe o menor elogio: Implacável, irritante e um pouco louco.

O que torna essa escolha não tão óbvia é que O’Malley — apesar de todas as suposições de que ele é apenas um striker sem jogo de chão — não foi realmente neutralizado pelo grappling. Petr Yan o neutralizou em partes da luta, mas não conseguiu fazer muito ofensivamente com o controle. Raulian Paiva nunca teve a chance de mostrar seu jiu-jitsu. E Sterling, bem, já superamos essa estranheza.

E Dvalishvili é atingido! Ele é um lutador de pressão extraordinário, mas isso às vezes significa apenas passar por golpes. Ele já lutou contra alguém com a velocidade, potência e precisão de O’Malley nos pés (infelizmente, não posso contar um Jose Aldo de quase 30 anos, por mais que eu queira)? Até os melhores queixos desmoronam ao avançar diretamente para um soco perfeitamente colocado.

Já vi Dvalishvili lutar para vencer muitas vezes para descartá-lo agora, então vou confiar na minha intuição e esperar ver “E Novo” brilhando nas paredes da Esfera em letras gigantescas e chamativas.

Dvalishvili por decisão.

Escolha: Dvalishvili

Alexa Grasso (1, P4P-2) vs. Valentina Shevchenko (2, P4P-3)

Sério, como você separa essas duas depois de duas lutas que foram decididas por um deslize na primeira vez e um placar estranho? Eu assisti Alexa Grasso e Valentina Shevchenko lutarem por quase 45 minutos (mais se você incluir replays) e é impossível dizer quem é melhor. Estamos falando de uma diferença de centímetros aqui quando se trata de suas habilidades de trocação, grappling e quaisquer outras que você escolher levar em conta ao comparar lutadoras.

Teoricamente, essa é uma luta para Grasso perder. Ela é mais jovem, tem uma vitória por finalização sobre Shevchenko, e você pode argumentar que ela está 2-0 na série. Mas, fora um par de erros custosos, há poucos sinais de que “Bullet” tenha diminuído o ritmo em comparação ao pico de sua corrida pelo campeonato.

Assista a essas lutas novamente. Houve momentos em que Shevchenko estava superando Grasso nitidamente, ameaçando com submissões e liderando a dança. Da mesma forma, Grasso teve muitos ataques decisivos e pode-se argumentar que ela teve as sequências mais danosas no geral em ambas as lutas (a submissão no quarto round, o knockdown no Round 1 da revanche e, em seguida, a onda de ground and pound final no minuto final da revanche).

Marquei a segunda luta para Grasso, então, no que me diz respeito, ela tem o número de Shevchenko. Pelo menos é o que estou dizendo a mim mesmo para passar por essa escolha sem correr meu cérebro em outro círculo.

Grasso por decisão.

Escolha: Grasso

Brian Ortega (5) vs. Diego Lopes (14)

De alguma forma, uma década em sua carreira no UFC, Brian Ortega ainda está executando o mesmo script. Ou seja, ele está perdendo uma luta até que não esteja mais.

Contra o profundamente habilidoso Diego Lopes, essa estratégia finalmente vacilará. Como muitos dos oponentes de Ortega, Lopes deve afinar Ortega em pé e ele tem grappling mais do que suficiente em sua bolsa para desacelerar e talvez até superar o sempre emocionante jogo de chão de Ortega. A divisão de 145 libras não é um país para velhos (com exceção de Max Holloway e até mesmo ele deve se encontrar com o Pai Tempo quando lutar contra Ilia Topuria em outubro) e Lopes está no auge, enquanto Ortega parece estar envelhecendo. Adicione o fato de que Ortega já está de olho na divisão de 155 libras e você pode ver por que estou me inclinando para o outro lado.

Ortega é difícil de finalizar, então não espero que Lopes seja o primeiro a submetê-lo ou dar a ele uma derrota por nocaute. Espere que o jogador-treinador vença uma decisão confortável antes de ir para os chuveiros e sair para o co-evento principal para encurralar Grasso.

Escolha: Lopes

Esteban Ribovics x Daniel Zellhuber

Com 1,85 m e apenas 25 anos, Daniel Zellhuber tem todos os ingredientes de um competidor leve, desde que consiga passar no corte e manter a cabeça no lugar. Ele ainda tem muito a aprender, mas tem dons físicos e instintos de finalização que você não pode ensinar.

Com uma atualização na competição no UFC, é compreensível que Zellhuber tenha mostrado algumas verrugas aqui e ali. A defesa tem que ser aprendida e Zellhuber definitivamente fez isso da maneira mais difícil, já que ele foi quebrado em algumas de suas lutas.

A chave para vencer um lutador alto como Zellhuber é atacá-lo, algo que Esteban Ribovics é mais do que capaz de fazer. Ele é um socador confiante que arremessa com volume e provavelmente vai atacar Zellhuber cedo. Ribovics é um azarão de quase 2 para 1, então você sabe que ele está ansioso para estragar a festa para os fãs mexicanos presentes.

Eu gostaria de ver Zellhuber usar mais seus membros longos para agarrar, o que pode ser a chave para sufocar Ribovics. Nenhum dos dois homens foi finalizado, mas acho que Zellhuber pode surpreender Ribovics na segunda metade da luta misturando quedas para desgastá-lo.

É um tiro no escuro, mas vou optar pelo Zellhuber por submissão aqui.

Escolha: Zellhuber

Ode Osbourne vs. Ronaldo Rodriguez

Ode Osbourne está dizendo tudo certo sobre não ser apenas um sucesso fácil para Ronaldo Rodriguez dar uma vitória que agrade ao público, mas a realidade é que Rodriguez sabe lidar com estrangulamentos e essa é uma das fraquezas de Osbourne.

Essa luta será emocionante enquanto durar e Rodriguez definitivamente tem que estar defensivamente atento se quiser evitar ser adicionado à lista de finalizações rápidas de Osbourne. A abertura estará lá para ele derrubar Osbourne e, quando o fizer, uma finalização por submissão deve seguir em breve.

Rodriguez finaliza Osbourne no primeiro.

Escolha: Rodríguez

Preliminares

Irene Aldana (6) def. Norma Dumont (12)

Manuel Torres derrotou. Ignácio Bahamondes

Yazmin Jauregui derrotou. Ketlen Souza

Joshua Van venceu Edgar Chairez

Raul Rosas Jr. definitivamente. Aoriqileng