Previsões do UFC Paris – Luta de MMA

Benoit Saint Denis pretende fazer um trio de triunfos no seu regresso a Paris.

O peso leve enfrenta Renato Moicano na luta principal do UFC Paris, no sábado, diante de uma torcida francesa que o apoia e em uma cidade onde ele nunca perdeu. Saint Denis já competiu duas vezes na capital do país, ambas marcando nocautes no segundo round, contra Thiago Moisés em 2023 e Gabriel Miranda em 2022.

Se ele conseguir eliminar Moicano, isso restabelecerá Saint Denis como potencial desafiante ao título em uma das divisões mais profundas do MMA. Saint Denis está saindo de sua primeira derrota no UFC, uma derrota na Luta da Noite para a lenda dos leves Dustin Poirier, e ele tem a chance de provar que sua emocionante seqüência de cinco vitórias consecutivas não foi um raio na garrafa.

Moicano virou marcação de consulta e não só por ter vencido três seguidas. Sua personalidade “Money” cativou os fãs ao gerar expectativa sobre o que fará em suas lutas e o que dirá depois sempre que caminhar até o octógono. Ninguém sabe o que ele terá reservado para um mar de parisienses descontentes caso derrote o Saint Denis.

No co-evento principal, Nassourdine Imavov tem a tarefa de defender sua vaga contra Brendan Allen, altamente motivado. “All In” não está feliz com a forma como o UFC o classificou e está ansioso para descontar suas frustrações em Imavov, enquanto se aproxima um passo do top 5 da categoria.

Também no card principal, William Gomis e Joanderson Brito brigam por uma vaga no top 15 dos pesos penas, os meio-médios Kevin Jousset e Bryan Battle colocam em jogo sua invencibilidade, o ex-campeão peso pena do Cage Warriors Morgan Charriere enfrenta Gabriel Miranda e Fares Ziam enfrenta o sempre emocionante Matt Frevola na abertura dos leves.

O que: UFCParis

Onde: Accor Arena em Paris

Quando: Sábado, 28 de setembro. O card preliminar de oito lutas começa às 12h ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 15h ET também na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em tele Rankings Globais de Luta de MMA)

Renato Moicano (12) vs. Benoit Saint Denis (14)

Será que Renato Moicano conseguirá sobreviver a Benoit Saint Denis? Essa é realmente a questão.

Moicano tem um histórico de desarmar lutadores que são considerados rebatedores mais pesados ​​que ele. Considere como ele usou seu jiu-jitsu de elite para castigar Jalin Turner, Drew Dober e Brad Riddell. E isso decorre de sua disposição de resistir e lutar também. Sua luta complementa sua trocação e vice-versa. Ele é eficaz o suficiente em pé para forçar seus oponentes a respeitá-lo e deixar lacunas em sua defesa.

Quando se trata do Saint Denis as lacunas não são difíceis de encontrar, o problema é explorá-las. A estrela francesa luta com uma fisicalidade quase incomparável, pesando 170 libras, e ele é mais do que capaz de preencher a lacuna de experiência com pura força de vontade. É por isso que espero que ele vença no sábado.

Moicano é o lutador mais habilidoso e completo, mas é justo questionar sua durabilidade. Ele tem que aguentar pelo menos duas rodadas duras contra o Saint Denis e não vejo isso acontecendo. Suas derrotas anteriores ocorreram quando ele estava simplesmente sobrecarregado, e Saint Denis terá 20.000 torcedores apoiando seu ataque.

Saint Denis termina em primeiro.

Escolha: Saint Denis

Nassourdine Imavov (T7) x Brendan Allen (8)

Sim, é hora do game show favorito de todos: AK Lee escolhe contra Brendan Allen!

Seus competidores de hoje, Nassourdine Imavov e, claro, nosso campeão que está retornando e atualmente com uma seqüência de sete vitórias consecutivas, Brendan Allen, senhoras e senhores!

Eu escolhi Allen em quatro previsões consecutivas e, para o bem dele, estou fazendo isso de novo. Não que eu acredite em qualquer tipo de superstição, mas caso elas existam, eu poderia simplesmente reverter o azar de Allen até uma maldita luta pelo título do UFC. E se eu escolher contra ele… tudo é possível.

Existem razões mais substanciais para escolher Imavov para vencer também. A especialidade do francês é o timing e a precisão, e quando consegue controlar a distância com eficácia, parece um dos melhores atacantes do peso médio. Ele é forte o suficiente para não ser superado se Allen quiser lutar e não fugirá de uma tentativa de queda se a oportunidade se apresentar.

A preferência de Allen é avançar e pressionar, uma estratégia que lhe serviu bem durante esta impressionante fase de forma. Se ele conseguir cortar a gaiola e manter Imavov preso à cerca, poderá ser outra verificação na coluna W para “All In”.

Seguindo as regras deste game show, escolho Imavov por decisão.

Escolha: Imavov

William Gomis vs. Joanderson Brito

Este confronto entre William Gomis e Joanderson Brito tem um verdadeiro toque de toureiro e touro.

Gomis conquistou um bom nicho para si mesmo como um dos lutadores mais habilidosos do peso pena. Isso nem sempre resultou nas performances mais memoráveis, mas uma vitória é uma vitória, e há muitas coisas piores do que Leon Edwards de 145 libras (veja como isso funcionou bem para Edwards!).

Do outro lado, Brito faz tudo com força e intenção de finalizar. Ele luta com força, arremessa com força e até luta com força nas costas. Brito é um arriscador de nível mundial e não há cenário em que ele não busque aproveitar a vantagem e se preparar para o nocaute ou finalização.

Vejo que o estilo fanfarrão de Brito eventualmente valerá a pena. Ele suportará algumas frustrações iniciais antes de aumentar o ataque no segundo round, machucando Gomis nos pés e finalizando com uma finalização.

Escolha: Brito

Kevin Jousset x Bryan Batalha

Uma grande mudança para Kevin Jousset neste confronto é que ele está passando de um oponente, Song Kenan, sobre o qual ele tinha vantagem de alcance, para um oponente, Bryan Battle, que tem vantagem de alcance sobre ele.

Isso simplifica demais o confronto, mas Jousset aproveitou bastante um jab eficaz e chutes nas pernas na hora certa. Ele descobrirá que a longa batalha é consideravelmente mais difícil de identificar à distância. Felizmente para Jousset, ele traz uma sólida experiência em grappling para a mesa, então esse pode ser o caminho que ele seguirá para manter sua seqüência de vitórias.

Battle tem pedido um avanço na competição e embora Jousset seja mais um movimento lateral, é o teste que Battle precisa para mostrar que está realmente pronto para passar para o próximo nível dos meio-médios. O Lutador Final 29 O vencedor tem as ferramentas para ser um dos pilares da categoria, mas precisa de tempero com apenas 13 lutas profissionais em seu currículo.

Esta será uma batalha muito disputada, aham, em que Battle se destacará no placar depois de uma batalha árdua de três rounds.

Cara, eu escrevi batalha tantas vezes lá.

Escolha: Batalha

Morgan Charrière x Gabriel Miranda

É muito severo chamar isso de luta decisiva para Morgan Charriere?

Ainda sou de opinião que o ex-campeão peso pena do Cage Warriors pode ser um jogador da divisão até 145 libras do UFC, mas ele tem que entregar no sábado se quiser ser levado a sério como candidato. “O Último Pirata” é um dos maiores favoritos do card, oscilando em torno de 5 para 1 na maioria das casas de apostas esportivas.

Ele conseguiu um confronto favorável com Gabriel Miranda, um lutador de alto ritmo e com habilidades defensivas questionáveis. Charriere não deveria ser tímido neste confronto porque Miranda certamente não será, e se Miranda der o tom logo, sua pressão pode fazer Charriere murchar.

Por mais versátil que Charriere seja, ele deveria ser inteligente aqui e limitar-se a se espalhar e brigar, por assim dizer. Ele tem uma vantagem significativa em pé e deve conseguir frustrar Miranda com sua defesa de queda antes de soltar as mãos e os pés. Estou prevendo uma vitória por nocaute para Charriere.

Escolha: Charrière

Tarifas Ziam x Matt Frevola

De uma forma ou de outra, este não deveria ir aos juízes e isso é uma boa notícia para Matt Frevola.

Com relação a Fares Ziam – um excelente atacante técnico que parece ser capaz de desafiar os pesos leves de elite quando está no seu melhor – às vezes você precisa apenas chutar alguns traseiros e é para isso que Frevola sempre se inscreve. Ziam manterá isso o mais técnico possível pelo maior tempo que puder, antes que Frevola simplesmente entre e arrombe a porta.

Quem sabe? Talvez o contrapesado Ziam encontre o queixo de Frevola e finalize sua primeira luta em cinco anos (caramba!). Ou talvez isso se transforme em uma briga que agrada ao público e que vai longe. Mas minha previsão é que Frevola arrisca tudo para quebrar Ziam e entregar a ele sua primeira derrota por nocaute.

Escolha: Frevola

Preliminares

Ivan Erslan def. Ion Cutelaba

Oumar Sy derrotou. Da Un Jung

Ludovit Klein derrotou. Roosevelt Roberts

Taylor Lapilus derrotou. Vicente Morales

Daria Zheleznyakova derrotou. Ailin Perez (15)

Daniel Barez derrotou. Victor Altamirano

Nora Cornolle (T13) derrotou. Jaqueline Cavalcanti

Bolaji Oki derrotou. Chris Duncan