Previsões muito precipitadas para o Grand Slam em 2025

Mesmo com a poeira mal baixando na temporada de Slam de 2024, vamos dar uma olhada em como o ano que vem pode se desenrolar. Embora ainda tenhamos as finais da ATP e da WTA por vir, 2025 está se preparando para ser tão competitivo e imprevisível como sempre.

Pode ser o ano em que veremos jovens como Mirra Andreeva se destacarem no lado feminino, com as favoritas conhecidas Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff e Elena Rybakina lutando por títulos, e Jessica Pegula, Qinwen Zheng, Jasmine Paolini e Ons Jabeur lutando pelo grupo principal. Como adoraríamos ver uma corrida de Naomi Osaka também.

No lado masculino, é claro que há Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev, mas também há Rafael Nadal trabalhando nas sombras, procurando por um último hurra. Depois, há jogadores como Andrey Rublev, Grigor Dimitrov, Casper Ruud e Holger Rune que têm batido na porta, e estrelas revelação como Jack Draper procurando por seus primeiros Grand Slams.

Então, quem ganhará o quê no ano que vem? Aqui está uma prévia de como as coisas podem acontecer em 2025.

Novak Djokovic ainda está em busca do recorde de 25 títulos importantes. Daniel Pockett/Getty Images

Aberto da Austrália

Quando: 12 a 26 de janeiro

Onde: Melbourne, Austrália

Campeões em título: Jannik Sinner e Aryna Sabalenka

Vencedor masculino em 2025: Novak Djokovic

Pela segunda vez desde 2010, Djokovic não ganhou um Grand Slam em 2024. Embora tenha alcançado uma meta de carreira ao ganhar o ouro olímpico, foi chocante vê-lo perder um título importante. Mas ele está longe de terminar. Parece que ainda há um fogo queimando nele, e ele vai querer manter os jovens afastados. Djokovic pareceu frustrado às vezes, dizendo que seu US Open foi um dos “piores” tênis que ele jogou, mas ele estará de volta a Melbourne para ganhar um 11º título que estende o recorde lá.

Vencedora feminina em 2025: Aryna Sabalenka

Após a vitória no US Open no sábado, Sabalenka parece ser a força dominante nesta superfície. Ela está jogando um tênis brilhante e poderia ter adicionado à sua contagem de Grand Slams em 2024 se não fosse pela doença que ela teve em Paris, e depois pela lesão no ombro antes de Wimbledon. Então, tirando essas duas, seu recorde é de dois Grand Slams, duas vitórias. Nada mal.

Iga Swiatek ganhou quatro dos últimos cinco títulos do Aberto da França. Dan Istitene/Getty Images

Aberto da França

Quando: 25 de maio a 8 de junho

Onde: Paris

Campeões em título: Carlos Alcaraz e Iga Swiatek

Vencedor masculino em 2025: Carlos Alcaraz

Já dissemos isso antes, mas espere que este seja um Roland Garros carregado de emoção se for a última aparição de Nadal. Embora ele seja um dos poucos que conseguiu reunir um último pedaço de mágica no saibro, a edição de 2024 pareceu a passagem da tocha. Agora é o mundo de Alcaraz no saibro, e estamos vivendo nele. Ele parece um pouco desorientado ultimamente, com uma saída precoce do US Open, mas no saibro, ele estará de volta em casa.

Vencedora feminina em 2025: Iga Swiatek

Swiatek é uma força surpreendente no saibro. Deve ser irritante jogar com ela, pois mesmo quando ela mostra alguma vulnerabilidade e perde um set, ela encontra uma maneira de atingir um padrão ainda mais alto. Vimos Swiatek se desequilibrar em Roland Garros nas Olimpíadas, onde perdeu a semifinal para Zheng, mas ela mostrou imenso caráter para voltar e ganhar o bronze. Sabalenka estará lá, Paolini desafiará novamente, e se Osaka puder encontrar uma maneira de replicar parte de sua forma no saibro de 2024 em um torneio inteiro, então ela desafiará por um troféu. Mas isso ainda parece predestinado para Swiatek.

Ons Jabeur chegou às duas últimas finais de Wimbledon. Em 2025, ela poderia finalmente vencer? Joe Scarnici/Getty Images

Wimbledon

Quando: 30 de junho a 13 de julho

Onde: Londres

Campeões em título: Carlos Alcaraz e Barbora Krejcikova.

Vencedor masculino em 2025: Jack Draper

Este é de longe o título mais difícil de prever. Djokovic ama este torneio, Alcaraz sabe o que é preciso para vencê-lo, como já sabemos, e Sinner vai desafiar. Mas sejamos ousados ​​e sonhemos. Então talvez seja a hora de Draper. O jovem britânico mostrou uma forma brilhante para chegar à semifinal no US Open, e ele parece pronto para se estabelecer no lugar do grande Andy Murray como a próxima esperança do tênis britânico. Então, com mais do que um toque de manter tudo cruzado, talvez seja o ano de Draper?

Vencedora feminina em 2025: Nós Jabeur

No lado feminino, quem realmente tinha Marketa Vondrousova e Krejcikova para vencer as duas últimas edições de Wimbledon? Então isso também é imprevisível e será caótico. Há possivelmente até 20 concorrentes para este título. Rybakina está sempre na disputa, mas estava lutando no final de 2024, enquanto Pegula poderia montar um caso para vencer tudo, mas estamos indo para um grito externo. Venha, Ons Jabeur. Depois de um 2024 frustrante e cheio de lesões, se ela conseguir recuperar sua forma de 2022 e 2023, que a viu chegar a finais consecutivas, então ela tem a experiência para ir mais longe e vencer seu primeiro Grand Slam.

Jannik Sinner pode se tornar bicampeão do US Open no ano que vem. Julia Nikhinson/AP

Aberto dos EUA

Quando: 25 de agosto a 6 de setembro

Onde: Nova Iorque

Campeões em título: Jannik Sinner e Aryna Sabalenka

Vencedor masculino em 2025: Jannik Pecador

Haverá um vencedor americano do torneio masculino em 2026 — Frances Tiafoe, Ben Shelton ou Taylor Fritz — mas 2025 será o ano de Sinner, novamente. Vimos o quão bem ele se sai em quadras duras, e se estivermos certos sobre Djokovic saindo dos blocos a um milhão de milhas por hora no início do ano, então Sinner pode estar lá para finalizar as coisas. Embora Djokovic seja um adversário familiar o ano todo, a ausência dos Três Grandes significa que estamos em uma nova era do tênis masculino, onde não haverá força dominante e, em vez disso, os títulos do Slam serão compartilhados. Sinner pode acabar levando o último Slam do ano, mas espere que o contingente americano o pressione bastante.

Vencedora feminina em 2025: Coco Gauff

O US Open de 2024 não saiu como planejado para Gauff. Ela entrou na competição como campeã defensora, mas em uma onda de 60 erros não forçados e 19 duplas faltas, seu tempo em Flushing Meadows chegou a um fim abrupto contra Emma Navarro.

Mas não em 2025. A carreira de Gauff tem sido cíclica: ela vai encadear 12 meses brilhantes e, então, talvez se reconsolidar no próximo ano. Em 2025, será seu ano novamente e, tendo adquirido a experiência do que é preciso para vencer diante de uma torcida local, ela estará de volta para mais, mas terá Sabalenka, Swiatek, Pegula, Andreeva e Osaka a perseguindo.