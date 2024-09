Previsões para os playoffs do futebol universitário: quem tem mais probabilidade de chegar ao campo dos playoffs

O Texas Longhorns tem uma queda por grandes vitórias no top 10 na Semana 2 da temporada. Um ano atrás, Quinn Ewers & Co. foi para Tuscaloosa e derrotou o então nº 3 Alabama Crimson Tide. Aquele jogo ajudou a levar o Longhorns para o College Football Playoff da temporada passada. Um ano depois, o Texas foi para Ann Arbor e derrotou o atual campeão Michigan Wolverines.

O Texas dominou o jogo de sábado contra o No. 10 Wolverines. Ewers lançou para três touchdowns e o Texas correu para 143 jardas contra uma defesa forte de Michigan. Os Wolverines não conseguiram fazer muito no ataque. Eles foram limitados a 80 jardas correndo e cometeram três turnovers.

O resultado mais chocante veio com o No. 5 Notre Dame Fighting Irish sendo derrotado em casa pelo Northern Illinois Huskies. Notre Dame era o favorito de 28,5 pontos indo para o jogo. Antes de sábado, o Irish estava 51-1 quando favorecido por 25 ou mais pontos. O Huskies segurou o Irish com menos de 300 jardas de ataque total e interceptou o quarterback do Notre Dame Riley Leonard duas vezes. A escolha final de Leonard deu a bola de volta para a NIU com menos de cinco minutos para jogar antes de Kanon Woodill vencer o jogo com um field goal de 35 jardas.

O resto do top 15 na pesquisa da AP experimentou uma mistura de mais explosões e resultados mais apertados do que o esperado. O Alabama enfrentou outro teste duro do South Florida Bulls, e o Oklahoma Sooners teve que segurar contra o Houston Cougars depois que o quarterback Jackson Arnold lutou a maior parte do jogo. Em outros lugares, o Ohio State Buckeyes, Ole Miss Rebels, Missouri Tigers e Miami Hurricanes navegaram para grandes vitórias.

Aqui estão as 12 principais escolhas dos nossos especialistas para os playoffs do futebol universitário (os campeões da conferência Power 4 ficam com as quatro primeiras colocações):

Andréa Adelson: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Tennessee 7. Ole Miss 8. USC 9. 10. Alabama 11. Kansas State 12. Northern Illinois

Kyle Bonagura: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Alabama 7. Ole Miss 8. USC 9. Oregon 10. Missouri 11. Penn State 12. Boise State

Bill Connelly: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Ole Miss 7. Alabama 8. Penn State 9. Missouri 10. Tennessee 11. USC 12. UNLV

David Hale: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Ole Miss 7. Alabama 8. USC 9. Oregon 10. Clemson 11. Penn State 12. Memphis

Eli Lederman: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Oregon 7. Ole Miss 8. Estado de Penn 9. Alabama 10. Tennessee 11. Missouri 12. Estado de Boise

Chris Baixo: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Tennessee 7. Ole Miss 8. Alabama 9. USC 10. Missouri 11. Penn State 12. UNLV

Harry Lyles Jr.: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Tennessee 7. Alabama 8. USC 9. Penn State 10. Missouri 11. Kansas State 12. UNLV

Adam Rittenberg: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Tennessee 7. Ole Miss 8. Alabama 9. Penn State 10. USC 11. Kansas State 12. Memphis

Marca Schlabach: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Ole Miss 7. Tennessee 8. Estado de Penn 9. Oregon 10. Missouri 11. Estado de Kansas 12. Memphis

Jake Trotter: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Tennessee 7. Ole Miss 8. Alabama 9. Oregon 10. Estado da Pensilvânia 11. USC 12. Estado de Boise

Paulo Uggetti: 1. Geórgia 2. Estado de Ohio 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Tennessee 7. USC 8. Ole Miss 9. Oregon 10. Estado de Kansas 11. Missouri 12. Memphis

Dave Wilson: 1. Geórgia 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah 5. Texas 6. Ole Miss 7. Tennessee 8. Penn State 9. Alabama 10. USC 11. Kansas State 12. Memphis