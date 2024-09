Previsões para os playoffs do futebol universitário, semana 4 – Quem tem mais probabilidade de chegar ao campo dos playoffs

Na Semana 4 da temporada de futebol americano universitário, os confrontos forneceram o primeiro grande vislumbre dos principais times em suas novas conferências. O USC Trojans começou a jogar o Big Ten fora de casa contra o Michigan Wolverines, e o Oklahoma Sooners começou sua temporada inaugural na SEC com uma visita do Tennessee Volunteers. Esses times figuraram para entrar na disputa do College Football Playoff.

Os Wolverines, tendo perdido no início da temporada para o Texas Longhorns, precisavam de uma grande vitória para permanecer no Top 25 da Associated Press. Eles conseguiram exatamente isso em uma vitória apertada e contundente de 27-24 sobre os Trojans. Como fez há um ano, Michigan confiou em seu jogo de corrida. O quarterback Alex Orji tentou apenas 12 passes para 32 jardas, o menor número de jardas de passe que os Wolverines tiveram no jogo desde 1987. Mas os Wolverines acumularam 290 jardas no chão e tiveram corridas de pontuação de 53 e 41 jardas, e outra corrida longa para preparar o touchdown da vitória.

Os Vols entraram no jogo como um dos times mais explosivos do país, com média de mais de 63 pontos. Eles não conseguiram acumular esses números contra OU, vencendo por 25-15. Foi a defesa do Tennessee que realmente brilhou em Norman. A defesa do Tennessee segurou Oklahoma em 222 jardas totais e forçou três turnovers. O Tennessee segurou OU em 36 jardas corridas, seu menor total desde 2012.

Em outros lugares, o Missouri Tigers, número 7, sobreviveu a um susto na prorrogação dos Vanderbilt Commodores, e o Texas, número 1, o Ohio State Buckeyes, número 3, e o Ole Miss Rebels, número 5, enfrentaram adversários superados.

Aqui estão as 12 principais escolhas dos nossos especialistas para os playoffs de futebol universitário (os campeões da conferência Power 4 recebem as quatro primeiras colocações):

Andréa Adelson: 1. Tennessee. 2. Estado de Ohio. 3. Miami. 4. Utah. 5. Texas. 6. Alabama. 7. Geórgia. 8. Ole Miss. 9. Oregon. 10. Estado da Pensilvânia. 11. Clemson. 12. Estado de Boise.

Bill Connelly: 1. Texas. 2. Estado de Ohio. 3. Miami. 4. Utah. 5. Tennessee. 6. Geórgia. 7. Alabama. 8. Ole Miss. 9. Estado da Pensilvânia. 10. Louisville. 11. Indiana. 12. UNLV.

David Hale: 1. Geórgia. 2. Estado de Ohio. 3. Miami. 4. Estado de Iowa. 5. Tennessee. 6. Texas. 7. Alabama. 8. Ole Miss. 9. Clemson. 10. Oregon. 11. Estado da Pensilvânia. 12. UNLV.

Eli Lederman: 1. Texas. 2. Estado de Ohio. 3. Miami. 4. Utah. 5. Geórgia. 6. Oregon. 7. Ole Miss. 8. Alabama. 9. Tennessee. 10. Estado da Pensilvânia. 11. Clemson. 12. Estado de Boise.

Chris Baixo: 1. Texas. 2. Estado de Ohio. 3. Miami. 4. Utah. 5. Geórgia. 6. Tennessee. 7. Alabama. 8. Ole Miss. 9. Estado da Pensilvânia. 10. Oregon. 11. Clemson. 12. UNLV.

Harry Lyles Jr.: 1. Texas. 2. Estado de Ohio. 3. Miami. 4. Utah. 5. Tennessee. 6. Geórgia. 7. Alabama. 8. Estado da Pensilvânia. 9. Ole Miss. 10. Louisville. 11. Indiana. 12. UNLV.

Max Olson: 1. Geórgia. 2. Estado de Ohio. 3. Miami. 4. Estado de Iowa. 5. Texas. 6. Alabama. 7. Tennessee. 8. Oregon. 9. Estado da Pensilvânia. 10. Ole Miss. 11. Clemson. 12. Estado de Boise.

Adam Rittenberg: 1. Texas 2. Ohio State 3. Miami 4. Utah 5. Geórgia. 6. Tennessee. 7. Alabama. 8. Ole Miss. 9. Penn State. 10. Oregon. 11. Clemson. 12. UNLV.

Jake Trotter: 1. Geórgia. 2. Estado de Ohio. 3. Miami. 4. Utah. 5. Texas. 6. Tennessee. 7. Alabama. 8. Oregon. 9. Estado da Pensilvânia. 10. Ole Miss. 11. Louisville. 12. Estado de Boise.

Paulo Uggetti: 1. Estado de Ohio. 2. Geórgia. 3. Miami. 4. Utah. 5. Tennessee. 6. Texas. 7. Oregon. 8. Alabama. 9. Ole Miss. 10. Estado da Pensilvânia. 11. Clemson. 12. Estado de Boise.

Dave Wilson: 1. Texas. 2. Estado de Ohio. 3. Miami. 4. Utah. 5. Geórgia. 6. Tennessee. 7. Alabama. 8. Ole Miss. 9. Estado da Pensilvânia. 10. Oregon. 11. Clemson. 12. UNLV.