Primeiro, olhe para ‘1000 libras. A ferida da estrela das irmãs Amy Slaton em ‘Camel Bite’

Estrela de “Irmãs de 1000 libras” Amy Slaton está faltando um bom pedaço de pele do que ela diz ser uma mordida de camelo … e TMZ dá a primeira olhada em seu ferimento horrível.

Obtivemos uma foto do ferimento superficial de Amy, que ela sofreu na segunda-feira no Tennessee Safari Park em Alamo, TN… antes de ser presa por acusações de drogas.

A foto da lesão mostra uma seção de pele de 4 centímetros de largura faltando no braço direito de Amy… perto da parte interna do cotovelo… e você pode ver seu tecido exposto. O dono do zoológico também viu isso e afirma que isso mostra claramente que o ferimento não é causado pela mordida de um camelo.

TMZ contou a história … Amy saiu do zoológico em uma maca depois de sofrer uma lesão.

Em outro golpe, Amy acabou sendo preso … porque os policiais disseram que encontraram cogumelos psicodélicos e maconha no carro dela … com as drogas à vista e duas crianças dentro do veículo.

Há alguma controvérsia sobre o que causou o ferimento de Amy… com o dono do zoológico dizendo que NÃO foi uma mordida de camelo.

O Departamento do Xerife do Condado de Crockett disse ao TMZ… o funcionário do zoológico que ligou para o 911 para relatar o incidente diz que foi uma mordida de camelo, e os policiais estão se referindo a isso como tal porque foi isso que foi relatado.

Por sua vez, o dono do zoológico Jon Conley está inflexível de que não é um ferimento de mordida… ele diz que não há como um de seus camelos morder Amy, e ele acha estranho que não haja tecido machucado e que a pele esteja aberta em filetes… o que ele diz indica que isso não é uma mordida de animal. 🤷🏽‍♂️

O CCSD diz que a investigação está em andamento… e eles não estão se concentrando no que causou o ferimento, camelo ou não.