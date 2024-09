Primos de dezesseis anos quebram recorde de gols do Barça B

Guille Fernández (nº 7) é o segundo artilheiro mais jovem do Barça Atlètic, atrás de seu primo Toni Fernández. Foto de CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

Os primos Toni e Guille Fernández se tornaram os mais jovens artilheiros do Barcelona Atlético, ambos marcando na vitória de sábado por 3 a 0 contra o Ourense na terceira divisão espanhola.

Apenas quatro minutos separaram os dois gols, com Toni, o mais novo dos dois primos, quebrando o recorde anteriormente detido por Bojan Krkic ao marcar aos 41 minutos, aos 16 anos, um mês e 23 dias.

Guille então marcou perto do intervalo e se tornou o segundo mais jovem artilheiro do time reserva do Barça, com 16 anos, dois meses e 21 dias.

Apenas um mês separa a idade dos dois primos, ambos nascidos em 2008 e que já chamaram a atenção do novo treinador do Barça, Hansi Flick.

Guille, um meia-atacante, atuou em todas as três partidas da pré-temporada do time principal dos Estados Unidos neste verão contra Manchester City, Real Madrid e Milan, enquanto o atacante Toni saiu do banco em duas das três partidas.

O Barça diz que Bojan, Marc Bernal e Lionel Messi completam os cinco artilheiros mais jovens do time B, embora haja algumas alegações de que Haruna Babangida também deveria ser incluído.

O ex-atacante nigeriano Babangida jogou pelo Barça Atlètic na década de 1990 e, embora não haja dúvidas de que Toni é o artilheiro mais jovem, há sugestões de que Babangida era mais jovem que Guille quando marcou pela primeira vez.