Príncipe William e Kate Middleton planejam lançamento de instituição de caridade nos EUA em meio ao foco na saúde mental

O Príncipe William e sua esposa Kate Middleton chamaram mais uma vez a atenção dos Estados Unidos, ao solicitar novamente marcas registradas dos EUA para sua Royal Foundation. Isto pode ser um indício de que estão a considerar lançar uma instituição de caridade através do Atlântico no futuro. O foco desta iniciativa potencial está na saúde mental, e parece que há planos para corridas divertidas de caridade ou corridas em apoio à saúde mental, conforme indicado pelo pedido ao Escritório de Marcas e Patentes dos EUA para marcas registradas relacionadas a “números de corrida impressos, roupas, calçados, capacetes.”

Apesar desta notícia emocionante, o ex-correspondente real da BBC Jenny Bond acredita que não devemos nos precipitar muito. Falando exclusivamente para a OK!, ela compartilhou: “Não creio que devamos ler muito sobre isto, pois foi sugerido que se trata mais de um caso de tarefas domésticas – provavelmente mantendo o pedido dentro dos prazos legais ou algo semelhante.” Ela também acrescentou: “Não parece haver qualquer movimento iminente para lançar uma iniciativa americana.”

Kate Middleton vista em público pela primeira vez desde o vídeo de atualização sobre o câncer

Jennie reconhece que o fato de quererem manter o aplicativo viável sugere que pode haver novos planos no futuro. Ela diz: “Mas o próprio facto de quererem manter a aplicação viável sugere que, olhando para o futuro, poderá haver novos planos em andamento.“, ao mesmo tempo que adiciona uma nota de cautela.

“E isso, claro, é positivo. Eu certamente não gostaria de dar qualquer tipo de interpretação ao interesse em me mudar para a América. Não deveríamos tentar criar rivalidades imaginárias entre William e Catherine/Harry e Meghan. Eles já têm problemas suficientes sem adicionarmos mais especulações infundadas.”

Royals se prepara para expandir seu alcance de caridade

A última visita do casal aos EUA foi em 2022 e, embora eles possam não estar fazendo grandes mudanças ainda, está claro que eles são populares nos Estados Unidos. Jennie enfatiza: “Mas William e Catherine são claramente muito populares nos Estados Unidos. Não tenho dúvidas de que se a Fundação puder ajudar com as muitas questões que envolvem a saúde mental em todo o mundo, então esse apoio seria bem-vindo… e traria consigo um grande peso por causa de William e Catherine.“

É reconfortante ver o potencial do Royal Foundation para ampliar seu alcance e apoiar causas importantes como saúde mental em escala global. Com William e Kate no comando, não há dúvida de que seus esforços serão impactantes.

Assim, embora não possamos ver o lançamento imediato de uma iniciativa americana, é encorajador saber que existem possibilidades no horizonte. Vamos continuar a apoiá-los nos seus esforços e aguardar com expectativa o impacto positivo que, sem dúvida, causarão.