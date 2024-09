Probabilidades dos playoffs da WNBA 2024: Quais times são favoritos para chegar às semifinais?

Eele Campeonato WNBA as probabilidades estão esquentando conforme nos aproximamos das semifinais, e as coisas estão ficando bem emocionantes. O Connecticut Sun e o Minnesota Lynx passaram pela primeira rodada com louvor, abalando o que pensávamos que sabíamos sobre os potenciais candidatos ao título no começo da temporada.

Do outro lado da chave, temos o New York Liberty enfrentando o Las Vegas Aces mais cedo do que o esperado. Essas duas equipes foram inicialmente previstas para se encontrarem nas Finais, então esse confronto é definitivamente algo para ficar de olho.

Com as semifinais em andamento, vamos dar uma olhada mais de perto nas últimas probabilidades para o Campeonato WNBA de 2024. O O New York Liberty é atualmente o favorito, com odds de +125 a +145. Eles chegaram perto de conquistar o título no Ano 1, e parece que estão determinados a terminar o trabalho nesta temporada. No entanto, eles têm um caminho difícil pela frente, começando com seu confronto contra o Las Vegas Aces nas semifinais.

O Liberty teve uma temporada regular impressionante, liderando a liga tanto em recordes quanto em classificação líquida. Eles dominaram o Sonho de Atlanta no Jogo 1 da série da primeira rodada, com Leonie Fiebich avançando para liderar o time com 21 pontos. Então, no Jogo 2, Sabrina Ionescu deu um show, marcando 36 pontos e distribuindo nove assistências para garantir a vaga de Nova York nas semifinais.

Semifinais da WNBA prontas para despertar emoção

Apesar do seu forte desempenho, o Liberty não pode se dar ao luxo de subestimar os Aces, que têm mostrado sinais de melhora bem a tempo para este confronto. Como resultado, o confronto entre Liberty e Aces está se tornando realmente emocionante.

De acordo com a BetMGM, o Liberty está recebendo muita atenção dos apostadores, com 12,5% das apostas feitas neles e um handle de 19,1%, que tem aumentado constantemente na semana passada. Está claro que fãs e apostadores têm grandes expectativas para esse time talentoso.

Além da Liberdade, a O Las Vegas Aces também está gerando burburinho, com odds atualmente em +225. Esse confronto é definitivamente algo para ficar de olho, já que ambas as equipes estão de olho em chegar às finais e, finalmente, garantir o campeonato.

À medida que as semifinais continuam a se desenrolar, o jogo é de qualquer um. A competição é acirrada e será uma jornada emocionante, pois veremos qual time sairá vitorioso e conquistar o título do Campeonato WNBA para 2024.