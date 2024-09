Processo de agressão sexual contra o ex-jogador dos Jags, Brandon McManus, é rejeitado

JACKSONVILLE, Flórida — Um juiz de um tribunal de circuito na Flórida rejeitou uma ação movida por duas mulheres contra o ex-jogador de Jacksonville Brandon McManus e os Jaguars, que acusavam McManus de agredi-las sexualmente durante a viagem do time ao exterior para Londres em 2023, de acordo com documentos judiciais obtidos pela ESPN.

O juiz Michael S. Sharrit deferiu uma moção do advogado de McManus na terça-feira, decidindo que, pela lei da Flórida, o uso de pseudônimos pelas duas mulheres — Jane Doe I e Jane Doe II — não atende aos critérios de “caso excepcional” necessários para garantir o anonimato da parte. Sharrit também escreveu que “a justiça exige que os demandantes estejam preparados para apoiar suas acusações publicamente, da mesma forma que o réu McManus deve refutá-las abertamente”.

A decisão deu às duas mulheres 10 dias para registrar uma queixa corrigida usando identificação de nome adequado, o que o advogado das duas mulheres disse que faria.

“A maioria dos réus em casos de agressão sexual apresenta esses tipos de moções pensando que as vítimas não prosseguirão se tiverem que revelar seus nomes publicamente”, disse Tony Buzbee em uma declaração à ESPN. “Nós antecipamos essa decisão. Para ser claro, essas mulheres não têm intenção de correr e se esconder, e cumprirão a ordem do tribunal em tempo hábil. Estamos ansiosos para continuar a perseguir este caso importante.”

Escolhas do editor

A ordem de Sharrit também disse que a confiança das mulheres na ameaça de dano físico caso seus nomes fossem revelados é “amplamente especulativa” e que “não houve nenhuma demonstração de que Jane Doe I ou Jane Doe II enfrentam qualquer ameaça específica ou iminente de violência ou dano físico se forem obrigadas a litigar publicamente suas reivindicações”.

“Estamos muito satisfeitos com a ordem do tribunal em conexão com a moção do Sr. McManus para rejeitar essas alegações infundadas”, disse o advogado de McManus, Brett Gallaway, em uma declaração na terça-feira. “Estamos ansiosos para que ele retorne ao campo de jogo da NFL o mais rápido possível.”

Os Jaguars disseram que não emitiriam uma declaração em resposta à decisão do juiz.

As mulheres entraram com uma ação judicial em 28 de maio no Tribunal Civil do Condado de Duval acusando McManus de agredi-las sexualmente no voo fretado da equipe durante uma viagem ao exterior para Londres em 2023. A ação judicial acusou McManus de se esfregar e esfregar contra elas e os Jaguars de não supervisionar McManus e criar um ambiente seguro para a equipe que atende à equipe. Eles estavam buscando mais de US$ 1 milhão e exigiam um julgamento por júri.

De acordo com o processo, as mulheres trabalharam como comissárias de bordo no voo fretado da Atlas Air Worldwide Holdings dos Jaguars em 28 de setembro de 2023 e elas alegam que o voo “rapidamente se transformou em uma festa”, pois McManus e vários outros jogadores desconsideraram o espaço pessoal das comissárias de bordo, a segurança das viagens aéreas e a lei federal. O processo também alegou que McManus recrutou três outras comissárias de bordo para a festa e distribuiu notas de US$ 100 para incentivá-las a beber e dançar de forma inapropriada para ele.

Doe I acusou McManus de tentar beijá-la enquanto ela estava sentada durante uma turbulência de voo e de esfregar-se nela duas vezes enquanto ela servia os dois serviços de refeição do voo, conforme o processo. Doe I alegou que durante a primeira agressão ela fez contato visual com outro jogador dos Jaguars, que ela disse que parecia envergonhado com o comportamento de McManus.

Doe II alegou que McManus se esfregou contra ela enquanto ela servia o segundo serviço de refeição do voo. De acordo com o processo, Doe II confrontou McManus, que “sorriu e foi embora”. O processo alegou que Doe II permaneceu no segundo andar da aeronave para evitar McManus no voo da equipe de Londres para Jacksonville em 8 de outubro.

O processo disse que foi o primeiro voo fretado da Jaguars em que as duas mulheres trabalharam e que elas passaram por grave angústia mental, ansiedade, sofrimento psicológico e emocional, constrangimento e humilhação. Elas foram removidas da equipe principal que compõe os voos fretados da Jaguars, algo que elas trabalharam duro para conseguir, alegou o processo.

O processo alegou que os Jaguars cometeram negligência grave ao não contratar McManus adequadamente, treiná-lo sobre contato inapropriado e sexual com a equipe de voo, supervisioná-lo durante o voo, adotar políticas e procedimentos para proteger a equipe de voo de má conduta sexual por parte de seus funcionários e aplicar uma política de tolerância zero em relação a comportamento inapropriado.

McManus assinou com os Jaguars em 5 de maio de 2023, após ser dispensado pelo Denver Broncos, em um contrato de um ano no valor de US$ 2 milhões. McManus fez 30 de 37 tentativas de field goal e todas as 35 tentativas de extra point na temporada passada, mas o time não o recontratou e ele assinou com o Washington Commanders em 14 de março.