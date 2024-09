Procurador dos EUA realizará entrevista coletiva sobre a acusação de Diddy – transmissão ao vivo

O Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York dará uma entrevista coletiva às 11h30 ET para fornecer mais detalhes sobre a acusação massiva de Sean “Diddy” Pentes … e o TMZ transmitirá a imprensa ao vivo.

Espera-se também que Williams discurse nas partes “Freak Off” mencionadas com destaque na acusação.

A família de Diddy irá apoiá-lo no tribunal – vimos seus filhos cristão dar Justino na terça-feira, do lado de fora do prédio federal, enquanto esperavam que seu caso fosse chamado.