Procurador Eduardo Tavares participa de reuniões para promover o fortalecimento das Ouvidorias do MP brasileiro

Promover o fortalecimento das Ouvidorias do MP brasileiro e a troca de experiências entre as instituições: esse foi o objetivo da 72ª reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores do MP dos Estados e da União (Cnomp), que aconteceu no Ministério Público de Santa Catarina, em Florianópolis, entre quinta e sexta-feira, 26 e 27 deste mês. O ouvidor do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), Eduardo Tavares, esteve presente ao encontro.

“Aqui, discutimos temas importantes para a sociedade, a exemplo do papel do homem no enfrentamento à violência contra a mulheres, e como a ouvidorias podem contribuir com a proteção de dados pessoais do cidadão. Também compartilhamos experiências bem sucedidas que existem em nossas unidades”, explicou Eduardo Tavares.

A abertura do evento contou com a presença da ouvidora nacional e conselheira do CNMP, Ivana Lúcia Franco Cei. Ela destacou que por meio da reunião foi possível conhecer boas práticas de outros MPs. “E a importância do Conselho Nacional é divulgar para todas as unidades do MP e à população para que todos saibam que nossas ouvidorias estão prontas para receber as demandas da população e para dar acolhimento”, disse ela.

A anfitriã do evento, ouvidora do MPSC, Rosemary Machado Silva, agradeceu a presença dos colegas de todo o Brasil e disse que os dois dias foram de grandes trocas de experiências.

“O procurador-geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, também participou da reunião e apresentou uma das iniciativas que ele considera mais relevante dentro do MPSC: “Queremos mostrar a todos o NAVIT, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes, um programa que reúne vários parceiros em torno de um objetivo comum, que é prestar todo o amparo necessário a quem teve os direitos violados”, declarou.

A ouvidora do Ministério Público do Amazonas, Jussara Maria Pordeus e Silva, finalizou o encontro destacando o papel das ouvidorias em cada MP: “A Ouvidoria tem a missão essencial de atuar na promoção da transparência e da construção de pontes entre o Ministério Público e os cidadãos. Somos um canal de diálogo, acolhimento das demandas e, sobretudo, de confiança”, afirmou.

A programação contou com palestras sobre o papel dos homens na luta contra a violência contra as mulheres; proteção de dados pessoais e projetos e programas do Ministério Público de Santa Catarina.