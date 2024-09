Procuradores de Justiça Cíveis e Criminais participam de oficina promovida pela Asplage

Nesta quinta-feira (19), o Ministério Público de Alagoas realizou oficina voltada a procuradores de Justiça Cíveis e Criminais para a elaboração de planos de atuação e gestão. A iniciativa tem como objetivo definir as ações prioritárias para 2024 e 2025 e, assim, otimizar o trabalho desenvolvido pelos órgãos de 2º grau do MPAL.

“Por meio dessas oficinas, os procuradores e procuradoras de Justiça puderam refletir sobre a sua atuação no tocante às áreas específicas, como saúde, educação, meio ambiente. E, a partir daí, definir diretrizes a serem seguidas por cada um desses órgãos de 2º grau”, destacou o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo.

Capacitação

A oficina contou com a participação de servidores e membros, a exemplo do procurador de Justiça Maurício Pitta, que atua na área criminal. “Hoje, nós elaboramos um plano de atuação para a Procuradoria Criminal, com foco no próximo biênio, buscando um alinhamento entre a PGJ e o Tribunal de Justiça, tanto em demandas judiciais como extrajudiciais”, explicou.

Para o procurador de Justiça Valter Acioly, os planos de atuação vão aprimorar o trabalho desempenhado pelo MPAL, beneficiando a população alagoana. “Com isso, teremos a garantia de que o Ministério Público, de forma planejada, poderá dar um retorno à comunidade para que ela receba um serviço de melhor qualidade”, afirmou.

Planejamento

A oficina é uma iniciativa da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (Asplage), que, nos últimos meses, realizou uma série de capacitações com os promotores de Justiça da capital e interior do estado. Agora, o próximo passo é encaminhar os planos de atuação para a apreciação do PGJ e do Colégio de Procuradores de Justiça.

“Houve uma adesão muito grande dos promotores de Justiça na elaboração dos planos de atuação, todos muito engajados com a concretização do planejamento estratégico de um modo geral. Foi uma experiência bastante exitosa. Ao final da oficina de hoje, vamos encaminhar a proposta ao PGJ e ao Colégio”, informou a chefe da Asplage, promotora de Justiça Stela Cavalcanti.