Programa Minha Chance inicia 4 turmas de cursos profissionalizantes gratuitos em Penedo

O maior programa de qualificação profissional viabilizado pela Prefeitura de Penedo inicia quatro novas turmas neste mês de setembro.

A iniciativa criada por Ronaldo Lopes já beneficiou milhares de penedenses de baixa renda que aprenderam uma profissão, sem pagar nada pelo curso do SESI/SENAI.

O investimento que prepara a população para empreender e para o mercado de trabalho, por meio da melhor escola profissionalizante do Brasil, tem novas turmas divulgadas.

A partir do próximo dia 18 de setembro, 50 pessoas iniciam o aprendizado em Confeitaria, pessoal dividido em duas turmas, tarde e noite.

Também nos dois turnos, com sala de 25 pessoas em cada horário, mais 50 penedenses começam o curso de padeiro no dia 23 de setembro.

O Programa Minha Chance é uma ação do governo Ronaldo Lopes, desenvolvida através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

A relação das quatro novas turmas dos cursos profissionais gratuitos estão em anexo.