Projeções completas para as escalações do NHL’s 4 Nations Faceoff

Depois de os fãs de hóquei passarem muitos anos sem uma competição internacional do melhor contra o melhor, o NHL’s Four Nations Face-off verá os melhores jogadores do Canadá, Finlândia, Suécia e Estados Unidos competindo em Montreal e Boston de 12 a 20 de fevereiro.

Cada nação nomeou seis jogadores para sua lista, com o restante a ser nomeado mais perto do torneio. Todos os quatro times têm uma infinidade de talentos, então, pela primeira vez em quase uma década, os fãs verão os melhores jogadores do mundo competindo entre si no cenário internacional.

Sidney Crosby, Nathan MacKinnon e Connor McDavid patinando pelo Canadá. Auston Matthews, Jack Eichel e os irmãos Tkachuk pelo Time EUA. A linha azul empilhada para a Suécia e profundidade central bidirecional para a Finlândia.

Antes do início da temporada da NHL, aqui está nossa projeção de como será cada uma das quatro escalações:

Estados Unidos

Estados Unidos

O programa de desenvolvimento da equipe nacional fez um trabalho fantástico de desenvolver superestrelas americanas. Os atuais vencedores do Rocket Richard, Norris e Vezina Trophy e a melhor profundidade de goleiros do torneio são um bom começo. Os americanos estão bem preparados em todas as posições para ter sucesso, enquanto os outros três times têm fraquezas em uma posição.

O fantasy hockey está de volta! • Como ganhar sua liga como um profissional

• Qual liga é a certa para você?

• Projeções | Gráfico de profundidade do goleiro

• Classificações | Kit de rascunho

• Melhores nomes de times de hóquei de fantasia

• Cadastre-se gratuitamente hoje

Realmente não importa quais pivôs jogam na ala, mas Matthews, Eichel e Dylan Larkin fazem mais sentido para serem peças permanentes no meio para o jogo geral. O luxo de um homem de 40 gols (Brock Boeser) como reserva — caso algum dos atacantes americanos vacile — é algo e tanto. Os atacantes provavelmente se resumirão a quem estiver na melhor forma quando se trata de tempo de decisão, já que os EUA podem escolher Clayton Keller, Cole Caufield ou Vincent Trocheck. A diferença entre aqueles no time e aqueles que perderam por pouco é muito pequena, e é fácil ver um cenário em que qualquer número desses jogadores faça parte do time devido ao desempenho ou lesão.

Os defensores foram relativamente fáceis de selecionar, com os vencedores do Troféu Norris esperados para liderar o power play. Charlie McAvoy e Jaccob Slavin trazem capacidade comprovada de shutout, o que será fundamental neste torneio. Brock Faber foi brilhante em sua temporada de estreia e deve entrar no time se esse desempenho continuar em seu segundo ano. Zach Werenski pode ou não estar saudável, potencialmente abrindo a porta para Noah Hanifin ou John Carlson entrarem na escalação.

A decisão mais difícil foi no gol, onde os americanos estão carregado. Para colocar em perspectiva, um de Jake Oettinger, Thatcher Demko ou Jeremy Swayman ficará de fora do time. Qualquer um desses goleiros seria melhor do que qualquer opção canadense atual — a profundidade é tremenda. Demko está lá agora, mas o mistério em torno de sua lesão pode fazê-lo perder sua vaga para Oettinger ou Swayman se ele não ficar saudável e tiver um bom desempenho. Independentemente de quais três os americanos escolherem, todos os três são capazes de roubar jogos, incluindo o atual vencedor do Vezina, Connor Hellebuyck.

Canadá

Canadá

O Canadá está carregado na frente com os três jogadores geracionais em Crosby, McDavid e Connor Bedard. Bedard não é uma aposta segura aos olhos do Hockey Canada, mas ele deve estar no time se tiver um começo forte.

Escolhas do editor 2 Relacionados

A escolha mais difícil na frente foi Nick Suzuki em vez de Mark Stone, com Steven Stamkos como extra. As lesões de Stone são um fator, e ele receberá consideração significativa se estiver saudável. Suzuki traz um jogo bidirecional valioso, pode desempenhar vários papéis e deve se encaixar bem no último seis do Canadá. Stamkos é o reserva, mas ninguém deve se surpreender se ele ocupar um lugar no último seis para impulsionar o power play. Outros jogadores que provavelmente serão considerados na frente são Travis Konecny ​​e Wyatt Johnston.

As coisas se complicam na linha azul, com o Canadá tendo alguns defensores de elite no lado direito. Cale Makar e Devon Toews fazem sentido como uma dupla natural. Noah Dobson teve uma temporada fantástica de 2023-24, é melhor defensivamente e passou despercebido. Shea Theodore e Josh Morrissey fazem sentido no lado esquerdo, com Owen Power e Morgan Rielly provavelmente sendo considerados.

Evan Bouchard é o debate mais interessante, dada sua ascensão ao estrelato na temporada passada. Ter quatro membros do jogo de poder elétrico dos Oilers deve ser atraente, mas Makar provavelmente comandará a unidade superior. Se o Canadá não vir Bouchard comandando um jogo de poder, eles podem procurar nomes como Alex Pietrangelo ou Aaron Ekblad para seu jogo defensivo, com Bouchard como reserva. Moldar a defesa certamente será o mais difícil para o grupo de cérebros do Canadá, dada a abundância de talentos disponíveis.

O goleiro… não é ótimo. Enquanto o Canadá tem uma superabundância de talento na categoria de patinadores, eles carecem em goleiros. Jordan Binnington, Stuart Skinner e Adin Hill demonstraram que são capazes de vencer jogos de alta pressão. No entanto, todos os três tiveram momentos ou longos períodos de jogos em que não são confiáveis. O Canadá não pode se dar ao luxo de escolher pedigree em vez de qual goleiro está jogando melhor, dado quem eles enfrentarão neste evento. Se Tristan Jarry e Joel Hofer jogarem bem para começar a temporada, o Canadá não terá escolha a não ser considerá-los aqui, pois ter um goleiro em forma é vital.

Suécia

Suécia

A Suécia tem algumas decisões interessantes a tomar em toda a sua escalação. Elias Pettersson, Joel Eriksson Ek e Mikael Backlund representam um forte jogo bidirecional com proeza de pontuação. Se Gabriel Landeskog retornar sem contratempos, é fácil ver como a Suécia consideraria trazê-lo para o torneio. Rickard Rakell será considerado se jogar bem para começar a temporada, e pode ocupar uma vaga de Gustav Nyquist, Lucas Raymond ou Leo Carlsson.

A Suécia tem a opção de jogar jovem ou dar uma última chance aos veteranos em competições internacionais; uma mistura de ambos é provavelmente o melhor caminho.

Sobre essa linha azul: Victor Hedman, Gustav Forsling, Erik Karlsson e Rasmus Dahlin são uma espécie de top quatro. Os defensores suecos são um quem é quem nas conversas do Norris Trophy na última década. Atrás desse grupo, Mattias Ekholm tem sido consistentemente estável, e Hampus Lindholm desempenha um papel fundamental de fechamento em um grande time. Sua inclusão libera Karlsson e Dahlin da matança de pênaltis, e deve permitir que eles prosperem ofensivamente. Jonas Brodin também estará na mistura, com Rasmus Andersson e Adam Larsson provavelmente sendo considerados para papéis de bottom pair. A profundidade da Suécia na linha azul será uma grande força.

Se Jacob Markstrom jogar da maneira que é capaz em Nova Jersey, ele provavelmente será reserva de Linus Ullmark. Ambos os goleiros têm estado na conversa de Vezina nas últimas temporadas, com Ullmark jogando de forma mais consistente nas últimas temporadas. Jesper Wallstedt vai a favor de Samuel Ersson, dado que a Suécia o vê como uma peça-chave de seu cenário internacional no futuro. Se Ersson superar Wallstedt no início da temporada, ele pode ser o escolhido, mas é improvável que qualquer um deles veja ação no torneio se Ullmark e Markstrom estiverem saudáveis.

Finlândia

Finlândia

A força da Finlândia está na frente, onde sua profundidade de centro inclui Aleksander Barkov, Sebastian Aho, Roope Hintz e Anton Lundell. Outras nações têm mais profundidade de pontuação, mas a Finlândia tem três centros que são jogadores de elite de duas vias, enquanto Lundell está se desenvolvendo em um craque de duas vias.

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• Classificação de novatos da WNBA: Clark sobe »

• Os prêmios Passans MLB estão aqui! »

• 32 times da NFL, 32 surpresas até agora »

Mais conteúdo ESPN+ »

Fora Mikko Rantanen, a Finlândia carece de talentos de pontaria de elite nas alas. Se Patrik Laine puder encontrar sua forma em Montreal, ele provavelmente jogará mais alto na escalação e pontuará. Eeli Tolvanen e Joel Armia estão na bolha na frente, se jogadores como Laine ou Mattias Maccelli não tiverem bons começos de temporada. Espere que a Finlândia jogue um jogo de verificação rigoroso e conte com seus jogadores bidirecionais de elite para vencer jogos de baixa pontuação. Este é um país que teve sucesso significativo em torneios internacionais recentes, então eles não devem ser esquecidos, apesar dessa relativa falta de pop.

Na linha azul, a Finlândia é liderada por Miro Heiskanen — a única estrela verdadeira na retaguarda. Ele registrará minutos importantes, jogará em todas as situações e será o quarterback do power play. Olli Maatta e Juuso Valimaki podem trocar de lugar dependendo de seu desempenho. Espere que Esa Lindell, Rasmus Ristolainen e Niko Mikkola sejam os principais matadores de pênaltis e tragam um elemento físico para a zona defensiva.

Juuse Saros será uma grande parte da capacidade da Finlândia de competir neste torneio, e é um shoo-in para ser o titular. Saros provavelmente será apoiado por Ukko-Pekka Luukkonen ou Kaapo Kahkonen, mas provavelmente continuará como titular da Finlândia durante todo o torneio.