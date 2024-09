Projeções de basquete universitário feminino para 2025

REGRAS

Os esforços da Bracketology da ESPN estão focados em projetar o campo do torneio da NCAA, assim como esperamos que o comitê de basquete da Divisão I da NCAA selecione o campo em março. O bracketologista da ESPN, Charlie Creme, usa os mesmos pontos de dados favorecidos pelo comitê, incluindo força do cronograma e outros indicadores de temporada, incluindo os dados NET e de planilha de equipe semelhantes aos disponíveis para a NCAA, em suas projeções do campo. Visite o site da NCAA para uma compreensão mais completa dos critérios de seleção da NCAA.

Chave de 64 equipes

A chave de 64 equipes é a versão padrão do torneio da NCAA, em vigor desde 1994. No entanto, se a chave de 2021 for composta por 64 equipes, haverá algumas diferenças importantes em relação aos anos anteriores.

O principal ajuste de um ano normal é, claro, a realização de todo o torneio da NCAA em um único local. Isso elimina a necessidade de considerações geográficas na classificação. Além disso, haverá pelo menos um qualificador automático a menos nesta temporada, já que a decisão da Ivy League de abrir mão da temporada 2020-21 reduz o número de inscrições da AQ para 31 nesta temporada.

Chave de 48 equipes

Nessa projeção, um processo de seleção condensado reduziria o campo em oito times gerais e oito qualificadores automáticos (os últimos dos quais ainda recebem uma unidade de receita). Os quatro primeiros colocados em cada região receberiam uma vaga na segunda rodada, com quatro jogos de primeira rodada por região – 5 x 12, 6 x 11, 7 x 10 e 8 x 9.

Chave de 16 equipes

Nesta projeção, o comitê seleciona e semeia os 16 melhores times disponíveis. Não há qualificadores automáticos, embora todos os campeões de conferência não concorrentes recebam a unidade de receita designada.

Para manter algum senso de equilíbrio nacional, a participação na conferência é limitada a quatro equipes. E nenhuma região deve ter mais de uma equipe da mesma conferência.