Promotor de Justiça participa de treinamento com mesários de quatro municípios da 8ª Zona Eleitoral

Para um pleito acontecer dentro da legalidade e o processo de votação transcorra sem equívocos e de maneira célere, faz-se necessária a qualificação de quem foi convocado para trabalhar nas secções eleitorais. Com esse propósito, o cartório eleitoral convidou o promotor de Justiça Sílvio Azevedo para, no período de 9 a 12 de setembro, treinar todos os mesários que atuarão na 8ª Zona Eleitoral que compreende os municípios de Coqueiro Seco, Pilar, Santa Luzia do Norte e Satuba.

Os primeiros mesários a serem treinados são os do município do Pilar, tendo os mesmos dois dias de capacitação reservados.

“Sabemos da importância do trabalho de cada mesário nesse processo, vista a impossibilidade de ocorrer uma eleição sem a presença dele. Mas é preciso que todos sejam orientados, mesmo com alguns já tendo atuado, para que saibam exatamente o que, conforme as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral, podem ou não fazer. O mesário tem a responsabilidade de assegurar que, naquele espaço, a cidadania será exercida sem transtornos, inclusive sem a sua influência”, esclarece o promotor Sílvio Azevedo.

Seguindo o calendário, nesta quarta-feira (11) será a vez dos mesários de Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte, também nos dois horários, receberem as orientações. E, por fim, na quinta-feira (12), o fechamento da capacitação será com os mesários de Satuba.

“Feito isso, cumprimos com nosso papel esclarecendo todos os pontos questionáveis e conscientizando cada mulher e cada homem escolhido para representar a justiça eleitoral , bem como contribuir para o fortalecimento da democracia”, conclui o promotor.