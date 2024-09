Promotor de ‘Rust’ pede ao juiz que reconsidere a demissão de Alec Baldwin

Em novos documentos judiciais apresentados na quarta-feira… Morrissey foi atrás do juiz Mary Marlowe Sommer motivos para arquivando o caso – no qual ela decidiu que Baldwin foi prejudicado pela supressão de provas pela promotoria.

Isto significava que Baldwin não poderia ser acusado de homicídio culposo novamente no caso… mas os promotores agora estão pedindo ao juiz que reconsidere sua decisão.

Nos documentos, o promotor insiste que, embora certas provas tenham sido suprimidas – que incluíam munições reais encontradas no set – a equipe de defesa de Baldwin estava ciente de sua existência antes do julgamento e, em qualquer caso, as provas não eram materiais. em sua defesa de qualquer forma.