Prorrogação de contrato de Pat Surtain II: O que vem por aí para os Broncos?

ENGLEWOOD, Colorado — O Denver Broncos parece ter se destacado em mudanças e não muito mais nos últimos anos, mas os donos Greg e Carrie Penner têm dito consistentemente que há um plano para levar a franquia onde ela precisa estar. Carrie Penner mencionou fazer do Broncos “o melhor time para jogar, trabalhar e torcer”.

E enquanto multidões de trabalhadores da construção civil começam a construir o novo e luxuoso complexo de escritórios dos Broncos, que deve ser inaugurado em 2026, o time deu um grande passo em campo na quarta-feira ao manter um jogador fundamental para construir uma defesa.

A extensão de contrato de quatro anos e US$ 96 milhões com US$ 77,5 milhões garantidos para o cornerback Pat Surtain II também entrará em vigor na temporada de 2026 e está programada para mantê-lo com os Broncos até a temporada de 2029. Isso fará de Surtain — pelo menos por enquanto no mundo de contratos acelerados e em constante mudança da NFL — o defensive back mais bem pago da história da liga.

Mas também serve como um sinal para o resto do vestiário de que os Broncos querem manter suas próprias estrelas — que a agência livre não é a única maneira de conseguir um grande contrato da franquia.

Surtain é considerado em seu próprio vestiário como o melhor jogador do time e foi o maior pedaço de negócio de contrato inacabado de Denver. Ele está programado para jogar na opção de quinto ano de seu acordo de novato em 2025, que os Broncos pegaram no início deste ano.

Os Broncos também evitam qualquer drama de contrato de pré-temporada no ano que vem, como Surtain ficando longe do programa de offseason enquanto negocia um novo acordo. E ele teria sido um dos agentes livres mais procurados se chegasse ao mercado.

Veja o que o novo acordo significa para os Broncos e Surtain:

O que a extensão do contrato de Surtain significa para a defesa dos Broncos?

Em diversas ocasiões, o coordenador defensivo Vance Joseph disse que Surtain é um jogador raro, um “cara muito, muito especial na cobertura”.

Surtain também tem sido durável — ele perdeu apenas um jogo em sua carreira de três anos (o final da temporada em seu ano de novato) e raramente perde os treinos, exceto quando os treinadores o afastam por motivos de precaução. Ele tem sete interceptações em suas três temporadas e empatou em sétimo na NFL com 10 desvios de passe em 2023. Ele é confiável, firme em sua preparação e tem melhorado a cada temporada na liga.

O acordo dá aos Broncos um jogador de nível de franquia em uma das posições mais importantes da defesa. Eles agora podem construir em torno de Surtain no gráfico de profundidade e construir um plano de jogo de longo prazo sem nenhum “talvez” sobre seu futuro contratual.

Joseph disse que um de seus objetivos nesta temporada, com uma linha defensiva melhorada que inclui as novas adições John Franklin-Myers e Malcolm Roach, era criar mais estresse nos quarterbacks adversários para que eles não pudessem evitar Surtain tão frequentemente quanto fizeram no passado.

Os times frequentemente afastam seu principal recebedor de Surtain após um ou dois snaps no começo do jogo. Joseph disse: “Temos que fazer um trabalho melhor como treinadores para garantir que os quarterbacks não possam simplesmente dizer ‘Não vou para cima dele’… Queremos ele perto da bola, mesmo que eles não queiram.”

O que isso significa para o teto salarial dos Broncos, agora e no futuro?

Quando os Broncos tomaram a decisão histórica de encerrar o experimento de Russell Wilson após apenas 30 partidas e uma extensão de contrato monstruosa, eles também bloquearam voluntariamente seu teto salarial por dois anos. A liberação de Wilson em março causou o maior golpe de dinheiro morto no colo financeiro dos Broncos desde que o teto salarial da liga foi introduzido em 1994.

Os US$ 85 milhões foram para os livros para as próximas duas temporadas — esta e 2025 — com US$ 53 milhões chegando este ano. Isso limitou a capacidade dos Broncos de fazer muita construção de elenco de fora, apesar de terem o maior talão de cheques da liga, mantido pelo grupo de proprietários mais rico da liga.

Depois de participar agressivamente da agência livre em 2023, os Broncos foram muito mais comedidos desta vez, já que o safety Brandon Jones (três anos, US$ 20 milhões) foi o único jogador trazido de outro lugar com um acordo de mais de dois anos e avaliado em mais de US$ 9 milhões no total.

Eles estruturaram o acordo de Surtain para ajudar nessa crise financeira. A extensão não entrará em vigor formalmente, em termos de anos de contrato e salários-base, até a temporada de 2026, quando os Broncos escaparem de suas restrições de teto salarial da liberação de Wilson.

De sua parte, Surtain recebe bastante dinheiro nos meses que virão, incluindo pouco menos de US$ 40 milhões no próximo ano civil. Mas esse acordo funciona para ambos os lados e os Broncos terão superado completamente o dano de Wilson quando o Ano 1 da extensão de Surtain entrar em vigor.

Com o acordo fechado, qual é a próxima prioridade de Denver?

Surtain era facilmente a maior, mais importante e mais necessária questão sobre agentes livres da equipe.

Com o acordo fechado, os Broncos agora podem se concentrar em reforçar um depth chart que precisa de muito trabalho. Afinal, o time tem sido um agente de elite de mudança durante sua atual seca de oito anos nos playoffs.

Sean Payton é o quarto técnico principal do time, incluindo o interino Jerry Rosburg, desde o final da temporada de 2021. O novato Bo Nix será o 14º jogador no geral a começar um jogo atrás do centro desde que os Broncos venceram o Super Bowl 50 para concluir a temporada de 2015.

O tackle Garett Bolles, a primeira escolha do time no draft de 2017 e agora o jogador mais antigo dos Broncos após a liberação do safety Justin Simmons na última offseason, é o agente livre mais notável entrando na próxima offseason. Bolles fará 33 anos em maio, mas tem sido um pilar em uma das linhas ofensivas mais caras da liga — quatro das seis maiores cobranças de teto salarial dos Broncos neste ano estão na frente ofensiva.

Os quarterbacks reservas Jarrett Stidham e Zach Wilson, adquiridos em uma troca em abril com o New York Jets, também estão programados para se tornarem agentes livres irrestritos após a temporada. Então, os Broncos têm decisões a tomar sobre o gráfico de profundidade do quarterback que ajudará no desenvolvimento de Nix.