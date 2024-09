Provimento das Promotorias de Coruripe e Atalaia é definida em reunião do CSMP

Nesta quinta-feira (5), os membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) realizaram reunião ordinária, presidida pelo subprocurador-geral Administrativo-Institucional, Walber Valente. No encontro, eles apreciaram 106 procedimentos, sendo 92 deles para conhecimento e 14 deles para deliberação.

O CSMP decidiu pelo promotor de Justiça Jomar Amorim de Morais para remoção por antiguidade para a 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia.

Com relação à 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe, os membros do Conselho decidiram pelo promotor Leonardo de Novaes Bastos para promoção por antiguidade.

Vale destacar que tanto Jomar quanto Leonardo são os nomes mais antigos em suas respectivas listas.

Também constou na pauta do dia a aprovação da ata da última reunião, que ocorreu no dia 29 de agosto.