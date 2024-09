Próximo projeto Netflix do Príncipe Harry define data de estreia em meio a brigas da família real

Príncipe HarryO mais recente projeto de TV de Michael está programado para chegar às telinhas neste inverno… em meio ao contínuo afastamento de sua família real.

A Netflix ofereceu um primeiro vislumbre da nova série documental do Príncipe Harry, proporcionando uma visão mais detalhada do mundo do pólo – um esporte que o duque de Sussex pratica desde que era menino.

POLO é uma nova série de documentários que acompanha jogadores globais de elite e oferece uma visão exclusiva dos bastidores do mundo acelerado do esporte. Da Archewell Productions e Boardwalk Pictures. Estreia em dezembro. pic.twitter.com/92vu4xYW8u -Netflix (@netflix) 9 de setembro de 2024

@netflix

A série documental – apropriadamente intitulada “POLO” – não será sobre o Príncipe Harry, no entanto… ela seguirá “jogadores globais de elite” e oferecerá “uma visão exclusiva dos bastidores do mundo em ritmo acelerado do esporte”, por Netflix.

O streamer compartilha diversas fotos do projeto… com lançamento previsto para dezembro.

Embora a notícia da série documental de Harry tenha sido divulgada nesta primavera, a notícia da data de estreia chega poucos meses depois de sua esposa, Meghan Markleencerrou seu próprio programa na Netflix… uma série de culinária e bem-estar inspirada em sua nova marca de estilo de vida, American Riviera Orchard.

A vida profissional de Harry e Meghan parece estar indo muito bem – eles têm um relatório Acordo de US$ 100 milhões com a Netflix – mas as coisas ainda estão geladas entre o duque e a duquesa e o resto da família de Harry.

Harry e Meghan oficializaram o cisma dos Windsors quando decidiram deixar o cargo de membros seniores da realeza… e se mudar para os Estados Unidos.

Desde então, os dois realizaram uma grande digressão mediática, lançando memórias, documentários, entrevistas e muito mais… lamentando o tratamento que receberam pela imprensa britânica e pela Família Real.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Harry voltou ao Reino Unido várias vezes ao longo dos anos… mas isso não fez muito para preencher a lacuna entre ele e o resto do rebanho real.